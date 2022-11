Nooma Cruise des romantischsten Resorts der Welt

Dank der World Travel Awards darf sich Baros zum siebten Mal „Romantischstes Resort der Welt“ nennen.

Diese prestigeträchtige Auszeichnung verteidigt die neue Nooma Cruise. Sie nimmt die Gäste auf eine maledivisch-, sri-lankisch- sowie indisch-inspirierte Reise mit und beinhaltet neben dem kulinarisch passenden Erlebnis auch eine Spa Behandlung.

Mit einem elegant gearbeiteten, geschwungenen Bug, einem riesigen Einzelsegel, einem Strohdach und einer vierköpfigen Besatzung in Sarongs ist das 19 Meter lange, traditionsreiche maledivische Segelschiff Nooma von Baros seit vielen Jahren ein romantischer Fixpunkt für Paare. Nun steigert Baros Maldives dieses Spektakel erneut.

Nooma – die innige Kreuzfahrt

Das Schiff selbst ist voller verborgener Rückzugsorte wie etwa dem abgelegenen Sonnendeck, einem privaten Salon und dem klimatisierten Schlafzimmer mit Doppelbett, Toilette und Dusche. Während die Gäste den Klängen des Indischen Ozeans lauschen und Nooma über das Wasser des Nord-Male-Atolls schwebt, ist es an der Zeit, den Sonnenuntergang mit wahlweise maledivischen, sri-lankischen oder indischen Gourmet-Häppchen und Cocktails zu genießen, die vom persönlichen Butler serviert werden. Nach Sonnenuntergang sind zwei persönliche Spa-Therapisten bereit für die reisethematisch passende Behandlung.

Gäste, die sich für die maledivische Reise entscheiden, genießen ein Kokosnuss-Peeling auf der Basis natürlicher Inhaltsstoffe wie zum Beispiel dem feinen Sand von Baros selbst, der reinigt, nährt und der Haut ein seidenweiches Gefühl verleiht. Gefolgt von einer Massage mit rein nativem maledivischen Kokosnussöl und Kokosmilch, die alle Nährstoffe für eine gesunde und strahlende Haut liefert.

Wer Sri Lanka als spirituelles Ziel seiner Nooma-Fahrt bevorzugt, genießt eine nährende Körperpackung, Monoi-Öl für die Feuchtigkeit der Haut, gefolgt von einer maßgeschneiderten Massage, die speziell auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten ist und sich auf alle Spannungsbereiche konzentriert, um Körper und Geist zu lockern, beleben und heilen.

Die indische Abhyanga- und Shirodhara-Behandlung beginnt mit einer rhythmischen Massage, bei der Kräuteröle verwendet werden, um die Zirkulation von Blut, Lymphe und Prana anzuregen. Darauf folgt der Stirnguss, bei dem ein stetiger Ölstrahl sanft über die Stirn gegossen wird, um die Klarheit des Geistes zu verbessern.

Im Anschluss an diese Entspannung frönen die Gäste von Baros Maldives wieder der Romantik und genießen ein maledivisches, sri-lankisches oder indisches Vier-Gänge-Menü unter dem Sternendach an Deck der in der Lagune vor Anker liegenden Nooma.

Ibrahim Shijah, General Manager von Baros empfiehlt den Gästen dieses maßgeschneiderte Spektakel vor allem in Vollmond-Nächten zu genießen, die dieses Naturphänomen inmitten der Kulisse des Indischen Ozeans noch schöner machen.

Preise: Die Preise beginnen bei USD 1.310 für die Nooma Experience mit den beschriebenen Leistungen. Die Übernachtungspreise auf Baros Maldives starten bei USD 502 pro Nacht in einer Deluxe Villa mit Frühstück, ohne Steuern.

Über Baros Maldives

Das luxuriöse Baros Maldives liegt umgeben von Kokosnusspalmen, tropischer Vegetation, einem exzellenten Hausriff und dem kristallklaren Wasser des Indischen Ozeans im Nord Malé Atoll. Die Architektur des Resorts und seine 75 Villen (Overwater- sowie Strandvillen) gliedern sich perfekt in die Natur der kleinen Privatinsel ein.

Baros erfüllt mit seinen drei Restaurants und zwei atmosphärischen Bars nahezu jeden kulinarischen Wunsch. Die Divers Baros Maldives PADI-Tauchstation bietet alles rund ums Tauchen und stimmt seine Unterwasser-safaris individuell auf die Gäste ab. Gemeinsam mit Meeresbiologen aus dem Marine Center lernen Gäste beim Schnorcheln im Hausriff mehr über das sensible Ökosystem und seine zahlreichen Bewohner. Privates Dinner auf der naheliegenden Sandbank oder eine Bootsfahrt in den Sonnenuntergang mit Champagner und Canapés sind weitere Highlights eines Aufenthalts auf Baros.

Mit dem Schnellboot dauert der Transfer zum internationalen Flughafen von Malé lediglich 25 Minuten. Baros wird regelmäßig mit renommierten Auszeichnungen von Gästen und Reisespezialisten für die hochwertige Ausstattung und hervorragenden Service geehrt und ist Mitglied der Small Luxury Hotels Of The World.

Website: www.baros.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Greinerberg 14

81371 München

Deutschland

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : isabel@starling-pr.com

Pressekontakt:

Starling PR

Frau Isabel Schleiwies

Greinerberg 14

81371 München

fon ..: 08912477731

web ..: http://www.starling-pr.com

email : isabel@starling-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

New South Wales unterstützt First Tin mit bis zu 494.000 AUD