Ein abwechslungsreicher Natur-Kurzurlaub in den Alpen ist der perfekte Ausgleich zum Alltag

Lust auf eine abwechslungsreiche Urlaubsauszeit in den Bergen von Österreich und Bayern? – Die Natur ist bekanntlich immer noch die beste Medizin für die Seele des Menschen. Frische Bergluft und ein weitreichender Panoramablick machen den menschlichen Kopf rasch frei. Mit der Hilfe eines entsprechenden Perspektivwechsels in den heimischen Alpen werden die brennenden Sorgen des Berufsalltags sehr schnell ganz klein. Vor dem Hintergrund dieses Zusammenhangs ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass Kurzurlaube und Kurzreisen in den heimischen Alpen bei allen Generationen so beliebt sind. Egal, ob E-Biken im Frühling, Relaxen im Sommer, Wandern im Herbst oder einfach nur Skifahren im Winter – in den Alpen Österreichs und Bayerns ist immer etwas los. ALPS RESORTS hat die passenden Ferienunterkünfte für vielseitige Kurztrips in den Alpen. Wahlweise sind die vollausgestatteten Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Österreich (Steiermark, Kärnten, Tirol und Salzburger Land) und Bayern auch mit eigenem Pool, Hund oder privater Sauna buchbar. Sämtliche Gesamtinformationen zu den 30 verschiedenen Holiday Homes in Kärnten, Tirol, Bayern, der Steiermark und im Salzburger Land unter: alps-resorts.com

