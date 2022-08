Spannende Events für jedes Unternehmen

Veranstalter, Aussteller und Event-Teilnehmende profitieren von der Digitalisierung von Events besonders, denn dank virtueller oder hybrider Events werden mehr Menschen als je zuvor erreicht.

Es gibt in jedem Unternehmen zahlreiche Gelegenheiten für ein Event. Von der Produkteinführung über digitale Messen bis hin zu Konferenzen sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Wer nicht nur auf spannende und informative Stunden Wert legt, kann sein Programm mit vielen Extras anreichern. Hier bieten Eventdienstleister wie Paul events viele Unterstützungsmöglichkeiten, um ein Event zu verbessern. Nicht erst seit Corona nimmt die virtuelle Vernetzung der Welt zu. Insbesondere für Unternehmen bietet die Digitalisierung eine Chance, Events auf ein höheres Niveau zu heben.

Digitale Events verbinden Menschen

In virtuellen Räumen oder gebrandeten Livestreaming-Studios, die nach den Möglichkeiten und Bedürfnissen eines Unternehmens ausgerichtet werden können, finden digitale Events einen Rahmen, der überzeugend echt aussieht. So vermittelt beispielsweise der Look einer TV-Show das Gefühl von hochwertigen Inhalten. Ein professionelles Video-Team führt die Kamerasignale zusammen und platziert sie in einer Live-Sendung. Eine moderierende Person, die Zuschauende durch das Programm leitet, rundet das digitale Event ab. Ein reibungsloser Ablauf ist durch die professionelle Regie dabei jederzeit gewährleistet.

Dank der Möglichkeit, online Fragen zu stellen, Gamification und Live-Umfragen werden alle Zuschauenden zu aktiven Teilnehmenden, die sich in das Event einbringen können. So folgen alle gespannt den Beiträgen, ohne sich von äußeren Umständen ablenken zu lassen.

Hybride Events vereinen digitale Inhalte mit dem Geschehen vor Ort

Während digitale Events komplett an den Bildschirmen verfolgt werden müssen, bieten hybride Events die Möglichkeit, die Online- und Offline-Welt zu verbinden. Dadurch vereint das Event die Vorteile aus beidem: Teilnehmende können ohne lange Anreise beim Event dabei sein und Anreisende die Liveatmosphäre genießen. Durch die Einbeziehung der Online-Teilnehmenden über Umfragen und Spiele entsteht eine Eventdynamik, die beide Gruppen genießen können. So gelingt modernes Marketing, das wenige Grenzen aufweist.

Beim hybriden Event wird die Veranstaltung live an das Online-Publikum übertragen. So kommt es zu keinen Verzögerungen und die Teilnehmenden können dem Beitrag folgen, als wären sie vor Ort.

Virtuelle Messen für Publikum auf der ganzen Welt

Bei der Unternehmensvorstellung oder Produkteinführung profitieren Unternehmen besonders von virtuellen Messen. Denn im Gegensatz zu einer Messe an einem festgelegten Standort kann die digitale Variante mit unbegrenzter Platzkapazität aufwarten. Das bedeutet: Besucher aus der ganzen Welt erfahren alles, was sie zum neuen Produkt wissen müssen. Dabei wird ein virtueller Messestand so eingerichtet, dass die Produkte dennoch ausgezeichnet erlebt werden können. Mit einer 360° Rotation oder einer Vorstellung durch eine Liveübertragung und der Möglichkeit, virtuell Fragen an die Präsentierenden zu stellen, wird die virtuelle Messe zu einem einzigartigen Erlebnis.

Unkompliziertes Teilnehmermanagement für den perfekten Überblick

Einen Überblick über die angenommenen Einladungen und den erscheinenden Gästen zu behalten, kann sich schwierig gestalten. Dabei hilft ein Teilnehmermanagementsystem, das gleichzeitig die Registrierung über eine dafür vorgesehene Website oder Landingpage ermöglicht. Die Teilnehmenden können sich so anmelden und werden gegebenenfalls über alle notwendigen Informationen auf dem Laufenden gehalten. Gleichzeitig können die Unternehmen sofort sehen, wer das Event besucht, wofür sich die Besucher:innen interessieren und mit wie vielen Personen gerechnet werden kann.

Die beste Unterstützung durch eine spezialisierte Agentur für digitale Events

Damit das Event zum Erfolg wird, ist es wichtig, dass die Technik reibungslos läuft und die Vorbereitungen fehlerlos vonstattengehen. Dabei kann Paul events jedem Unternehmen helfen und gleichzeitig Tipps geben, wie Teilnehmende dem Event zu jeder Zeit mit voller Aufmerksamkeit folgen. Die GmbH mit Sitz in der Gottlieb-Binder-Straße 17 in 71088 Holzgerlingen ist für Fragen jederzeit unter der Telefonnummer 07031 68843-0 oder per E-Mail an info@paulevents.com erreichbar. Zudem kann jederzeit über https://www.paulevents.com/kennenlernen/ ein Online-Kennenlerntermin gebucht werden.

