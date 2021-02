Mit Events Bäume pflanzen, CO2 einsparen und Menschen für Nachhaltigkeit begeistern!

Events als Werkzeug um Menschen mit dem Thema Nachhaltigkeit in Berührung zu bringen und gemeinsam mit der Durchführung von Veranstaltungen Bäume zu pflanzen

Bäume haben eine sehr wichtige Funktion: Sie stellen Sauerstoff her und geben diesen an die Luft ab. Diesen Sauerstoff beanspruchen wir Lebewesen zum Leben. Ein Baum bietet jeden Tag etwa so viel Sauerstoff wie 10 Lebewesen zum Atmen benötigen. Die Bäume verarbeiten dabei auch CO2, also Kohlendioxid, welches in unserer Luft enthalten ist.

Doch in den letzten Jahren entstand ein Riesen Konflikt: Es werden mehr Bäume gefällt als nachwachsen. Wenn weniger Bäume auf der Erde sind, können sie auch weniger CO2 binden. Zu viel Kohlendioxid ist nicht nur nachteilig für Lebewesen und die Umwelt, sondern auch verantwortlich dafür, dass sich die Erde dauerhaft erwärmt.

Berlin Event konnte inklusive der Kompensation bis 2020 ca. 100.000 Kg Kohlenstoffdioxid einsparen und zusätzlich noch 90 Bäume pflanzen. Online sowie offline hat Berlin Event auf Veranstaltungen bis 2020 ca. 410.000 Menschen für das Thema Nachhaltigkeit erreichen und sensibilisieren können.

Im kommenden Jahr will Berlin Event wieder ein Stück zur Normalität finden und Veranstaltungen für mindestens 30.000 Teilnehmer durchführen.

Denn bis zum Jahr 2030 möchte Berlin Event seine 3 Hauptziele erreichen.

1 Million Kg. CO2 einsparen

1 Million Bäume pflanzen

1 Million Menschen für Nachhaltigkeit sensibilisieren

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Berlin Event O. Schulz & M. Worm OHG

Herr Olaf Marsson

Am Karlsbad 11

10785 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 – 288 317 90

fax ..: 030 – 288 317 92

web ..: http://www.berlinevent.de

email : info@berlinevent.de

Berlin Event ist als ISO 14001 zertifiziertes und EMAS registriertes Unternehmen Experte für nachhaltige Events in Deutschland. Ob im Büro oder auf den Veranstaltungen – ein schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen sind selbstverständliche und fest verankerte Werte der Unternehmenskultur von Berlin Event. Nachhaltigkeit bedeutet für Berlin Event, jede ihrer Handlungen zu hinterfragen und clevere Ideen und umweltgerechte Lösungen zu entwickeln. Berlin Event ist überzeugt: Events mit nachhaltiger Wirkung bedürfen nachhaltiger Konzepte.

