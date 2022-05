ALPS RESORTS – Unvergessliche Urlaube in den Alpen mit Wohlfühlgarantie

alps-resorts.com – Wohlfühl-Kurzurlaube in Österreich und Bayern

Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Glamping-Resorts in Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Bayern

Kleine Wohlfühlauszeit in den heimischen Alpen gesucht? Ob, Ferienhaus, Ferienwohnung, Glamping, Chalet mit Sauna oder Pool – unsere ausgewählten und geprüften Ferienunterkünfte in den bayerischen und österreichischen Alpen lassen mit Sicherheit keinerlei Kurzurlaubswünsche offen. Passionierte Alpen-Urlauber, die fernab vom gewohnten Hotel-Urlaub das Besondere suchen, können aus 28 verschiedenen ALPS RESORTS das gewünschte Holiday Home auswählen. Dabei stehen Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Chalets und Glamping-Resorts in Tirol, Salzburg, Steiermark, Kärnten oder Bayern zur Verfügung. Einige Holiday Homes sind sogar mit privatem Pool, eigener Sauna oder Hund buchbar. Weiterführende Gesamtinformationen zu unseren vielseitigen Ferienhäusern, komfortablen Ferienwohnungen und unverwechselbaren Glamping-Resorts in Tirol, Salzburg, Kärnten, Steiermark und Bayern finden Sie ab sofort ebenso unter: www.alps-resorts.com

ALPS RESORTS

Hauptniederlassung

Ferienpark 100

A-8861 St. Georgen am Kreischberg

Telefon: +43 3537/200 50

E-Mail: office@alps-resorts.com

ALPS RESORTS, Herr ALPS RESORTS

Ferienpark 100, 8861 St. Georgen am Kreischberg, Österreich

Tel.: +43 3537/200 50; https://www.alps-resorts.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALPS RESORTS

Herr Thomas Payr MBA

Ferienpark 100

8861 St. Georgen am Kreischberg

Österreich

fon ..: +43 3537/200 50

web ..: https://www.alps-resorts.com/

email : office@alps-resorts.com

ALPS RESORTS

Hauptniederlassung

Ferienpark 100

A-8861 St. Georgen am Kreischberg

Telefon: +43 3537/200 50

E-Mail: office@alps-resorts.com

Pressekontakt:

ALPS RESORTS

Herr Thomas Payr MBA

Ferienpark 100

8861 St. Georgen am Kreischberg

fon ..: +43 3537/200 50

web ..: https://www.alps-resorts.com/

email : office@alps-resorts.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Thailand trifft Deutschland in Berlin – 30. Mai 2022 – Berlin Capital Club