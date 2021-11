Kurze Reisen & Urlaube sind das allerbeste Geschenk!

www.urlaubsbox.com – Kurzurlaube & Kurzreisen in formschönen Geschenkboxen zum Verschenken!

Hotelgutscheine & Reisegutscheine in Geschenk-Boxen gesucht? Urlaubsbox.com steht für clevere Kurzurlaubs-Geschenkideen in der Box. Egal, ob Frühling, Herbst, Sommer oder Winter – mit urlaubsbox.com werden immer wieder aufs Neue abwechslungsreiche und unvergessliche Urlaubserlebnisse in Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Liechenstein, Luxemburg und Frankreich möglich. Das Urlaubsbox-Hotelteam hat für jeden Reisetypen das richtige Hotel im Programm.

Von Wellness & Romantik über Sport & Freizeit bis hinzu Städtereisen bietet Urlaubsbox alles, was das Reiseherz begehrt. Mit den vielseitigen Erlebnisgeschenken von Urlaubsbox.com werden Kurztrips & Kurzaufenthalte in die begehrtesten Urlaubsregionen und Ferienregionen Mitteleuropas möglich. Die Eigenanreise funktioniert vollkommen unkompliziert mit der Bahn, dem Auto oder dem Flugzeug. Die Gutschein-Reisen von Urlaubsbox eignen sich zudem als Reisegeschenkidee für unterschiedlichste Feieranlässe wie zum Beispiel Weihnachten, Hochzeiten, Geburtstage, Vatertage, Muttertage, Ostern und Weihnachten.

Alle Erlebnisgutscheine, Urlaubsgutscheine und Wellness-Hotel-Gutscheine sind entsprechend frei übertragbar. Dies sichert allen Reisenden & Urlaubern hochflexible Kurzreisen & Kurzurlaube in ganz Europa. Damit vor Ort auch wirklich alles perfekt passt, werden alle Wohlfühl-Hotels vorab entsprechend ausgesucht und geprüft. Das qualitätsbewusste Urlaubsbox-Hotelteam achtet stets darauf, dass nur die feinsten Hotels ins Programm aufgenommen werden. Neben Romantik-Hotels, Wellness-Hotels, Familien-Hotels, Wander-Hotels, Boutique-Hotels, MTB-Hotels, Golf-Hotels. Genuss-Hotels finden sich auch Aktiv-Hotels & Sporthotels im Portfolio der Urlaubsbox-Hotelwelt wieder.

Pure Abwechslung steht im Fokus aller Gutschein-Urlaube. Mit jeder Erlebnis-Geschenk-Box verschenkt man reizvolle Urlaubserlebnisse an sich selbst oder gelebte Menschen. Für umfassende Genusserlebnisse ist ebenso gesorgt. Die jeweiligen Hotelrestaurants verwöhnen ihre Gäste mit regionalen Köstlichkeiten, internationaler Küche und lokalen Schmankerln. Somit ist gesichert das kleine und große Gourmets von Kopf bis Fuß verwöhnt werden.

Hinzu kommt, dass alle Hotels mit unterschiedlichsten Wellnessangeboten, Beauty-Anwendungen, Sportmöglichkeiten und Freizeitangeboten dafür sorgen, dass mit Sicherheit niemals Langeweile aufkommt. Spezielle Highlights wie Candle-Light Dinner, Romamtikkutschenfahrten, Nordic Walking, diverse Wassersportarten, Skifahren in unberührten Naturlandschaften oder Schneeschuhwandern tragen ebenfalls dazu bei, dass sich Kurzurlauber & Kurzreisende rund um wohlfühlen können. Alles in allem gibt es kein besseres Erlebnis-Geschenk als die Reise-Gutscheine & Hotel-Gutscheine von Urlaubsbox, denn schlussendlich ist man das, was man erlebt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Urlaubsbox.com

Herr Pia Sommer

Hopfengasse 25

4020 Linz

Österreich

fon ..: 06504646498

web ..: https://www.urlaubsbox.com/

email : pr@urlaubsbox.com

Urlaubsbox® – Eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH Urlaubsbox® ist eine Marke der INVENT Marketing & Tourismus GmbH. Das Unternehmen bietet Gutscheinreisen zum Verschenken und Selbstverreisen an. Im Online-Shop www.urlaubsbox.com können Reisegutscheine, Erlebnisgutscheine, Wellnessgutscheine, Urlaubsgutscheine und Hotelgutscheine in Gutschein-Geschenk-Boxen erworben werden. Gutschein-Reisen von Urlaubsbox.com sind eine ideale Geschenkidee für jeden Anlass.

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

