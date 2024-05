Effiziente Gastechnologie mit dem ATEX-Seitenkanalverdichter SR20MD00

Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, die eine sichere Ansaugung oder Verdichtung leicht entflammbarer Gase erfordern, präsentiert die SKVTechnik den Seitenkanalverdichter R20MD-1,1-3ph-ATEX II 3GD. Dieser Verdichther ist speziell nach der ATEX-Explosionsschutz-Richtlinie der Europäischen Union (2014/34/EU) konzipiert, um höchste Sicherheitsstandards bei der Handhabung von Erdgas, Biogas und ähnlichen Gasen zu gewährleisten.

Ideal für den Einsatz in Anwendungen wie Fackeln, Motoren und Brennern sowie im Ofenbau und für Ex-Bereiche in Abwasser-Kläranlagen.

Kennlinien: Die maßgeblichen Kennlinien verdeutlichen den Zusammenhang zwischen Volumenstrom und Druckdifferenz und ermöglichen die Anpassung an spezifische kundenseitige Anforderungen. Die Geräte sind optimiert für die Förderung von Luft bei 20 °C (Dichte 1,2 kg/m³), mit Anpassungsmöglichkeiten für andere Gase oder Bedingungen.

SKVTechnik präsentiert den hochspezialisierten Seitenkanalverdichter R20MD-1,1-3ph-ATEX II 3GD von FPZ S.p.A., konzipiert für die effektive Ansaugung und Verdichtung leicht entflammbarer Gase wie Erdgas und Biogas. Dieses Modell erfüllt die strengen Sicherheitsanforderungen der ATEX-Explosionsschutz-Richtlinie der Europäischen Union und ist ideal für Einsatzbereiche, in denen höchste Sicherheitsstandards gefragt sind.

Technische Spezifikationen:

Leistung: 1,1 kW bei 50 Hz, 1,3 kW bei 60 Hz

Frequenz: 50 Hz bzw. 60 Hz

Vakuum: -300 mbar bei 50 Hz, 350 mbar bei 60 Hz

Druck: 400 mbar bei 50 Hz, 450 mbar bei 60 Hz

Volumenstrom: 60 m³/h bei 50 Hz, 70 m³/h bei 60 Hz

Schalldruckpegel: 66,5 dB(A) bei 50 Hz, 68,5 dB(A) bei 60 Hz

Gewicht: 21 kg

Strombedarf IE3: 2,30/3,98 A bei 50 Hz, 2,32/4,02 A bei 60 Hz

Drehzahl: 2880 U/min bei 50 Hz, 3475 U/min bei 60 Hz

Stromversorgung: IE3 (V) (Y – Delta) 400 / 230 bei 50 Hz, 460 / 265 bei 60 Hz; Wide Range (V) (Y – Delta) 345 – 415 / 200 – 240 bei 50 Hz, 380 – 480 / 220 – 280 bei 60 Hz

Phasen: 3phasig-IE3

Einsatzbereiche:

Ideal für die Absaugung und Verdichtung von Biogas, Faulgas, Deponiegas, Holzgas und Erdgas in sicherheitskritischen Anwendungen wie Fackeln, Motoren und Brennern sowie im Ofenbau und für Ex-Bereiche in Abwasser-Kläranlagen.

Weitere Informationen:

Für detaillierte technische Daten und Produktinformationen besuchen Sie bitte die Produktseiten SKVTechnik Shop oder laden Sie das Datenblatt direkt von unserer Webseite herunter: DSB_R_20_MD_MOR_EX3GD-IE3_DE_20-00 PDF.

Setzen Sie auf die bewährte Technologie von FPZ S.p.A. und SKVTechnik für maximale Sicherheit und Leistung in Ihren Anwendungen.

