HEALWELL AI-Tochter Pentavere wurde für ihre Beiträge zur KI im Bereich Biowissenschaften für den renommierten Prix Galien Award 2024 nominiert – Bekanntgabe der Teilnahme an wichtigen medizinischen Konferenzen

– Die Firma Pentavere ist für ihre Beiträge im Bereich der KI und der Datenwissenschaft zum Wohle des Menschen für den Prix Galien Award 2024 nominiert worden. Dieser Preis wird von der Galien Foundation verliehen und gilt als die prestigeträchtigste aller Auszeichnungen auf dem Gebiet der Biowissenschaft und Pharmazie. Er wird regelmäßig an Unternehmen vergeben, die aus Sicht der Juroren die bedeutendste Leistung für die menschliche Gesundheit erbracht haben.

– Für Pentavere AI ist dies die dritte Nominierung für den Prix Galien innerhalb von drei Jahren in der Kategorie Best Digital Health Startup. Bis heute haben über 1 Million Patienten von Pentaveres KI-System DARWEN profitiert.

– Pentavere wird auf mehreren weltweit anerkannten medizinischen Konferenzen in der nächsten Zeit die Leistungsfähigkeit seiner KI-Plattform DARWEN präsentieren. Sie hilft dabei, Erkenntnisse für die Praxis zu gewinnen und Patientenkohorten mit ungedecktem Bedarf zu ermitteln, damit diese Zugang zu Behandlungen und Medikamenten erhalten, die eine bessere Patientenversorgung und einen besseren Behandlungserfolg ermöglichen.

TORONTO, ONTARIO, 5. September 2024 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das auf Künstliche Intelligenz (KI) und Data Science für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Pentavere Research Group Inc. (Pentavere), ein international anerkanntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, als Finalist für den Prix Galien Award 2024 nominiert wurde. Für Pentavere AI ist dies die dritte Nominierung in 3 Jahren in der Kategorie Best Digital Health Startup. Bis heute haben über 1 Million Patienten von Pentaveres KI-System DARWEN profitiert.

Der Preis wird von der Galien Foundation, einer weltweit führenden Institution auf diesem Gebiet, verliehen und gilt als die prestigeträchtigste aller Auszeichnungen in den Bereichen Biowissenschaft und Pharmazie. Der Preis wird regelmäßig an Unternehmen vergeben, die aus Sicht der Juroren die bedeutendste Leistung für die menschliche Gesundheit erbracht haben. Die Gewinner werden am 7. November 2024 während des Prix Galien USA-Forums im Alexandria Center for Life Science in New York City bekannt gegeben.

Aaron Leibtag, Mitbegründer und CEO von Pentavere, erklärt: Als Finalist für den Prix Galien nominiert zu werden, bedeutet, ein Gremium aus weltweit führenden Klinikern, Wissenschaftlern und Führungskräften aus dem Bereich der Biowissenschaften ist davon überzeugt, dass die Innovation, die man präsentiert, die Lebensqualität der Menschen verbessert. Es ist für uns eine unglaubliche Ehre, dass wir ausgewählt wurden, Teil einer solchen Gruppe von Innovatoren zu sein. Die bahnbrechenden KI- und Data-Science-Ergebnisse, die Pentavere auf weltweit führenden medizinischen Konferenzen in verschiedenen Krankheitsbereichen präsentiert, sprechen für die Leistungsfähigkeit und Validierung unserer KI-Plattform DARWEN und für ihre Auswirkungen auf die Arbeit der Kliniker und die Patienten.

Pentavere ist außerdem stolz darauf, auf mehreren weltweit anerkannten medizinischen Konferenzen in nächster Zeit die Leistungsfähigkeit seiner KI-Plattform DARWEN präsentieren zu können. Das System hilft dabei, Erkenntnisse für die Praxis zu gewinnen und Patientenkohorten mit ungedecktem Bedarf zu ermitteln, damit diese Zugang zu Behandlungen und Medikamenten erhalten, die eine bessere Patientenversorgung und einen besseren Behandlungserfolg ermöglichen. Die Ergebnisse und neuen klinischen Entdeckungen im Rahmen von Pentaveres KI-System DARWEN werden auf den folgenden bevorstehenden medizinischen Konferenzen vorgestellt:

46th ESPEN Congress on Clinical Nutrition and Metabolism

Termin: 7. – 10. September

Präsentiert wird Evidenz aus der Praxis: Longer-term effectiveness and safety of teduglutide in adults with short bowel syndrome

Das Programm des in der Stadt Mailand in Italien stattfindenden ESPEN-Kongresses 2024 bietet Ärzten, Diätassistenten, Apothekern, Ernährungswissenschaftlern und Pflegefachkräften, die im Bereich Ernährung und Stoffwechsel tätig sind, eine hervorragende Gelegenheit für den Austausch, um in ungezwungener Atmosphäre über die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zu diskutieren sowie bestehende als auch vielversprechende neue Arbeitsbeziehungen zu stärken.

66th American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2024 Annual Meeting

Termin: 29. September – 2. Oktober

Präsentiert werden die Validierungsergebnisse zum klinischen KI-Assistenten von DARWEN: AI for Early Identification of Radiation-Related Toxicities from the Electronic Health Records

Das Programm der in Washington, D.C. stattfindenden ASTRO-Jahrestagung bietet Spitzenforschung und Weiterbildung im Bereich der Strahlenonkologie. Das Thema der Tagung – Targeting Provider Wellness for Exceptional Patient Care (in etwa: Wohlbefinden der Leistungserbringer als Voraussetzung für eine außergewöhnliche Patientenversorgung) – ist ein wichtiger Aspekt der Praxis, der unsere Aufmerksamkeit verdient.

United European Gastroenterology Week

Termin: 12. – 15. Oktober

Präsentiert wird Evidenz aus der Praxis: Effectiveness of Intravenous Vedolizumab Induction and Dose Escalation in Ulcerative Colitis and Crohns Disease

Die UEG Week und das Postgraduate Teaching (PGT), die in Österreichs Hauptstadt Wien stattfinden, sind erstklassige Veranstaltungen für Forschungsexperten aus der ganzen Welt, um ihre neuesten Erkenntnisse zu präsentieren. Die UEG Week verbindet wissenschaftliche Spitzenforschung mit Vorträgen geladener Führungspersönlichkeiten der Gastroenterologie.

American College of Allergy, Asthma & Immunology 2024 Annual Scientific Meeting

Termin: 24. – 28. Oktober

Präsentiert wird Evidenz aus der Praxis: Outcomes of patients with Hereditary Angioedema with Normal C1-Inhibitor Function

Die ACAAI-Jahrestagung 2024 in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts ist DER Treffpunkt für Vordenker aus der ganzen Welt und dient der Vermittlung und dem Austausch dynamischer Daten zur Verbesserung der Patientenversorgung. Dem College ist es ein Anliegen, den Teilnehmern wichtige Podium to Practice®-Erkenntnisse mit auf den Weg zu geben, die rasch in die Praxis umgesetzt werden können und zu einer besseren Patientenversorgung beitragen.

Pentaveres AI-Engine DARWEN ermöglicht durch den mühelosen Datenzugriff und die rasche Gewinnung von Erkenntnissen ein tieferes Verständnis des Behandlungsbedarfs von Patienten. DARWEN zielt auf die Auswertung von Daten aus der elektronischen Gesundheitsakte ab und setzt fortschrittliche Sprachmodelle ein, um disparate und isolierte klinische Aufzeichnungen zu analysieren, auf die sonst nur schwer zugegriffen werden kann. Dies ermöglicht sinnvolle Lösungen für einige der größten Herausforderungen des Gesundheitswesens und trägt zur Deckung des aktuellen Bedarfs an einer stärker personalisierten Medizin bei.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf künstliche Intelligenz (KI) und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Unter Verwendung seiner eigenen proprietären KI-Technologie und Kompetenzen, die Datenwissenschaft, elektronische Gesundheitsakten und klinische Forschungsangebote umfassen, entwickelt und vermarktet das Unternehmen mit Hilfe seiner eigenen Technologie modernste klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF am OTC Market. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter healwell.ai/.

Über Pentavere

Pentavere Research Group ist ein weltweit anerkanntes und preisgekröntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, das ein erstklassiges KI-gestütztes System zur Ermittlung von Patienten entwickelt hat, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen. Ziel ist, das Outcome der Patienten zu verbessern und das Wachstum und die Verbreitung der entsprechenden Therapien voranzutreiben. Das von Pentavere entwickelte KI-System DARWEN dient der Ermittlung von Patienten, die für eine Verabreichung zugelassener Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, diese aber (noch) nicht erhalten. Damit soll das Outcome der Patienten verbessert und das Wachstum und die Verbreitung der entsprechenden Therapien vorangetrieben werden. Weitere Informationen finden Sie unter: pentavere.ai/

