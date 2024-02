Pentavere von HEALWELL AI von mehreren führenden globalen Organisationen für seine Stärke im Bereich künstliche Intelligenz für Präventivmedizin anerkannt

– Pentavere veröffentlicht weiterhin bahnbrechende KI-Arbeiten, die bei angesehenen globalen medizinischen Konferenzen und von führenden Organisationen im Bereich Onkologie anerkannt werden. Im vergangenen Quartal präsentierte Pentavere seine KI-Arbeiten im Rahmen einer Partnerschaft mit führenden akademischen Zentren und globalen Pharmaunternehmen bei einer Reihe prestigeträchtiger Konferenzen.

– In einem jüngsten Bericht mit Schwerpunkt auf KI im Gesundheitsbereich(1) verwies die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf die Arbeit von zwei Wissenschaftlern(2), die die Technologie von Pentavere nutzten, um zur Schlussfolgerung zu gelangen, dass KI dem Gesundheitspersonal dabei helfen kann, mehr Zeit für die Pflege aufzuwenden und die Qualität der Ergebnisse zu verbessern.

Toronto (Ontario), 8. Februar 2024 / IRW-Press / – HEALWELL AI Inc. (HEALWELL oder das Unternehmen) (TSX: AIDX) (OTCQX: HWAIF), ein KI- und Datenwissenschaftsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Präventivmedizin gerichtet ist, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Pentavere Research Group Inc. (Pentavere) weiterhin bahnbrechende KI-Arbeiten veröffentlicht, die bei prestigeträchtigen globalen medizinischen Konferenzen und von führenden Organisationen im Bereich Onkologie anerkannt werden. Im vergangenen Quartal präsentierte Pentavere seine KI-Arbeiten im Rahmen einer Partnerschaft mit führenden akademischen Zentren und globalen Pharmaunternehmen bei den folgenden renommierten Konferenzen:

– AACR: Fortschritte bei der Brustkrebsforschung in San Diego. Behandlungsmuster und klinische Ergebnisse bei Patienten mit metastasierendem HER2+-Brustkrebs, die eine systemische Therapie erhalten, in der Praxis.

– Internationale Konsensuskonferenz für fortgeschrittenen Brustkrebs in Lissabon. Behandlungsmuster und klinische Erfolge bei Patienten, die CDK4/6-Inhibitoren zur Behandlung von fortgeschrittenem/metastasiertem HR+/HER2-Brustkrebs erhalten, in einem einzigen kanadischen Zentrum und unter Verwendung von KI-extrahierten Daten.

– Nordamerikanische Konferenz über Lungenkrebs in Chicago. Ergebnisse von Patienten mit fortgeschrittenem EGFR-mutiertem NSCLC in Kanada unter Verwendung von KI-extrahierten Daten in der Praxis.

– Angenommen für eine Podiumspräsentation bei der kommenden Tagung der American Head and Neck Society in Chicago. Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Automatisierung der Extraktion von Staging-Kriterien aus den elektronischen Gesundheitsakten von Patienten mit Oropharynxkarzinom.

In einem jüngsten Bericht über KI im Gesundheitsbereich(1) verwies die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf die Arbeit von zwei Wissenschaftlern(2), die die DARWEN-Technologie von Pentavere nutzten, um zur Schlussfolgerung zu gelangen, dass KI die Qualität der Arbeit und die Gesundheitsergebnisse verbessern kann.

In den in der Studie zitierten Arbeiten heißt es: KI kann Anbietern dabei helfen, führendes Know-how zu integrieren und Gesundheitsdaten auszuwerten, um kritische Signale zu finden, die verhindern, dass Patienten durch den Rost fallen, und die Einhaltung der klinischen Führungspraxis verbessern. Anhand dieser Arbeiten gelangte man zur Schlussfolgerung, dass KI Gesundheitsdienstleistern dabei helfen kann, mehr Zeit für die Pflege aufzuwenden und die Qualität der Ergebnisse zu verbessern.

Aaron Leitbag, Mitbegründer und CEO von Pentavere, sagte: Die wissenschaftliche medizinische Fachwelt erkennt zunehmend die Möglichkeiten und das Potenzial von KI, um beträchtliche Verbesserungen bei der präventiven Versorgung und Therapieerfolge bei Patienten zu erzielen. Unsere Technologieplattform DARWEN ermöglicht es Ärzten, bereits vorhandene Daten zu nutzen und das Wissen, das in Millionen von Seiten klinischer Informationen verborgen ist, zu erschließen. Wir möchten zeigen, wie KI den Ärzten dabei helfen kann, Patientengruppen besser zu verstehen, den Behandlungsverlauf zu optimieren und schließlich die Therapieerfolge bei Patienten zu verbessern.

Dr. Christopher Pettengell, Chief Medical Officer von Pentavere, sagte: Eine akkurate und rechtzeitige Diagnose und Stadienbestimmung, um zu ermitteln, ob ein Patient ein Kandidat für Präzisionsmedizin ist, ist für die Behandlung von grundlegender Bedeutung, und die Arbeit, die wir kürzlich veröffentlicht haben, verdeutlicht das Potenzial von KI bei der Unterstützung von Ärzten sowie bei der Verbesserung der Patientenversorgung. Der Einsatz von validierten KI-Technologien wie DARWENTM von Pentavere ermöglicht es Ärzten, Patienten effizient zu identifizieren und auf bis dato nicht verfügbare Daten aus der Praxis zuzugreifen(3).

DARWEN, die KI-Engine von Pentavere, ermöglicht ein tieferes Verständnis der Behandlungsbedürfnisse von Patienten, indem sie einen mühelosen Datenzugriff und eine rasche Gewinnung von Erkenntnissen ermöglicht. DARWEN nutzt EMR-Daten und moderne, umfassende Sprachmodelle, um unterschiedliche und isolierte klinische Aufzeichnungen zu analysieren, die anderenfalls nur sehr schwer zugänglich sind.

Über HEALWELL AI

HEALWELL AI ist ein Technologieunternehmen im Gesundheitswesen, das sich auf KI und Datenwissenschaft für die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Seine Mission ist es, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Als eine von Ärzten geleitete Organisation mit einem erprobten Führungsteam aus erfahrenen Managern setzt HEALWELL AI auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, welche die Road Map des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol AIDX an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol HWAIF an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL AI erhalten Sie unter healwell.ai/.

Über Pentavere

Die Pentavere Research Group ist ein weltweit anerkanntes und preisgekröntes KI-Unternehmen für digitale Gesundheit, das eine erstklassige KI-Plattform entwickelt hat, mit der Patienten erfasst werden können, die für zugelassene Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, um damit die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern und das Wachstum und die Verbreitung von Therapien voranzutreiben. DARWEN, das KI-System von Pentavere, ermittelt Patienten, die für zugelassene Medikamente oder Interventionen in Frage kommen, diese aber nicht erhalten, um die Behandlungsergebnisse für die Patienten zu verbessern und das Wachstum und die Verbreitung geeigneter Therapien zu fördern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar und beruhen auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug darauf, dass die DARWEN-Plattform die Behandlungsergebnisse der Patienten verbessern wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Wörtern oder Phrasen wie werden, verbessern, Wachstum, sicherstellen, fortsetzen, antizipieren, erwarten, fortfahren, potenziell, zukünftig, erwägen, ergeben, erhöhen, liefern, auftauchen, ist im Begriff, planen, positionieren, Chancen, Expansion, ausüben, sicherstellen, erreichen, erwerben, abschließen, befriedigen, berechtigen, unterliegen oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten, würden, sollten, oder die Verneinung eines dieser Begriff,. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die folgenden: die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; die kontinuierliche Einhaltung der geistigen Eigentumsrechte Dritter durch HEALWELL; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, den Betrieb, die Einnahmen und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß inhärenten Risiken und Ungewissheiten, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt Risk Factors im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 31. März 2023 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

