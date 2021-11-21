Heilende Farben – Farbtherapie und Frequenz-Energetik für Gesundheit und Selbstheilung

Farben wirken stärker als Worte. Dieses Buch zeigt dir, wie du Farbheilung und Frequenz-Energetik gezielt einsetzt. Spürbare Klarheit, mehr Energie, echte Veränderung.

Dieses Buch zeigt dir Farbheilung so klar wie selten zuvor. Die Autoren öffnen dir den Zugang zu einem Werkzeug, das du sofort nutzt, ohne lange Anlaufzeit. Du erfährst, wie Farben Energie lenken und wie du ihre Wirkung bewusst einsetzt. Die Kombination aus Farbheilung und Frequenz-Energetik gibt dir ein System an die Hand, das dich im Alltag unterstützt und deine innere Ausrichtung stärkt.

Die Stärke des Buches liegt im direkten Nutzen. Du liest nicht nur über Farben. Du arbeitest damit. Du erkennst, welche Farbe dich stabilisiert, welche dich fokussiert und welche dein Nervensystem beruhigt. Jede Farbbeschreibung zeigt dir klare Schritte. Du wendest die Farbe an. Du beobachtest die Wirkung. Du baust dir eine Routine auf, die dir Halt gibt.

Die Autoren der Heilerschule zeigen dir, wie Rot deinen Körper aktiviert, wie Blau deine Gedanken klärt und wie Grün Spannung löst. Du lernst, wie du Farbfelder in deinem Raum platzierst, wie du innere Farbbilder stärkst und wie du Frequenzen kombinierst, um deine Energie präzise auszurichten.

Ein weiterer Mehrwert: Du bekommst ein praxiserprobtes System für Chakra-Arbeit. Du legst Farbschichten auf jedes Chakra, klärst dein Energiefeld und stärkst deine Wahrnehmung. Die Übungen sind so angelegt, dass du sie ohne Vorbereitung nutzt. Du bekommst Klarheit, Präsenz und eine stabile innere Führung.

Die Verbindung von Farbheilung und Frequenz-Energetik hebt das Buch deutlich hervor. Die Autoren zeigen dir, wie Frequenzen deine Farbarbeit verstärken und wie sich beide Methoden gegenseitig stabilisieren. Du setzt sie ein, um emotionale Muster zu lösen oder deine innere Ruhe zu stärken. Die Wirkung dieser Kombination spürst du direkt.

Das Buch richtet sich an Energiearbeiter, Coaches und Therapeuten. Es eignet sich auch für dich, wenn du deine Selbstheilung gezielt stärken willst. Die Inhalte sind klar. Die Übungen sind sofort umsetzbar. Du brauchst keine Vorerfahrung. Du bekommst ein Werkzeug, das dich langfristig begleitet.

Der Effekt entsteht dort, wo das Buch deinen Blick auf Farben verändert. Du siehst sie nicht mehr als optischen Eindruck. Du nutzt sie als präzises Instrument für deine Energiearbeit. Du erkennst, welche Farbe dir jetzt hilft und wie du sie gezielt einsetzt. Dieses Buch bringt dich in Kontakt mit deinem inneren Energiesystem und zeigt dir Wege, wie du es selbst führst.

„Heilende Farben“ setzt einen neuen Maßstab für Farbheilung und Frequenz-Energetik. Du bekommst ein strukturiertes System, das dich durch Grundlagen, Anwendung und Vertiefung führt. Das Werk liefert dir Wissen, das du im Alltag nutzt. Es bringt dich in deine eigene Kraft und zeigt dir, wie du sie mit Farben stabil hältst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Heilerschule UG

Herr Sebastian Lichtenberg

Uneringer Str. 1

82229 Seefeld

Deutschland

fon ..: 08152 980 178

fax ..: 08152 794 225

web ..: http://www.deutsche-heilerschule.de

email : info@deutsche-heilerschule.de

Die Deutsche Heilerschule steht für eine klare und praxisorientierte Ausbildung im Bereich Farbheilung und Frequenz-Energetik. Du lernst dort, wie du mit Farben arbeitest, wie du energetische Signaturen erkennst und wie du Farbfelder gezielt einsetzt, um Körper, Emotionen und Bewusstsein zu stärken. Die Schule vermittelt dir ein strukturiertes System, das dich Schritt für Schritt durch die Grundlagen und die praktische Anwendung führt. Du arbeitest mit klaren Techniken. Du beobachtest die Wirkung sofort. Du baust dir ein sicheres Gefühl für Energie auf, das du im Alltag und in deiner professionellen Heilarbeit nutzt.

Farbheilung spielt in der Deutschen Heilerschule eine zentrale Rolle. Du lernst, wie verschiedene Farben auf dein Energiefeld wirken. Du erkennst, welche Farbe deinen Antrieb stärkt, welche dein Nervensystem beruhigt und welche deine innere Klarheit fördert. Die Schule zeigt dir, wie du Farbschwingungen bewusst wahrnimmst und wie du die Wirkung jeder Farbe in konkreten Übungen einsetzt. Du arbeitest mit Farbatmung, Farbwahrnehmung und inneren Farbbildern. Du setzt Farbfelder in deinem Raum ein. Du lernst, wie du Farbheilung mit anderen energetischen Methoden kombinierst. So entsteht ein klares und direkt nutzbares System.

Ein weiterer Schwerpunkt der Deutschen Heilerschule ist die Frequenz-Energetik. Du erfährst, wie Frequenzen in deinem Körper wirken. Du lernst, wie du Frequenzen nutzt, um Energie zu stabilisieren oder zu erhöhen. Die Schule vermittelt dir Methoden, mit denen du Frequenzen gezielt einsetzt, um Blockaden zu lösen, Präsenz aufzubauen und deine innere Ausrichtung zu stärken. Du arbeitest mit Frequenzanhebung, Frequenzfokussierung und Frequenzharmonisierung. Diese Techniken kannst du sofort anwenden. Du spürst die Wirkung klar und direkt.

Die Kombination aus Farbheilung und Frequenz-Energetik gehört zu den Stärken der Deutschen Heilerschule. Du lernst, wie Farben Frequenzen unterstützen und wie Frequenzen die Wirkung von Farben vertiefen. Beide Methoden greifen präzise ineinander. Diese Verbindung macht deine energetische Arbeit stabil und wirkungsvoll. Du setzt Farbschichten auf deine Chakren. Du stärkst dein Feld durch ausgewählte Frequenzen. Du lernst, wie du Energien in Fluss bringst. Du erkennst, wie du Energie hältst und wie du sie führst.

Die Deutsche Heilerschule legt großen Wert auf klare Anleitungen. Jede Übung ist so aufgebaut, dass du sie direkt umsetzt. Du bekommst ein Verständnis für energetische Abläufe, das du im Alltag sofort anwendest. Die Schule arbeitet ohne komplizierte Modelle. Der Fokus liegt auf direkter Wahrnehmung und präziser energetischer Arbeit. Du lernst durch Erfahrung. Du erkennst, wie sich dein Körper anfühlt, wenn Energie frei fließt. Du spürst, wie sich dein Blick auf deine Innenwelt verändert.

In der Ausbildung arbeitest du mit Einzelsitzungen, Gruppenübungen und Selbstreflexion. Du lernst, wie du Energie bei dir selbst stabil hältst. Du lernst auch, wie du Menschen sicher durch energetische Prozesse führst. Die Deutsche Heilerschule zeigt dir, wie du Farbheilung in Coaching, Meditation und Heilsitzungen einsetzt. Die Methoden sind praxiserprobt und leicht in verschiedene Arbeitsfelder integrierbar. Du arbeitest mit Menschen, die Klarheit suchen. Du begleitest Personen, die ihre innere Ordnung stärken wollen. Du setzt Farb- und Frequenzarbeit so ein, dass sie nachvollziehbar und wirksam bleibt.

Ein weiterer Vorteil der Schule ist der klare Aufbau der HumanQuantenEnergetiker-Ausbildung. Du lernst dort, wie du Energie liest, wie du energetische Strukturen erkennst und wie du gezielt arbeitest, ohne dich zu verlieren. Farbheilung und Frequenz-Energetik bilden den Kern dieser Ausbildung. Du erhältst Werkzeuge, die dir einen sicheren Zugang zu deiner eigenen Wahrnehmung geben. Du erweiterst deine Fähigkeiten in den Bereichen Energielenkung, bewusste Präsenz und energetische Analyse.

Die Deutsche Heilerschule vermittelt dir Wissen, das dich persönlich stärkt und dich in deiner beruflichen Arbeit unterstützt. Die Ausbildung ist so aufgebaut, dass du nach jedem Modul praktische Fähigkeiten mitnimmst. Du setzt sie sofort um. Du stärkst dein Energiefeld. Du klärst deinen Geist. Du lernst, wie du Energie bewusst aufbaust und hältst. Farbheilung und Frequenz-Energetik prägen diesen Weg. Beide Methoden geben dir ein kraftvolles Werkzeug, das du dauerhaft nutzst.

Die Schule arbeitet mit einer klaren Sprache und einer direkten Anleitung. Dieser Ansatz macht Farbheilung und Frequenz-Energetik für viele Menschen zugänglich, die sich bisher schwer getan haben, Energiearbeit zu verstehen. Du bekommst Informationen, die du sofort anwendest. Du baust dir eine stabile energetische Grundlage auf. Du lernst, wie du Farben gezielt nutzt, um dich besser zu fühlen. Du erkennst, wie Frequenzen deine Energie tragen und wie du mit ihnen arbeitest, um innere Stärke aufzubauen.

Die Deutsche Heilerschule schafft damit einen Raum, in dem Farbheilung und Frequenz-Energetik auf hohem Niveau vermittelt werden. Du lernst nicht nur Techniken. Du entwickelst ein tiefes Verständnis für Energie. Du stärkst deine Wahrnehmung. Du erkennst, wie du deine eigene Energie führst. Dieses Wissen begleitet dich im Alltag und in deiner professionellen Arbeit.

Durch die Kombination aus klarer Struktur, praxisorientierten Übungen und der Verbindung von Farbheilung und Frequenz-Energetik positioniert sich die Deutsche Heilerschule als führende Ausbildungseinrichtung im deutschsprachigen Raum. Du bekommst ein Werkzeug, das du immer wieder nutzt. Du erlebst echte Veränderungen. Du stärkst dich von innen heraus.

Pressekontakt:

Deutsche Heilerschule UG

Herr Sebastian Lichtenberg

Uneringer Str. 1

82229 Seefeld

fon ..: 08152 980 178

web ..: http://www.deutsche-heilerschule.de

email : info@deutsche-heilerschule.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Reply auf der SPS 2025 FREQUENTIS und GCAA der VAE kündigen umfangreiches Projekt für Trajectory-Based Operations an