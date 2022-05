Die Zukunft der Energiemedizin hat begonnen! – Wissenschaftler nehmen die Energiemedizin ernst

Energiemedizin ist ein neues und wachsendes Gebiet der Gesundheitsversorgung, das Energieheilung einsetzt, um Menschen aus allen Lebensbereichen zu unterstützen.

Auf der Suche nach einer neuen Kraft für Gesundheit und Heilung entdecken Ärzte und Wellness-Praktiker das Potenzial von elektromagnetischen, Licht- und Klanginterventionen zur Heilung des „Energiekörpers“.

„In jeder medizinischen Tradition vor der unseren wurde Heilung durch die Bewegung von Energie erreicht“. – Albert Szent-Gyorgyi, Biochemiker und Nobelpreisträger

Wenn Menschen an „Energiemedizin“ denken, denken sie an die „Wellness-Welt“: all jene Praktiken, ob Akupunktur, Chakrenausgleich, Reiki, Qigong oder Klangbäder, die sich auf die Heilung des menschlichen „Energiekörpers“ konzentrieren. Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, dass die westliche Medizin und die alte Medizin, wie die Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Ayurveda und schamanische Traditionen, sich um ein radikal anderes Modell des menschlichen Körpers und der Heilung drehen. Die westliche Medizin hat sich das anatomische und biochemische Modell zu eigen gemacht: Innovation für diesen materiellen Körper aus Fleisch und Blut. Die großen indigenen Medizinsysteme – obwohl sie faszinierenderweise durch Tausende von Jahren und Kilometern voneinander getrennt waren – haben unabhängig voneinander Heilungsansätze entwickelt, die auf dem Körper als Energiefeld basieren. Sie gehen davon aus, dass eine Lebensenergie (das „Qi“ in der TCM oder die Doshas im Ayurveda) die Prozesse in unserem Körper und unserem Gehirn steuert und dass Gesundheit und Heilung auf der Beeinflussung des Energieflusses beruhen, der an bestimmten Energiepunkten durch unseren Körper fließt und das elektromagnetische Feld des Körpers (das über die Haut hinausgeht) ins Gleichgewicht bringt.

Energieheilung oder Geistiges Heilen ist ein traditionelles Heilsystem, das das Gleichgewicht und den Fluss der Energie in Körper, Geist und Seele wiederherstellt. Diese Technik wirkt direkt auf die körperlichen, emotionalen und geistigen Aspekte des Wohlbefindens. Sie wird zur Behandlung verschiedener medizinischer Zustände eingesetzt, insbesondere von Beschwerden im Zusammenhang mit der geistigen Gesundheit. Sie befasst sich mit Krankheiten, die durch eine Störung des Energieflusses im Körper verursacht werden. Es wird angenommen, dass die Person automatisch geheilt wird, wenn der Energiefluss in Ordnung gebracht wird. Es gibt verschiedene Arten von Energieheilungstechniken, die unterschiedlich wirken, um eine Person zu heilen.

Hier sind die 5 wichtigsten Arten von Energieheiltechniken:

Reiki

Das Wort Reiki setzt sich aus zwei japanischen Wörtern zusammen: „Rei“ bedeutet „Gottes Weisheit“ und „Ki“ bedeutet „Energie“. Diese Therapie wird einer Person zusammen mit der traditionellen Medizin verabreicht, um eine Krankheit zu heilen. Bei dieser Therapie wird das „Ki“ oder die Energie genutzt, um anderen zu helfen. Viele Handbewegungstechniken und spezifische Symbole werden verwendet, um die Energie des Universums zu kanalisieren und den Körper zu heilen. Reiki kann helfen, Krankheiten wie Erkältung, Grippe, Kopf- und Magenschmerzen zu heilen. Es ist auch bei schweren Krankheiten wie Herzkrankheiten sehr wirksam.

Prana

Bei der Prana-Heilung geht es darum, die Lebenskraft des Körpers zu nutzen, um die Körperenergie zu heilen. Diese Therapie arbeitet speziell mit der Energie des Körpers oder der Aura einer Person. Bei dieser Therapie wird die Energie genutzt, um den Körper von Giftstoffen zu befreien und so den körperlichen Heilungsprozess zu beschleunigen.

Kristalle

Bei diesem Heilverfahren werden Steine und Kristalle verwendet, um Unreinheiten aus dem Körper zu ziehen. Diese Steine und Kristalle wirken unterschiedlich auf den Körper und zielen auf verschiedene Arten von körperlichen, emotionalen und spirituellen Problemen ab. Sie stoßen negative Energie aus dem Körper aus, die das geistige und körperliche Wohlbefinden stört.

Quanten

Die Quantenheilungstherapie basiert auf dem Prinzip der Resonanz und der Unterhaltung. Das Energieniveau im Körper wird durch Atmung und Visualisierung des Energieflusses angehoben. Quantenheilung ist nicht nur eine spirituelle Sache, sondern hat auch positive Auswirkungen auf das Immunsystem.

Qigong

Die Qigong-Therapie wird eingesetzt, um das verlorene Gleichgewicht des Körpers wiederherzustellen. Qigong hat eine etwa 4.000 Jahre alte Geschichte und besteht aus koordinierten Bewegungen des Körpers in Verbindung mit Atmung und Meditation, um Gesundheit und Spiritualität zu fördern. Die Therapie hat ihre Wurzeln in der chinesischen Medizin und soll die positive Energie des Körpers ausgleichen, die für die Erhaltung der Gesundheit erforderlich ist.

Und ob Sie nun an Akupunktur glauben oder über die Kristallmanie lachen, die Medizin, die den „Energiekörper“ ein Jahrhundert lang ignoriert hat, bestätigt jetzt, dass wir ein komplexes elektromagnetisches Feld sind, das in andere komplexe elektromagnetische Umweltfelder eingebettet ist. Ein echter Paradigmenwechsel ist im Gange, denn immer mehr wissenschaftliche Forscher (ob aus Harvard oder von der NASA) entdecken rasch, dass der Körper tatsächlich ein komplexes Biofeld aus elektromagnetischen Frequenzen und Lichtwellen ist, das als „Steuerzentrale“ für unser körperliches und geistiges Funktionieren dient.

Das erschüttert eingefahrene Denkweisen in der Biologie. Die Wissenschaftler entdecken auch, dass die gesamte Welt elektrodynamisch ist: Wir sind von natürlichen – und zunehmend auch von künstlichen – Frequenzen umgeben, die die menschlichen Zellen ständig verändern. Wir befinden uns an einem interessanten Punkt, an dem die medizinische Welt und die „antike Wellness“ (zumindest im Prinzip) eine gemeinsame theoretische Grundlage finden.

Die Zukunft: Die Welt der Medizin, der Technologie und des Wohlbefindens, die alle neue Werkzeuge zur Optimierung des menschlichen Energiekörpers oder Aura entwickeln. Brigitte & Sebastian Lichtenberg Gründer der Deutschen Heilerschule bei München, die seit Jahren in viele Richtungen der Energiemedizin forschen, stellen fest: „Die Zukunft der Medizin besteht darin, die entscheidende Beziehung zwischen den materiellen und den ‚Feld‘-Aspekten des Körpers zu verstehen und die menschlichen Frequenzen anzupassen – und hier sind Licht-, Klang- und elektromagnetische Interventionen entscheidend -, um Krankheiten vorzubeugen und die Gesundheit zu fördern.“

ENERGIEMEDIZIN DER ZUKUNFT

Die Wissenschaft bestätigt jetzt einige wichtige Prinzipien der alten Energiemedizin. So haben beispielsweise Wissenschaftler der Nationalen Universität Seoul die Existenz der Meridiane des Körpers bestätigt, die sie als „primäres Gefäßsystem“ bezeichnen und als entscheidenden Teil des Herz-Kreislauf-Systems betrachten, sowie die physikalische Grundlage des Akupunktur-Meridian-Systems (diese Akupunkturpunkte sind natürlich der Schlüssel zu den energetischen Wirkungen von Shiatsu-Massage, Qigong, Tai Chi, Yogastellungen usw.)

Energiemedizin ist eine Art Alternativmedizin, die Energiefelder zur Diagnose und Behandlung von Gesundheitsproblemen verwendet. Einige gängige Formen der Energiemedizin sind Reiki, Akupunktur und Qigong. Es wird angenommen, dass die Energiemedizin in der Lage ist, eine Vielzahl von Gesundheitsproblemen zu behandeln, darunter Schmerzen, Angstzustände und Unfruchtbarkeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Deutsche Heilerschule UG

Herr Sebastian Lichtenberg

Uneringer Str. 1

82229 Seefeld

Deutschland

fon ..: 08152 980 178

fax ..: 08152 794 225

web ..: http://www.deutsche-heilerschule.de

email : info@deutsche-heilerschule.de

energiemedizn | energiemedizin | energiemedizin ausbildung | energiemedizin übungen | energiemedizin münchen | energiemedizin wien | energiemedizin für frauen | energiemedizin buch | energiemedizin depression | energiemedizin ausbildung berlin | energiemedizin alberto villoldo | energiemedizin ausbildung schweiz | energiemedizin ausbildung online | energiemedizin anwenden | energiemedizin amazon | energiemedizin berlin | energiemedizin bücher | energiemedizin bachblüten | energiemedizin basel | energiemedizin bremen | energiemedizin der weg der schamanen | akademie der energiemedizin | heilung durch energiemedizin | energiemedizin erfahrungen | heilung durch energiemedizin erfahren | energiemedizin frederike meyer | gesellschaft für energiemedizin | institut für energiemedizin | energiemedizin frankfurt | energiemedizin für frauen leseprobe | ganzheitliche energiemedizin | gem energiemedizin | energiemedizin geräte | gesellschaft für energiemedizin gmbh | gesundheitsrevolution energiemedizin | heilen mit energiemedizin | energiemedizin hamburg | energiemedizin hannover | handbuch der energiemedizin | homöopathie energiemedizin | energiemedizin was ist das | james oschman energiemedizin | energiemedizin kritik | energiemedizin kilian | susanne kessner energiemedizin | energiemedizin kreuzworträtsel | energiemedizin köln | energiemedizin konzepte und ihre wissenschaftliche basis | energiemedizin klagenfurt | gesellschaft für energiemedizin klagenfurt | energiemedizin leipzig | energiemedizin methoden | energiemedizin online kurse | energiemedizin online | energiemedizin oldenburg | energiemedizin pdf | praxisbuch energiemedizin | energiemedizin praxis | praxisbuch energiemedizin pdf | praxis für energiemedizin | energiemedizin schweiz | schamanische energiemedizin ausbildung | energiemedizin studium | energiemedizin stuttgart | energiemedizin tesla | youtube energiemedizin | informations- und energiemedizin | energiemedizin villoldo | was ist energiemedizin | energiemedizin wikipedia | energiemedizin wissenschaft | energiemedizin youtube | energiemedizin zürich | kongress energiemedizin 2020

Pressekontakt:

Deutsche Heilerschule UG

Herr Sebastian Lichtenberg

Uneringer Str. 1

82229 Seefeld

fon ..: 08152 980 178

web ..: http://www.deutsche-heilerschule.de

email : info@deutsche-heilerschule.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

ALPS RESORTS – Unvergessliche Urlaube in den Alpen mit Wohlfühlgarantie