  • Heilwasser – Was ist das? Und wie wirkt es?

    Heilwasser – das klingt vielversprechend, doch was ist das für ein Wasser? Kann es tatsächlich heilen? Hier erfahren Sie, was es mit Heilwässern auf sich hat und wofür man sie verwenden kann.

    BildWas ist Heilwasser?
    Heilwasser ist ein sanft wirkendes Naturheilmittel, das offiziell vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen wird, nachdem gesundheitliche Wirkungen nachgewiesen wurden.

    Woher kommen Heilwässer?
    Heilwässer sind natürliche Wässer aus unterirdischen Wasservorkommen. Sie haben Mineral- und Wirkstoffe aus dem Umgebungsgestein angereichert und erhalten dadurch jeweils eine einzigartige Zusammensetzung.

    Warum wirken Heilwässer?
    Weil sie eine jeweils einzigartige Kombination aus vielen Mineral- und Wirkstoffen wie z.B. Calcium, Magnesium, Hydrogencarbonat oder Sulfat enthalten, die der Körper sehr gut aufnehmen kann. Diese sorgen für die jeweils spezifischen gesundheitlichen Wirkungen.

    Wie wirken Heilwässer?
    Je nach ihrer natürlichen Zusammensetzung können Heilwässer Mineralstoffe wie Calcium oder Magnesium liefern, dazu beitragen, Sodbrennen zu lindern oder die Verdauung zu unterstützen. Auch beim Vorbeugen oder Behandeln von Blasenentzündungen, Harnsteinen oder Osteoporose können passende Heilwässer unterstützen.

    Wo gibt es Heilwässer?
    Heilwässer bekommt man in gut sortierten Lebensmittel- und Getränkemärkten. Einen Überblick über alle Flaschen-Heilwässer mit der Möglichkeit, gezielt nach Heilwässern mit bestimmten Inhaltsstoffen zu suchen, gibt die Website www.heilwasser.com

    Mehr Infos über die Zulassung von Heilwässern, ihre Inhaltsstoffe und Anwendungsmöglichkeiten bietet die Website www.heilwasser.com Die Inhaltsstoffe, Anwendungsgebiete und empfohlene Trinkmengen sind zudem immer auf dem Etikett jeder Heilwasserflasche verzeichnet. Die meisten Heilwässer kann man täglich auch in größeren Mengen trinken.

    Das macht Heilwässer besonders

    * natürlich aus unterirdischen Wasservorkommen
    * reich an Mineralstoffen und Spurenelementen
    * vorbeugende, lindernde und heilende Wirkungen nachgewiesen
    * zugelassen als sanft wirksames Natur-Arzneimittel

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. c/o Informationsbüro Heilwasser
    Anke Gebhardt-Pielen
    Von-Galen-Weg 9
    53340 Meckenheim
    Deutschland

    fon ..: 02225 8886791
    web ..: https://www.heilwasser.com
    email : presse@heilwasser.com

    Deutsche Heilbrunnen, organisiert im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. in Bonn, ist die Interessengemeinschaft der Heilbrunnenbetriebe. Zurzeit gibt es in Deutschland 22 Heilwässer, die in Flaschen abgefüllt erhältlich sind und regional oder bundesweit Bedeutung und Tradition haben. Ein Verzeichnis der Heilwassermarken sowie Hintergrundinformationen zum Naturprodukt Heilwasser bietet die Website www.heilwasser.com.

    Pressekontakt:

    Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V. c/o Informationsbüro Heilwasser
    Anke Gebhardt-Pielen
    Von-Galen-Weg 9
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