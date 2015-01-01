Was tun gegen zu hohen Blutdruck?

Blutdruck zu hoch? Das trifft auf fast jede dritte Person in Deutschland zu. Wenn der Blutdruck dauerhaft zu hoch ist, leiden Herz und Gefäße. Was kann man tun, um sich zu schützen?

Wichtige Tipps gegen Bluthochdruck sind: Übergewicht vermeiden und Stress reduzieren. Gesund essen unter anderem mit weniger Salz und möglichst wenig Alkohol. Zahlreiche Studien zeigen zudem, dass eine ausreichende Versorgung mit Magnesium und Calcium wichtig ist, um den Blutdruck im Normalbereich zu halten. Was wir essen und trinken, spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Bluthochdruck vorzubeugen oder ihn in den Griff zu bekommen.

Essen und trinken gegen Bluthochdruck

Mit der richtigen Ernährung einen zu hohen Blutdruck vermeiden – das ist das Ziel der US-amerikanischen DASH-Diät, wobei DASH für „Dietary Approaches to Stop Hypertension“ steht. In diesem Rahmen wurde in einer amerikanischen Studie untersucht, welche Rolle Calcium und Magnesium beim Vorbeugen von Bluthochdruck spielen können. Das Resultat: Eine erhöhte Zufuhr von Magnesium und Calcium war mit niedrigerem Blutdruck verbunden. Diejenigen, die die empfohlenen Magnesium- und Calciummengen erreichten, hatten die niedrigsten Blutdruckwerte. Die Ergebnisse dieser Studie decken sich mit Erkenntnissen vieler weiterer Studien. Es scheint also eine gute Idee zu sein, genug Magnesium und Calcium zu sich zu nehmen, um Bluthochdruck zu vermeiden.

Die besten natürlichen Quellen für Magnesium und Calcium

Magnesium ist jedoch nicht nur wichtig für die Gesundheit von Herz und Gefäßen, sondern wird auch für viele weitere Funktionen wie zum Beispiel für Muskeln und Nerven benötigt. Und Calcium ist zudem unverzichtbar für stabile Knochen und Zähne. Insofern lohnt es sich aus vielen Gründen, auf ausreichend Magnesium und Calcium zu achten. Empfohlen werden 1.000 mg Calcium pro Tag und 300 mg Magnesium für Frauen und 350 mg für Männer. Diese Mengen können durch natürliche Lebensmittel und Getränke erreicht werden. Gute Lieferanten für Magnesium sind z. B. Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse und Saaten sowie einige grüne Gemüse und Kräuter, Beeren und Bananen. Klassiker für die Versorgung mit Calcium sind Milch und Milchprodukte. Als kalorienfreie Quellen für diese Mineralstoffe bieten sich zudem natürliche Mineral- und Heilwässer an, aus denen Magnesium und Calcium sehr gut aufgenommen werden.

Heilwässer gelten ab etwa 100 mg Magnesium pro Liter als magnesiumreich und liefern damit mindestens ein Drittel des Tagesbedarfs an Magnesium. Ab 250 mg Calcium pro Liter darf ein Heilwasser als calciumreich bezeichnet werden. Etliche Heilwässer enthalten sogar deutlich mehr Calcium und decken damit ein Viertel bis die Hälfte des Tagesbedarfs. Passende Wässer sind im Heilwasserverzeichnis auf www.heilwasser.com zu finden.

Bluthochdruck vorbeugen mit natürlichen Tipps

1. Gesunde Ernährung (nach DASH Ernährungsplan):

viel Gemüse und Obst essen; reichlich Vollkornbrot und andere Vollkornprodukte; Hülsenfrüchte und Nüsse; fettarme Milchprodukte, Fisch und Geflügel; auf reichlich Kalium, Magnesium und Calcium achten; ballaststoffreich essen; weniger gesättigte Fette, mehr hochwertige Pflanzenöle; weniger rotes und fettes Fleisch; weniger Zucker und gesüßte Getränke; weniger Salz

2. Genug trinken mit reichlich Magnesium und Calcium: Mindestens 1,5 Liter täglich, z. B. natürliche Mineral- und Heilwässer mit mindestens 100 mg Magnesium und 250 mg Calcium pro Liter.

3. Übergewicht vermeiden

4. Regelmäßig bewegen (täglich mindestens eine halbe Stunde)

5. Wenig Alkohol trinken

6. Rauchen einschränken oder aufgeben

7. Stress vermeiden

Informationen zu den verwendeten Studien unter

https://www.heilwasser.com/aktuelles/was-hilft-natuerlich-bei-zu-hohem-blutdruck/

