Wissenswertes und Kurioses rund ums Trinken

Genug trinken ist wichtig – das ist klar. Doch wussten Sie, dass Mineralstoffe Ihre Leistung verbessern können, dass Sie im Flugzeug mehr trinken müssen und dass Wasser beim Abnehmen helfen kann?

10 Fakten rund ums Trinken

1. Bis zu 3 Liter bei Hitze

Normalerweise müssen wir etwa 1,5 Liter am Tag trinken. Beim Sport oder bei Hitze können bis zu 3 Liter nötig sein. Weil der Schweiß so schnell verdunstet, unterschätzen wir die ausgeschwitzte Menge oft.

2. Mehr trinken im Flieger

Im Flugzeug ist die Luftfeuchtigkeit besonders niedrig, wodurch der Körper mehr Flüssigkeit verliert. Deshalb sollte man spätestens alle ein bis zwei Stunden 200-300 ml Wasser trinken.

3. Durst kommt zu spät

Wenn das Durstgefühl kommt, hat der Körper bereits 1-2 Prozent des Körpergewichts an Wasser verloren. Das kann die Aufmerksamkeit und die Gedächtnisleistung bereits einschränken. Besser rechtzeitig trinken.

4. Wasser macht wach

Nicht nur Kaffee, sondern schon ein Glas Wasser kann morgens oder bei Müdigkeit die Wachsamkeit erhöhen. Denn Müdigkeit kann auch durch Wassermangel entstehen.

5. Leistungsstarke Mineralstoffe

Mineralstoffe wie Natrium, Calcium und Magnesium im Wasser können helfen, Flüssigkeits- und Elektrolytverluste schneller auszugleichen und die körperliche Leistung zu verbessern.

6. Wasser zum Abnehmen

Wasser hat keine Kalorien und ist somit das ideale Diätgetränk. Ein großes Glas Wasser vor dem Essen kann das Sättigungsgefühl erhöhen und dadurch deutlich Kalorien sparen.

7. Geheimtipp Heilwasser

Heilwässer enthalten meistens viele Mineralstoffe und haben offizielle Gesundheitswirkungen. Je nach Zusammensetzung können sie z. B. bei Sodbrennen, träger Verdauung, Blasenentzündung oder Osteoporose helfen. Infos und passende Heilwässer auf der Website der Deutschen Heilbrunnen.

8. Sportgetränk nötig?

Wasser reicht für Erwachsene normalerweise auch beim Sport zum Rehydrieren aus. Am besten ein mineralstoffreiches Mineral- oder Heilwasser wählen, um auch ausgeschwitzte Mineralstoffe zu ersetzen.

9. Was der Urin verrät

Genug getrunken? Das zeigt der Urin erstaunlich zuverlässig an. Sieht er hellgelb bis strohfarben aus, ist alles in Ordnung. Erscheint er öfter bernsteinfarben oder noch dunkler, ist dringend mehr Trinken angesagt.

10. Wunderwerk Nieren

Stolze sechs Liter Wasser können unsere Nieren in einer Stunde verarbeiten, und über den ganzen Tag zehn Liter. Insofern kann man kaum zu viel trinken – sofern das Wasser Mineralstoffe enthält.

