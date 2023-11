Wissenswertes zur Maklerprovision

Die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH erklären, was es mit der Gebühr auf sich hat

Sie muss sowohl vom Immobilienverkäufer als auch -käufer gezahlt werden: die Maklerprovision. Doch warum ist es sinnvoll, trotz der Maklerprovision professionelle Makler wie die der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH aus Villingen-Schwenningen zu beauftragen?

Seit dem 23. Dezember 2020 gilt die gesetzliche Regelung bundesweit, dass sich Verkäufer und Käufer die Maklercourtage teilen. „Da wir sowohl die Interessen des Immobilienverkäufers als auch des -käufers vertreten, finden wir diese Aufteilung fair“, erklärt Geschäftsführer Joachim Neumann. In der Regel übernehmen also beide Parteien jeweils 50 Prozent der gesamten Maklerprovision.

„Unsere Kunden profitieren von umfassenden Leistungen, die die Maklerprovision in jedem Fall wert sind. Wir übernehmen den gesamten Verkaufsprozess und sorgen für die reibungslose Abwicklung des Verkaufs“, so Joachim Neumann. Prokurist Markus Neumann ergänzt: „Dank unserer ausgeprägten Marktkenntnis und unserem Pool an vorgemerkten Kaufinteressenten können wir Immobilien schnell und zu einem zufriedenstellenden Preis vermitteln.“

Die NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH bietet ihren Kunden zahlreiche Vorteile. Dazu zählen die Beschaffung aller notwendigen Dokumente, eine angemessene Preisfindung und innovative Vermarktungsmaßnahmen. Zusätzlich gewährleistet das Unternehmen Sicherheit und eine reibungslose Vertragsabwicklung. Die Maklerprovision fällt dabei nur im Erfolgsfall an.

Die Beauftragung erfahrener Makler wie die der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH lohnt sich unter anderem besonders für Kunden, die keinerlei Erfahrung mit dem Immobilienverkauf haben. Die Makler sorgen beispielsweise durch eine Wertermittlung und die damit verbundene Festlegung eines angemessenen Verkaufspreises dafür, dass die Immobilie nicht lange am Markt verweilt. „Im schlechtesten Fall könnte sie sonst an Wert verlieren“, weiß Markus Neumann.

Eigentümer, die sich für den Immobilienverkauf interessieren, können sich unter der Rufnummer 07720/31511 kostenlos und unverbindlich beraten lassen. Kaufinteressenten, die in Villingen-Schwenningen oder der Umgebung auf der Suche nach einem passenden Objekt sind, stehen die Makler unter dieser Rufnummer ebenfalls gerne zur Verfügung.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilien Bad Dürrheim, Immobilien Villingen, Haus verkaufen Villingen-Schwenningen und mehr erhalten Interessenten auch auf https://www.immo-neu.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

Herr Markus Neumann

Beethovenstr. 10

78054 Villingen-Schwenningen

Deutschland

fon ..: 0 77 20 / 3 15 11

fax ..: 0 77 20 / 3 51 98

web ..: https://www.immo-neu.de/

email : info@immo-neu.de

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist „Ihr professioneller Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen“ und das bereits seit 1994! Die Firma wurde 1994 vom Finanzexperten Joachim Neumann und seiner Frau Ingrid Neumann gegründet. Seit 2013 wird der inhabergeführte Familienbetrieb von Sohn Markus Neumann, Prokurist und Immobilienmakler IHK, unterstützt. Damit liefert das Maklerunternehmen gebündelte Kompetenz für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

