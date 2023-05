Verkaufsablauf mit Makler

Die NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH bietet einen Rundum-Service an

Das Team um Geschäftsführer Joachim Neumann und Prokurist Markus Neumann von der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH aus Villingen-Schwenningen steht an der Seite von Immobilienverkäufern – von der Verkaufsvorbereitung über die Vermarktung bis hin zur Immobilienübergabe.

Im Verkaufsprozess ist die Verkaufsvorbereitung ein wichtiger Schritt. „Wir setzen Immobilien wirkungsvoll in Szene und empfehlen gezielte Maßnahmen zur Wertsteigerung“, erklärt Joachim Neumann. So kann beispielsweise ein gepflegter Garten oder ein neuer Anstrich für einen besseren Eindruck bei den Kaufinteressenten sorgen und Modernisierungs- oder Sanierungsmaßnahmen können den Wert der Immobilie erhöhen. Gerne beraten die Makler aus Villingen-Schwenningen Immobilienverkäufer darüber, ob sich die Durchführung dieser Maßnahmen lohnt oder nicht.

Neben der Verkaufsvorbereitung spielt beim Immobilienverkauf die Wertermittlung eine große Rolle. „Ein realistischer Angebotspreis ist entscheidend für den erfolgreichen Verkauf einer Immobilie“, meint Markus Neumann. Um den optimalen Verkaufspreis für Wohnungen, Häuser, Mehrfamilienhäuser und Grundstücke zu ermitteln, bietet die NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH daher eine professionelle Wertermittlung an.

Außerdem setzen die Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen eine individuelle Vermarktungsstrategie ein, um den passenden Käufer zu finden. Dazu erstellen sie zum Beispiel ein aussagekräftiges Exposé mit professionellen Fotos und verständlichen Grundrissen. Mit gezielten Marketinginstrumenten wie Anzeigen, Mailings und persönlichen Nachfassgesprächen sowie einem breiten Netzwerk an Partnern, sorgt das Unternehmen für maximale Aufmerksamkeit bei potenziellen Käufern.

„Wir begleiten die Immobilienverkäufer über den gesamten Verkaufsprozess hinweg und sind auch nach Vertragsabschluss noch für sie da“, betont Joachim Neumann. Dabei denkt er an die Begleitung zu Notar- und Behördenterminen sowie die rechtssichere Objektübergabe.

Wer eine Immobilie in Villingen-Schwenningen oder in Umgebung verkaufen und mehr zum Verkaufsablauf erfahren möchte, kann sich unter der Rufnummer 0 77 20 / 3 15 11 für ein kostenloses und unverbindliches Gespräch an die Makler wenden.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Hausverkauf Villingen Schwenningen, Haus verkaufen Bad Dürrheim, Immobilien Schwenningen und mehr finden Interessenten auch auf https://www.immo-neu.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

Herr Markus Neumann

Beethovenstr. 10

78054 Villingen-Schwenningen

Deutschland

fon ..: 0 77 20 / 3 15 11

fax ..: 0 77 20 / 3 51 98

web ..: https://www.immo-neu.de/

email : info@immo-neu.de

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist „Ihr professioneller Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen“ und das bereits seit 1994! Die Firma wurde 1994 vom Finanzexperten Joachim Neumann und seiner Frau Ingrid Neumann gegründet. Seit 2013 wird der inhabergeführte Familienbetrieb von Sohn Markus Neumann, Prokurist und Immobilienmakler IHK, unterstützt. Damit liefert das Maklerunternehmen gebündelte Kompetenz für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

