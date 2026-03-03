  • Hemmersbach ernennt Raphael Krause zum Chief Revenue Officer für die Americas-Region

    Hemmersbach stärkt sein Wachstum in den USA: Raphael Krause wird Chief Revenue Officer Americas und treibt die Vertriebs- und Wachstumsstrategie für die Region voran.

    BildNürnberg, 3. März 2026 – Hemmersbach hat Raphael Krause, Executive Partner und langjähriger Leiter des Device Lifecycle Business, zum Chief Revenue Officer (CRO) für die Region Americas (AMS) ernannt. In seiner erweiterten Rolle steuert er die Vertriebs- und Wachstumsstrategie und treibt den weiteren Ausbau des Geschäfts in den USA sowie in der gesamten Americas-Region voran.

    Weiteres Wachstum in der Region

    Seit mehr als zehn Jahren ist Hemmersbach operativ in den USA aktiv und baut seine Präsenz dort kontinuierlich aus. Ein wichtiger Schritt war die Eröffnung des neuen Headquarters in Houston, Texas, im April 2025 sowie die Erweiterung des lokalen Lager- und Konfigurationszentrums. Damit schafft das Unternehmen zusätzliche Kapazitäten und stärkt seine Serviceleistungen – national wie international.

    Darüber hinaus erweitert Hemmersbach seine Vertriebs- und Service-Delivery-Organisation in der Region und stellt so sicher, dass alle Kunden in den USA lokal betreut werden können. Diese agile Infrastruktur ermöglicht es Hemmersbach, einheitliche und qualitativ hochwertige IT-Services im Auftrag seiner Kunden erbringen zu können. Dazu gehören globale Systemintegratoren (GSIs), IT-Hardware-Hersteller (OEMs) sowie Device-as-a-Service-Anbieter (DaaS).

    Globale Device Lifecycle Services weiter auf Wachstumskurs

    Die Ernennung von Raphael Krause unterstreicht die strategische Bedeutung der Global Device Lifecycle Services für Hemmersbach. Dieser Geschäftsbereich spielt eine zentrale Rolle im Unternehmen und ermöglicht Kunden, ihre DaaS-Angebote international zu skalieren – auf Basis eines vollständig zirkulären End-to-End-Lebenszyklusmodells.

    Das Leistungsspektrum reicht von Beschaffung und Konfiguration über Bereitstellung und Wartung bis hin zu wertsteigernden Recovery-Services. Unterstützt wird dieses Modell durch Konfigurationszentren weltweit – darunter ein bedeutender Hub in Houston -, die eine schnelle Bereitstellung einsatzfertiger Geräte für Enterprise-Endanwender ermöglichen und eine konsistente Serviceerbringung in mehr als 190 Ländern sicherstellen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Hemmersbach GmbH & Co. KG
    Kai Hold
    Sulzbacher Str. 9
    90489 Nürnberg
    Deutschland

    fon ..: –
    web ..: https://www.hemmersbach.com/
    email : kai.hold@hemmersbach.com

    Über Hemmersbach
    Hemmersbach erbringt Service Delivery für die IT-Branche weltweit. In über 190 Ländern sind wir im Auftrag von Hardwareherstellern und globalen Systemintegratoren mit Technikern im Außendienst oder fest vor Ort am Kundenstandort im Bereich IT Field Service tätig. Darüber hinaus bieten wir globale Device Lifecycle Services an und ermöglichen so Device-as-a-Service (DaaS)-Anbietern weltweit, Hardware und dazugehörige Services in einem modernen Abonnement-Modell bereitzustellen.

    Wir sind The Social Purpose IT Company und gehen über unser Kerngeschäft hinaus: mit unseren Direct Actions Hemmersbach Rhino Force und Hemmersbach Kids‘ Family setzen wir uns dort aktiv ein, wo Behörden versagen und ermöglichen Bedürftigen eine bessere Zukunft.
    Weitere Informationen: https://www.hemmersbach.com

