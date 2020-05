Hemp for Health beginnt mit der Pflanzung für die Anbausaison 2020

Vancouver, British Columbia: HEMP FOR HEALTH INC. (CSE:HFH)(FWB:9HH) (H4H oder das Unternehmen), ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für Made in Tuscany-CBD-Produkte in Premiumqualität, freut sich, bekannt zu geben, dass die Hanfpflanzung für die Saison 2020 in der Toskana (Italien) begonnen hat.

Die Anbausaison 2020 hält Einzug im toskanischen Tal und wir freuen uns darauf, auf den Fortschritten aufzubauen, die wir bei der letztjährigen Ernte machen konnten, meint Robert Eadie, President und CEO des Unternehmens. Wir sehen der Zusammenarbeit mit unserem Agrarwissenschaftlichen Team entgegen, um alle Anbauaspekte zu optimieren und die umfassendere Mission zu erfüllen, die darin besteht, den Menschen Wellness zu bringen, sodass sie glücklicher und gesunder leben können.

Um der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen CBD-Produkten in Europa zu begegnen, hat das Unternehmen mit der Pflanzung von Hanfsorten mit hohen CBD-Konzentrationen und Spurengehalten von THC unter 0,03 % auf 60 Hektar begonnen. Hanf mit hohem CBD-Gehalt verringert die Menge an Biomasse, die für die Extraktion von CBD erforderlich ist. So kann der maximale Nutzen von Cannabinoiden, Terpenen und anderen nützlichen Wirkstoffverbindungen bei der Produktion zur Geltung kommen. Die Biomasse wird zur Herstellung verschiedener CBD-Ölprodukte verwendet und die Blüten werden in Italien und in Europa als Rauchware verkauft werden.

COVID-19-Update:

Die Region, in der Hemp for Health tätig ist, ist zum größten Teil vom COVID-19-Virus verschont geblieben, weshalb die Landwirtschaft, eine systemrelevante Industrie, nach wie vor betrieben werden kann. Dies trifft jedoch nicht auf den Rest des Landes zu, der stark von der Verwüstung des Virus betroffen war. Wir trauern mit den Menschen, die Familienmitglieder oder Freunde verloren haben, und sind den Arbeitern an vorderster Front zu Dank verpflichtet, die in diesen beispiellos schwierigen Zeiten nach wie vor für das Wohl des gesamten Landes sorgen.

Über Hemp for Health Inc.:

Hemp for Health ist ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für CBD-Produkte in Premiumqualität und verfügt über einen exklusiven Langzeitvertrag für Anbauflächen mit Bauern in der italienischen Region Toskana, um hanfbasierte CBD-Produkte in höchster Qualität zu produzieren. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist darauf gerichtet, seinen Kunden die absolut besten natürlichen Bio-CBD-Produkte anzubieten und das beginnt mit hervorragendem Boden, Saatgut und Sonne. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com).

