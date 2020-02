Hemp for Health lanciert Privatplatzierung

19. Februar 2020 – Vancouver, British Columbia: HEMP FOR HEALTH INC. (CSE: HFH) (FSE: 9HH) (das Unternehmen), ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für CBD-Produkte in Premiumqualität in Italien und anderen europäischen Ländern, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine nicht über einen Makler vermittelte Privatplatzierung im Wert von bis zu $ 2.000.000 (die Finanzierung) durch die Ausgabe von bis zu 10.000.000 Einheiten (die Einheiten) zu einem Preis von $ 0,20 pro Einheit eingeleitet hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem halben Warrant zum Erwerb einer Stammaktie (Warrant), wobei jeder ganze Warrant den Inhaber während eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Transaktionsabschluss zum Kauf einer Stammaktie von Hemp for Health zu einem Preis von $ 0,30 pro Aktie berechtigt. Die Laufzeit der Warrants kann reduziert werden, wenn die Aktien des Unternehmens an 30 aufeinanderfolgenden Tagen an einer kanadischen Börse zu einem Kurs von $ 0,50 oder mehr gehandelt werden.

Das Unternehmen kann eine Vermittlungsprovision in Höhe von 8 % in bar und 8 % in Warrants für Zeichnungen zahlen, die den Vermittlern jeweils zuschreibbar sind. Die Vermittler-Warrants gelten für einen Zeitraum von zwei Jahren, wobei jeder Warrant zu einem Preis von $ 0,30 pro Aktie (vorbehaltlich einer Beschleunigung) in eine Stammaktie des Unternehmens umgewandelt werden kann.

Der Nettoerlös der Privatplatzierung soll wie folgt verwendet werden:

(CAD $)

Kaution für Landwirte $ 675.000

Einlage für Saatgut 375.000

Beratung und Technik 180.000

Betriebskosten/Kosten für die 560.000

Anlage in

Italien

Finanzierungskosten 160.000

Betriebskapital und allgemeine 50.000

betriebliche

Zwecke

Gesamt $ 2.000.000

Es liegen keine wesentlichen Fakten oder Änderungen im Unternehmen vor, die nicht allgemein offengelegt wurden.

Über Hemp for Health Inc.:

Hemp for Health ist ein Anbau- und Vertriebsunternehmen für CBD-Produkte in Premiumqualität, die von Bauern in der italienischen Region Toskana unter Vertrag genommen werden, um hanfbasierte CBD-Produkte in höchster Qualität zu produzieren. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist darauf gerichtet, seinen Kunden die absolut besten natürlichen Bio-CBD-Produkte anzubieten und das beginnt mit hervorragendem Boden, Saatgut und Sonne. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR (www.sedar.com).

FÜR HEMP FOR HEALTH INC.

(gez.) Robert Eadie

President & CEO

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemeldung nicht geprüft und übernimmt keinerlei Verantwortung für ihre Angemessenheit und Genauigkeit.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Evan Eadie

Telefon: 416-640-1936 DW 203

Gebührenfrei: 1-866-602-4935

E-Mail: evan@hempforhealth.eu

Hemp for Health Inc.

580 Hornby St. Suite 750

Vancouver, BC, Kanada

Telefon:+1 604 602 4935

Fax +1 604 602 4936

www.hempforhealth.eu

IG: @HempForHealth_

TT: @HempForHealth_

FB: /HempForHealth1

