Herando Erfahrungen: Branche der Luxusyachten ist krisenfest

Viele Branchen sehen sich derzeit durch Krisen, hohe Energiepreise und Inflation bedroht. Das Segment der Luxusboote zeigt sich jedoch auch in herausfordernden Zeiten krisenfest.

Vor allem Superyachten und luxuriöse Motorboote seien weiterhin gefragt. Ferretti, eine der bekanntesten Marken für Luxusyachten, präsentierte Anfang des Jahres sein neuestes Modell, die „Ferretti Yachts 580“. Das Unternehmen freut sich zudem über einen derzeitigen Auftragsbestand von knapp 1,4 Milliarden Euro. Aber auch andere Marken profitieren von einer hohen Nachfrage.

Aufschwung durch Corona – Herando Erfahrungen

Laut Karsten Stahlhut, dem Geschäftsführer des Bundesverbands Wasserwirtschaft, erlebte die Bootsbranche gerade durch die Corona-Pandemie einen enormen Aufschwung. Das hätte vor allem an dem Bedürfnis der Käufer gelegen, dem Corona-Alltag zu entfliehen. So wurden Modelle ab 100.000 Euro besonders häufig gekauft. Deutsche und französische Kunden seien vor allem an Segel- und Motoryachten ab 500.000 Euro interessiert. Aber auch steigende Preise würden die Käufer nicht abschrecken, so seien die Durchschnittspreise für Boote im 26-Fuß-Bereich im vergangenen Jahr um 140 Prozent angestiegen.

Zudem hätte der Onlinehandel mit Booten in den vergangenen Jahren einen Boom erlebt. Viele Händler mussten sich den neuen Gegebenheiten wie Lockdowns und Kontaktbeschränkungen anpassen und erweiterten so ihren Verkauf auf Online-Marktplätze. Dadurch konnten sie mehr Reichweite erzielen und Interessierte erreichen, die bislang noch keine Berührungspunkte mit Luxusbooten hatten. Besonders auf Luxusmarktplätzen wie herando.com machten Käufer und Verkäufer von Luxusyachten positive Erfahrungen.

Erfahrungen mit Herando: Luxusboote kaufen und verkaufen

Herando ist eine Plattform, auf der Käufer einzigartige Luxusgüter wie Uhren, Boote, Autos und Immobilien finden. Im Segment Boote gibt es eine große Auswahl an erstklassigen Luxusyachten bekannter Marken wie Ferretti, Sunseeker oder Fairline. Kunden können sich ihren Traum vom luxuriösen Rückzugsort und der endlosen Freiheit auf dem offenen Meer verwirklichen.

Verkäufer profitieren von der jahrelangen Erfahrung von Herando in der Vermarktung von Luxusgütern. So bietet die Luxusplattform ihnen die Möglichkeit, zum Verkauf stehende Boote in verschiedenen Ländern ansprechend zu präsentieren, um in kurzer Zeit neue Kunden zu gewinnen. Interessierte können direkt mit Verkäufern in Kontakt treten und so ihre individuelle Segelyacht oder Motoryacht mit der gewünschten komfortablen Ausstattung erwerben.

Über Herando

Die Firma Herando steht für 30 Jahre Erfahrung im Luxussegment und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Käufer und Verkäufer von Luxusgütern zu vereinen. So ermöglicht es Herando Händlern, Maklern oder Privatverkäufern, Ihre Luxusgüter (Immobilien, Yachten und Boote, Autos, edle Uhren) auf der Plattform herando.com anzubieten und sie dem entsprechenden Kundenklientel vorzustellen.

Herando ist stets weltweit auf der Suche nach potentiellen Kunden und bietet sowohl Maklern und Verkäufern als auch Kaufinteressenten einen Service an, der auch die höchsten Ansprüche bedient.

Die Firma Herando konzentriert sich dabei ausschließlich auf Luxusgüter und das dafür geeignete Kundenklientel.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herando a.s.

Herr Frank Müller

V Jáme 1/699

110 00 Prag 1

Tschechische Republik

fon ..: +420 228 884 177

web ..: https://www.herando.com

email : info@herando.com

