Herando Erfahrungen: steigende Immobilienpreise auf Mallorca

Nach vielen Jahren des Booms fallen Immobilienpreise im Durchschnitt immer weiter. Nur ein Segment scheint dem Trend zu trotzen: die Immobilienpreise auf der spanischen Baleareninsel Mallorca.

Vor allem Domizile im Luxus-Segment würden die Preise in die Höhe treiben – so das Ergebnis einer unabhängigen Marktstudie des Steinbeis-Transfer-Institut (STI) Center for Real Estate Studies (CRES) in Zusammenarbeit mit dem Immobilienunternehmen Porta Mallorquina Real Estate.

Demnach wären die Preise für Luxus-Immobilien auf Mallorca um 30 Prozent gestiegen. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag im Januar dieses Jahres bei etwa 5.700 Euro. Im Vergleich zum Vorjahr besteht dabei eine Steigerung um 10,9 Prozent. Gleichzeitig geht die Auswahl an Luxus-Immobilien weiter zurück. So ist das Angebot an luxuriösen Objekten im Vergleich zum Vorjahr um etwa 13 Prozent gesunken.

Luxus-Objekte lassen die Preise ansteigen – Das sind auch die Herando Erfahrungen

Im begehrten südwestlichen Teil der Insel wurde erstmals die Marke von 10.000 Euro pro Quadratmeter erreicht. Käufer einer Luxus-Immobilie müssen dort aktuell im Durchschnitt mit 12.860 Euro pro Quadratmeter rechnen. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einem Zuwachs um 30 Prozent. Neue Immobilien seien dabei noch einmal um rund 42 Prozent teurer als Bestandsobjekte. Wer sich Meerblick, Tiefgarage, Infinity Pool, Aufzug und Fußbodenheizung wünscht, muss mit mindestens 30.000 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Herando Erfahrungen: Immobilien bei Herando kaufen und verkaufen

Obwohl sich ein deutlicher Trend zu Luxus abzeichnet, würde Mallorca ein vielfältiges Objektangebot bieten, das unterschiedliche Interessenten mit verschiedenen Bedürfnissen anspricht – so der Porta Mallorquina Geschäftsführer Timo Weibel.

Käufer finden unter anderem auf der Luxus-Plattform Herando einzigartige Immobilien auf der Baleareninsel Mallorca, aber auch in anderen Regionen Spaniens sowie in zahlreichen Ländern weltweit. Über die Filterfunktion entdecken Interessierte unkompliziert ihre luxuriöse Traum-Immobilie und machen durch die Möglichkeit der direkten Kontaktaufnahme mit Anbietern positive Erfahrungen. Herando verifiziert alle Immobilien-Angebote vor der Veröffentlichung und stellt sicher, dass nur seriöse Verkäufer auf die Plattform gelangen.

Verkäufer profitieren von der jahrelangen Erfahrung von Herando in der Vermarktung von Immobilien. Das Team unterstützt Anbieter mit geeigneten Marketing-Strategien, um in kurzer Zeit einen passenden Käufer zu finden. Auf der Plattform können Besitzer einer Luxus-Immobilie auf Mallorca oder in anderen Regionen weltweit ganz einfach eine Villa, ein Chalet oder ein exklusives Objekt zum Verkauf anbieten.

Über Herando

Die Firma Herando steht für 30 Jahre Erfahrung im Luxussegment und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Käufer und Verkäufer von Luxusgütern zu vereinen. So ermöglicht es Herando Händlern, Maklern oder Privatverkäufern, Ihre Luxusgüter (Immobilien, Yachten und Boote, Autos, edle Uhren) auf der Plattform herando.com anzubieten und sie dem entsprechenden Kundenklientel vorzustellen.

Herando ist stets weltweit auf der Suche nach potentiellen Kunden und bietet sowohl Maklern und Verkäufern als auch Kaufinteressenten einen Service an, der auch die höchsten Ansprüche bedient.

Die Firma Herando konzentriert sich dabei ausschließlich auf Luxusgüter und das dafür geeignete Kundenklientel.

