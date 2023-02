Mercedes verdient an Luxus: Herando Erfahrungen

Mercedes-Benz verzeichnete im vergangenen Jahr einen Gewinn von 14,8 Milliarden Euro und einen Umsatzanstieg um 12% auf 150 Milliarden Euro. Die Gewinne stiegen dank Luxusmodellen und Preiserhöhungen.

Mercedes-Benz lieferte zwar etwas weniger Autos an Endkunden aus, aber mit 2,04 Millionen wurden rund fünf Prozent mehr im Großhandel abgesetzt. Vorstandschef Ola Källenius warnt jedoch, dass die Gewinne in diesem Jahr zurückgehen werden, da das Unternehmen sich auf die Umstellung auf Elektroautos konzentriert. Obwohl der Absatz und Umsatz ähnlich wie 2022 sein werden, erwartet das Unternehmen weniger Gewinn in den wichtigsten Bereichen.

Der Verkauf von Topmodellen wie der S-Klasse, Wagen der Tuningtochter AMG und der Luxusmarke Maybach zog im letzten Jahr an, was mehr Rendite brachte. Der durchschnittliche Verkaufspreis der Autos stieg um neun Prozent auf fast 73.000 Euro. Das Management stellt die Aktionäre nun auf weniger Profit ein. Die um Sondereffekte bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Autosparte dürfte bei 12 bis 14 Prozent liegen und damit im Vergleich zum Vorjahreswert von 14,6 Prozent zurückgehen. Der geplante steigende Anteil von Batterieautos wird voraussichtlich die Marge um rund einen halben Prozentpunkt senken.

In den kommenden Jahren erwartet das Unternehmen eine Kostenentlastung über das Direktvertriebsmodell, bei dem die Autos direkt an die Kunden verkauft werden sollen, anstatt an Händler, die lediglich eine Provision erhalten.

