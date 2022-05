Die jahrelange Erfahrung von Herando in der Bewertung der Angebote führt zur Auswahl der besten Luxusmarken

Bei Herando finden Sie die weltweit besten und exklusivsten Luxusmarken in jedem Luxussegment. Die Erfahrung und Seriosität von Herando bietet Sicherheit. Sie möchten sicher und lukrativ investieren?

Das exklusive Markenportfolio von Herando beginnt bei Megayachten von Acury für Milliardäre bis hin zu Luxusyachten von Baglietto, Sunseeker, San Lorenzo oder Crescent für Schiffsliebhaber.

Die Seriosität von Herando und die Beratung durch erfahrene Experten bietet den Kunden von Herando Sicherheit. Sie möchten sicher und lukrativ investieren? Luxusimmobilien sind eine stabile Wertanlage oder ein Rückzugsort, in dem man entspannt zur Ruhe kommen kann. Herando bietet Ihnen beides. Sie können Investitionen in ganze Luxushotelanlagen, Firmenbeteiligungen oder Firmenkäufe tätigen oder sich ein extravagantes Domizil als Wohnsitz mit jedem erdenklichen Luxus erwerben. Ein Penthouse in Miami oder eine Luxusfinca auf Mallorca, rundet das Vielfältige Angebot ab.

Natürlich darf vor einem herrschaftlichen Wohnsitz das passende Auto nicht fehlen. Auf der Luxusplattform herando.com haben Sie die exklusivste Auswahl von Luxus-Limousinen, edelsten Sportwagen und wertvollste Oldtimer und Youngtimer. Marken wie Rolls Royce, Bentley, Ferrari sind nicht aus der High-Society wegzudenken, ebenso wie Porsche, Mercedes und BMW. Mit dem Angebot an Oldtimern von Aston Martin und vielen anderen Luxusmarken ein Vintage-Flair der besonderen Art – das Richtige für jede Autosammlung.

Auch der Bereich der Luxusuhren ist für Uhrenliebhaber höchst attraktiv. Eine große und exklusive Auswahl der bekanntesten Uhrenmarken der Welt werden bei Herando zum Kauf angeboten. Traditionsreiche Uhrenmanufakturen wie Rolex, Patek Phillipe, Breguet oder Audemars Piguet haben wir ebenso zur Auswahl wie berühmte Newcomer, die den traditionellen Luxusuhrenmarkt durchwirbelten. Dazu gehören Marken wie Alain Silberstein oder Haemmer aus Deutschland. Ob als lukrative Wertanlage oder als Dress-Watch an Ihrem Handgelenk, für jeden Anlass die passende Luxusuhr.

