Herando steht für 30 Jahre Erfahrung im Handel mit Luxusimmobilien als Wertanlage oder für Eigenbedarf

Erfolgsfaktor Erfahrung – Durch Seriosität, Professionalität und Diskretion hat sich Herando in den letzten Jahren weltweit einen hervorragenden Namen gemacht und das Vertrauen der Kunden erarbeitet.

Das Unternehmen ist mit seiner Online-Plattform herando.com einer der Vorreiter im Onlinehandel mit Luxusgütern. Das Portfolio reicht von Immobilien, Autos, Luxusuhren, Investments bis hin zu Yachten.

Luxusimmobilien als Wohnsitz oder Wertanlage

Das Spektrum (Luxus-) Immobilien hat viele Facetten – ein exklusives Penthouse, ein schönes Stadthaus in der pulsierenden Metropole, eine ruhige freistehende Villa oder ein lukratives Objekt als Investment. Bei der Entscheidungsfindung zum Erwerb einer Immobilie müssen verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Will der Käufer das Objekt zum Eigenbedarf nutzen gelten andere Prioritäten, als wenn man eine Immobilie als Wertanlage erwerben möchte. Beim Eigenbedarf stehen persönliche Vorlieben im Vordergrund, bei der Wertanlage hat der Kosten-/Nutzenfaktor Priorität. Während andere Wertanlagen unter der steigenden Inflation stagnieren, steigern Immobilieninvestments stetig ihren Wert. Des Weiteren bieten sie die Möglichkeit der direkten Verzinsung und regelmäßiger Einnahmen durch Vermieten oder Verpachten. Ebenfalls sehr interessant ist das Steuern sparen mit Immobilien, wenn es um Kapitalanlageimmobilien geht. In diesem Bereich bestehen zahlreiche Möglichkeiten, bei denen der Investor Immobilien steuerlich absetzen kann.

Immobilieninvestitionen sind unabhängig von der Geldpolitik. Während Wertpapiere durch politische Entscheidungen oder wirtschaftliche Fehleinschätzungen schnell an Wert verlieren können, sind Kapitalanlageimmobilien unabhängig von Entscheidungsträgern in der Politik oder in der Wirtschaft.

Herando prüft jedes Angebot und jeden Anbieter von Immobilien, damit Käufer und Investoren weltweit mit den richtigen Verkäufern zusammenkommen. Das zu gewährleisten, dazu braucht es diese Jahrzehnte lange Erfahrung im Umgang mit Händlern und Kunden. Gerade beim Handel mit Luxusgütern ist eine professionelle und seriöse Geschäftsabwicklung wichtiger denn je.

Nach diesem Credo wird herando.com auch in Zukunft erfolgreich für seine Kunden da sein.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Herando a.s.

Herr Frank Müller

V Jáme 1/699

110 00 Prag 1

Tschechische Republik

fon ..: +429228884177

web ..: https://www.herando.com

email : info@herando.com

