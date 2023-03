Herando Erfahrungen: Luxusautos kaufen und verkaufen

Sie besitzen ein Luxusauto und möchten dieses zum bestmöglichen Preis verkaufen? Profitieren Sie von den guten Erfahrungen, die andere Verkäufer mit dem Luxusmarktplatz Herando gemacht haben.

Luxuslimousinen, seltene Sportwagen und Oldtimer gelten schon seit Jahren als lukratives Investment. Will man solch ein Luxusauto irgendwann wieder zu Geld machen, steht man vor dem Problem, mit so einem Schätzchen nicht in der Masse von Fahrzeugangeboten unterzugehen. Herando hat jahrelange Erfahrung im Segment exklusiver Luxusgüter und gibt hier hilfreiche Tipps für den Verkauf von Luxusautos.

Was gilt es beim Luxusauto-Verkauf zu beachten?

Wie überall zählt auch beim Autoverkauf der erste Eindruck. Luxusautos stehen für ein Lebensgefühl, daher darf bei der Beschreibung auch ein wenig Schwärmerei aufkommen, dennoch sollte sie detailliert und genau sein. Dazu gehören auch aussagekräftige Bilder. Hier bietet Ihnen beispielsweise Herando die Möglichkeit, unbegrenzt viele Bilder hochzuladen.

Heben Sie die Besonderheiten hervor, beeindrucken Sie potenzielle Käufer mit den technischen Daten und einer je nach Modell und Marke eventuellen Wertsteigerung. Informieren Sie sich über den aktuellen Marktpreis. Egal ob Bentley, Aston Martin oder Porsche, jede Marke hat Modelle, die auch als Wertanlage sehr profitabel sind. Autokäufer mit Erfahrung im Luxusauto-Segment sind stets auf der Suche nach rentablen Investitionen im Fahrzeugbereich.

Durch die bestmögliche Präsentation Ihres Autos auf einer Luxusplattform, die Ihnen u.a. Herando bietet, haben Sie auch die Chance, den bestmöglichen Preis zu erzielen.

Luxusautoverkauf – wo gelingt das am besten?

Den richtigen Käufer zu finden, kann sich ab einer gewissen Preisklasse als schwierig erweisen. Natürlich gibt es Autohäuser, die sich auf Luxusautos spezialisiert haben, allerdings wollen und müssen die Händler an den Autos Geld verdienen, daher werden hier niemals Bestpreise bezahlt. Des Weiteren erreicht man mit lokalen Händlern nur einen kleinen Kreis an interessierten Käufern.

Wesentlich effektiver sind heutzutage Onlineplattformen. Je nach Webseite erreichen Sie Interessenten weltweit. Allerdings gibt es auch hier große Unterschiede. Bei Seiten wie AutoScout24 oder mobile.de laufen alle Anzeigen nach Schema F und Ihr Luxusauto geht in der Masse der Inserate von Fahrzeugen jeglicher Art unter. Andere Plattformen wie wirkaufendeinauto.de fungieren als Zwischenhändler und wollen selbst an dem Fahrzeug noch verdienen.

Anders läuft der Autoverkauf etwa bei Herando: Hier geben Sie Ihren Preis vor, laden aussagekräftige Fotos hoch und können Ihr Auto mit allen Vorzügen weltweit präsentieren.

Herando Erfahrungen beim Verkauf eines Luxusautos

Seit vielen Jahren bereits steht Herando für Seriosität im Handel mit Luxusgütern. Dabei tritt die Luxusplattform nicht als Käufer und Verkäufer auf, sondern bietet Verkäufern eine Onlineplattform, um Ihre Luxusgüter professionell zu präsentieren und die passenden Käufer weltweit zu finden. Dabei profitieren Verkäufer von der langjährigen Erfahrung der Herando-Mitarbeiter.

Lassen Sie sich beraten und buchen Sie kostengünstig ein Inserat mit einer Laufzeit von 90 Tagen. Noch mehr Beachtung findet Ihre Anzeige durch das Hinzubuchen einer Startseiten-Platzierung.

Durch das professionelle Marketing und regelmäßige Marktanalysen steigen die Webseitenaufrufe stetig an. Aktuell liegen die Zahlen bei einer Million Seitenaufrufe von über 300.000 potenziellen Käufern monatlich.

Hier finden Sie alle Erfahrungen und Bewertungen mit Herando.

Über Herando

Die Firma Herando steht für 30 Jahre Erfahrung im Luxussegment und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Käufer und Verkäufer von Luxusgütern zu vereinen. So ermöglicht es Herando Händlern, Maklern oder Privatverkäufern, Ihre Luxusgüter (Immobilien, Yachten und Boote, Autos, edle Uhren) auf der Plattform herando.com anzubieten und sie dem entsprechenden Kundenklientel vorzustellen.

Herando ist stets weltweit auf der Suche nach potentiellen Kunden und bietet sowohl Maklern und Verkäufern als auch Kaufinteressenten einen Service an, der auch die höchsten Ansprüche bedient.

Die Firma Herando konzentriert sich dabei ausschließlich auf Luxusgüter und das dafür geeignete Kundenklientel.

Aktiengesellschaft Herando (a.s.)

V Jáme 1/699

110 00 Praha 1

Tschechische Republik

Vertreten durch

Vorstand/CEO: Frank Müller

Aufsichtsrat/COB: Prof. Dr. Dr. Dr. Christian M. Marmandiu

