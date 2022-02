Steigende Immobilienpreise in Wiesbaden

Sascha Rückert kennt den Immobilienmarkt und die Entwicklungen in der Rhein-Main-Region

Wiesbaden ist in den letzten Jahren stark gewachsen und als Wohn- und Arbeitsstandort sehr beliebt. Daher steigen auch die Preise für Wohnungen und Häuser in der hessischen Landeshauptstadt. Immobilienmakler Sascha Rückert und sein Team vermitteln seit Jahrzehnten erfolgreich Immobilien und bieten ihren Kunden eine ausführliche Beratung für den Verkauf.

„Die Preise steigen seit Jahren stetig und werden nach meiner Einschätzung auch noch die nächste Zeit weiter nach oben gehen – vielleicht in einem geringeren Tempo“, erklärt der erfahrene Immobilienmakler Sascha Rückert aus Wiesbaden. „In Wiesbaden ist die Lage der Immobilie entscheidend für den Marktpreis. In Bierstadt oder Sonnenberg sind die Preise sehr hoch, während beispielsweise in Medenbach noch günstigere Preise vorherrschen.“

Die Preissteigerungen bieten ideale Voraussetzungen für den Verkauf einer Immobilie. Für Eigentümer stehen die Immobilienexperten von Rückert Immobilien mit ihrem Fachwissen, der umfassenden Marktkenntnis und vielen Serviceleistungen zur Verfügung.

„Damit kein Geld beim Immobilienverkauf verschenkt wird, nehmen wir für unsere Kunden eine professionelle Wertermittlung des Objekts vor und ziehen Vergleichspreise heran. Auf dieser Grundlage können wir optimal zum passenden Angebotspreis beraten“, führt Sascha Rückert aus. Mit einer zielgruppengerechten Vermarktung haben die ortsansässigen Makler schon für zahlreiche Wiesbadener Immobilien den richtigen Käufer gefunden.

Mehr zu Themen wie Immobilienpreise Wiesbaden oder Wohnungen zum Verkauf Wiesbaden finden Interessierte auf https://www.rueckert-immobilien.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rückert Immobilien

Herr Sascha Rückert

Stiftstraße 29

65183 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 0611 / 1851828

fax ..: 0611 / 1851829

web ..: https://www.rueckert-immobilien.de/

email : kontakt@rueckert-immobilien.de

Bereits seit 1996 ist Rückert Immobilien in der Wiesbadener Stiftstraße ansässig. Neben Beständigkeit sind Innovationskraft und ein besonders hochwertiges Marketing wichtige Merkmale der Arbeit, um sich mittels verschiedener Alleinstellungsmerkmale von „Hobbymaklern“, aber auch manchen professionellen Mitbewerbern abzusetzen. Eigentümern bietet Rückert Immobilien ein strukturiertes und hocheffizientes Konzept, um das bestmögliche Ergebnis innerhalb eines überschaubaren Zeitraums zu erreichen.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Youtube-Format „Kompressoren-Professoren“ erklären Druckluftthemen