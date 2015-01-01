Herbstferien an der ostfriesischen Nordseeküste und auf den ostfriesischen Inseln

Der Herbst ist einer der schönsten Jahreszeiten an der Nordsee. Hier fühlen sich dann ausserhalb der Ferienzeiten Familien mit kleinen Kindern, Senioren und Gäste mit Hund besonders wohl.

Die ostfriesische Nordseeküste ist eine der charakteristischsten Küstenlandschaften Deutschlands: weite Dünenlandschaften, malerische Teestuben, Salzwiesen, Leuchttürme und kilometerlange Sandstrände. Im Herbst verwandeln sich diese Landschaften in eine friedliche, atmosphärische Kulisse – ruhigere Strände, frische Brisen und stimmungsvolle Nebeltage. Wer Herbstferien plant, findet hier eine ideale Mischung aus Naturerlebnis, Kultur und kulinarischen Genüssen.

Landschaft und Natur im Herbst

Die Küstenlinie von Ostfriesland erstreckt sich grob von Emden im Süden bis zu der nördlichen Halbinsel Norden-Norddeich und über die Inseln wie Borkum, Juist, Norderney, Langeoog, Baltrum und Spiekeroog.

Die Natur zeigt sich in dieser Jahreszeit in kräftigen Herbstfarben: Graslandschaften, Salzwiesen, Wattenmeer (UNESCO-Weltnaturerbe) und kilometerlange Strände.

Die Gezeiten prägen die Küste besonders stark. Bei Ebbe eröffnet sich ein breit gefächertes Wattfeld – ein Paradies für Wattwanderungen, Vogelkunde und Muschelsucher.

Das Meer wirkt kühler, aber klar. Windsurfing- und Kitesurf-Spots bleiben je nach Witterung attraktiv, besonders auf Nordseeinseln mit ausreichend offenen Stränden.

Aktivitäten für Herbstferien

Wattwanderungen: Geführte Touren mit zertifizierten Wattführerinnen und -führern, oft von Hafen oder Hafenorten angeboten. Ebbe- und Flutzeiten sind zu beachten.

Leuchtturm-Besichtigungen: Bräunlich-rote Turmgestalten von Leuchttürmen entlang der Küste bieten atemberaubende Ausblicke, z. B. auf die Nordsee und die Inseln.

Historische Städte und Küstenorte: Besuche in Emden, Norden, Dornum, Jever, Wittmund und Rerik-ähnliche Ortschaften bieten historische Städtekerne, Museen und maritimes Flair.

Museen und Kultur: Mondäne oder maritime Museen in Emden (Kaiser Wilhelm Museum, Kloostermuseum), Ostfriesisches Teemuseum in Leer, oder das Automobil- und Industriegeschichte-Museum in Oldenburg (je nach Region).

Naturschutzgebiete und Nationalparks: Schutzgebiete rund um das Wattenmeer, besonders in den Inselregionen, bieten geführte Naturerlebnisse und Vogelbeobachtungen.

Inselabenteuer: Jede Insel hat ihren eigenen Charme – lange Dünenlandschaften, autofreie Straßen, gemütliche Teestuben, Strandspaziergänge am Meer, Fahrradtouren und gemütliche Ferienwohnungen oder Reetdachhäuser.

Kulinarik: Ostfriesische Teekultur ist ein Muss – Hygge bei einer Tasse Ostfriesentee mit Kluntje und Sahne. Frische Meeresfrüchte, Grünkohl mit Pinkel (in der Herbstsaison besonders beliebt), Krabbenbrötchen und originale Ostfriesen-Kruiden.

Wichtige Inseln und Orte (Kurzüberblick)

Norderney: Größte der ostfriesischen Inseln mit promenadeartigen Strandbereichen, Dünenlandschaften, dem Nationalpark-Haus und dem Dünenmuseum. Idealer Ort für lange Strandspaziergänge, Radwege und Wellness.

Juist: Die „Jüpp“ – autofrei, ruhig, mit langen Sandstränden, dem Nordseeheilbad Juist und dem Naturerlebniszentrum: ideale Insel für entspannte Herbsttage.

Baltrum: Kleinste bewohnte Insel, entspannt, mit charmanten Reetdachhäusern, Wanderwegen und einem gemütlichen Inselleben.

Langeoog: Bekannter Strand mit endloser Sandfläche, malerische Dünenlandschaften, Fahrrad- und Wanderwege, sowie gemütliche Inselorte.

Die passenden Unterkünfte finden Sie auf unserem Ferienhausportal Nordseestrand24.de – Suchen und finden Sie auf über 17.000 Unterkünften das für Sie passende Objekt.

