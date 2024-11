Herztod verhindern: Warum Selbstfürsorge der Schlüssel zur Lösung von Deutschlands Herz-Kreislauf-Krise ist

Vanessa Buth gewinnt den ,Excellence Award‘ beim 20. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen – und zeigt, wie Prävention und Selbstfürsorge Leben retten können.

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache in Deutschland. Jeden Tag sterben fast 900 Menschen daran – das sind jährlich rund 330.000. Doch viele dieser Todesfälle wären vermeidbar. Was fehlt, ist ein Umdenken: weg von Symptombekämpfung, hin zu bewusster Selbstfürsorge.

„Wir haben es zu einem großen Teil selbst in der Hand, wie gesund unser Herz bleibt“, betont Vanessa Buth. Die Gesundheitsexpertin, die kürzlich beim internationalen Speaker Slam in Mastershausen den „Excellence Award“ gewann, macht klar, wie entscheidend Eigenverantwortung und Prävention für die Herzgesundheit sind – und warum die Politik aktuell die falschen Prioritäten setzt.

Herztote in Deutschland – und eine verpasste Chance der Politik

Die Herz-Kreislauf-Krise in Deutschland verschärft sich. Mit dem geplanten „Gesundes-Herz-Gesetz“ will die Regierung Herzkrankheiten stärker in den Fokus rücken. Doch statt langfristige Prävention zu fördern, fließen die Mittel überwiegend in Medikamente wie Cholesterinsenker und Früherkennungsmaßnahmen. Gleichzeitig werden Fördergelder für Präventionskurse in Bewegung, Ernährung und Stressbewältigung drastisch gekürzt.

Vanessa Buth sieht darin einen fatalen Fehler: „Das Herz braucht mehr als Pillen – es braucht Pflege. Bis zu 70 % der Herzkrankheiten könnten durch einen gesünderen Lebensstil verhindert werden. Doch statt Menschen zu befähigen, proaktiv ihre Gesundheit zu stärken, setzt die Politik auf kurzfristige Lösungen.“

Selbstfürsorge als Lebensretter

Vanessa Buth weiß, wovon sie spricht. Die 33-Jährige startete ihre Karriere mit einem eigenen Gesundheitsstudio und entwickelte früh eine Leidenschaft für ganzheitliche Prävention. Sie erkannte schnell, wie entscheidend ein gesunder Lebensstil für die Herzgesundheit ist.

„Selbstfürsorge ist keine egoistische Entscheidung“, erklärt Buth. „Es ist die Grundlage für ein glückliches und gesundes Leben. Mit einfachen, aber wirkungsvollen Maßnahmen können wir unser Herz schützen – und das ohne ständige Notlösungen wie Medikamente.“

Auf den Bühnen Deutschlands spricht sie regelmäßig vor großem Publikum darüber, wie jeder Einzelne Verantwortung für seine Gesundheit übernehmen kann. „Ein gesunder Lebensstil rettet Leben“, betont sie.

3 einfache Schritte zu einem gesunden Herzen

Für alle, die aktiv etwas für ihre Herzgesundheit tun möchten, hat Vanessa Buth drei praktische Tipps:

1. Bewegung in den Alltag integrieren: 30 Minuten moderate Bewegung täglich – sei es ein Spaziergang, Radfahren oder Yoga – senken das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erheblich.

2. Stress abbauen: Atemübungen, Meditation oder einfach mal bewusst Pausen einlegen – Stressreduktion ist essenziell für ein gesundes Herz.

3. Auf die Ernährung achten: Viel frisches Obst, Gemüse und gesunde Fette – und weniger Zucker sowie stark verarbeitete Lebensmittel – fördern die Herzgesundheit.

„Selbstfürsorge bedeutet, sich bewusst Zeit für Bewegung, Entspannung und eine ausgewogene Ernährung zu nehmen“, erklärt Buth. „So reduzieren wir die Belastungen für unser Herz nachhaltig – und das jeden Tag.“

Prävention statt Symptombekämpfung

Trotz der alarmierenden Zahlen wird Prävention in Deutschland oft stiefmütterlich behandelt. „Wenn wir weiterhin nur Symptome bekämpfen, anstatt die Ursachen anzugehen, verlieren wir nicht nur Lebensjahre, sondern auch Lebensqualität“, warnt Buth.

„Das Wichtigste ist doch, dass wir gesund und glücklich alt werden wollen“, sagt sie. „Und das schaffen wir nicht mit Notlösungen, sondern mit einer bewussten Veränderung unserer Gewohnheiten.“

Der Appell: Verantwortung übernehmen

Vanessa Buths Botschaft ist klar: Selbstfürsorge ist der Schlüssel zu einem gesunden Herzen und einem erfüllten Leben. Jeder kann heute beginnen, durch kleine Schritte die Weichen für eine gesunde Zukunft zu stellen – für sich selbst und für eine Gesellschaft, die mehr Lebensqualität verdient.

„Wer frühzeitig auf sich achtet, lebt nicht nur länger, sondern auch besser“, sagt Buth. „Und das Beste daran: Es liegt zum größten Teil in unserer eigenen Hand.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Vanessa Buth

Frau Vanessa Buth

Ferdinandstr. 29

47441 Moers

Deutschland

fon ..: 01725442853

web ..: https://www.vanessabuth.de

email : kontakt@vanessabuth.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Vanessa Buth

Frau Vanessa Buth

Ferdinandstr. 29

47441 Moers

fon ..: 01725442853

web ..: https://www.vanessabuth.de

email : kontakt@vanessabuth.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Eventagentur Passepartout inszeniert 25 Jahre Erfolgsgeschichte als „einzig.artige“ Jubiläumsfeier Die heilende Kraft der Engel: Wie Dorothea Bautz-John seit 40 Jahren durch Fernheilung Menschenleben verändert