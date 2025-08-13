Hi-View schließt Erwerb der Projekte Saunders und Nub im Distrikt Toodoggone ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 10. Februar 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. (Hi-View oder das Unternehmen) (CSE: GXLD; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) freut sich bekannt zu geben, dass es in Bezug auf die Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. August 2025 seinen zuvor angekündigten Erwerb der Konzessionsgebiete Saunders und Nub im Distrikt Toodoggone in British Columbia abgeschlossen hat.

Die beiden Projekte befinden sich etwa 300 km nordöstlich von Smithers, BC, und 30 km nördlich des Cu-Au-Porphyr-Komplexes Kemess, der von Centerra Gold betrieben wird. Sie liegen im produktiven Terrain Stikine in der Nähe zahlreicher historisch produktiver Minen, Lagerstätten und Explorationsprojekte, darunter die Lagerstätten Lawyers und Baker sowie das Explorationsprojekt Saunders, das eine Mineralisierung des epithermalen Typs mit geringer Sulfidierung aufweist. BC MINFILE-Fundstelle 094E 066, 094E 026 und 094E 017. British Columbia Geological Survey, Provincial Mineral Inventory Database.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, erklärte: Wir sind begeistert, eine 100%ige Beteiligung an den Projekten Saunders und Nub erworben zu haben. Das Konzessionsgebiet Saunders liegt im selben produktiven strukturellen Korridor wie die hochgradige Porphyr-Cu-Au-Ag-Entdeckung AuRORA, und wir sind gerade aktiv dabei, eine beträchtliche Menge an historischen Daten auszuwerten und zu interpretieren, um sein volles Potenzial zu erschließen. Das Konzessionsgebiet Nub weist indessen eine nicht ausreichend erkundete magnetische Anomalie auf, die durch eine nordwestliche Verwerfung versetzt ist, was eine überzeugende Gelegenheit für eine moderne, systematische Exploration im Distrikt Toodoggone bietet. Wichtig ist, Hi-View hat keinerlei Arbeitsverpflichtungen bei seinen ausstehenden Optionen, was uns die Flexibilität bietet, intensiv Ergebnisse zu verfolgen und Explorationsaktivitäten mit hoher Wirkung zu priorisieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82931/GXLD_021026_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Claims Saunders und Lawyers East mit aeromagnetischer TMI (magnetische Gesamtfeldstärke); Untersuchungen mittels induzierter Polarisation an anderen Stellen

Über das Konzessionsgebiet Saunders

Das Konzessionsgebiet Saunders umfasst 209,6 Hektar und beinhaltet zwei nicht zusammenhängende Claim-Blocks, die über drei dokumentierten BC MINFILE-Fundstellen liegen: Saunders Northwest, Saunders North und Saunders South. BC MINFILE-Fundstelle 094E 055, 094E 056 und 094E 057. British Columbia Geological Survey, Provincial Mineral Inventory Database.

Die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet ist als epithermales Au-Ag-System mit geringer Sulfidation dargestellt, eingelagert in Quarz ± Baryt-Erzgängen, die mit Silifizierung und Argillit-Alteration von frühjurassischem Vulkangestein in Zusammenhang stehen.

Historische Probenahmen auf der Fundstelle Saunders Northwest lieferten Untersuchungsergebnisse von bis zu 1,42 g/t Au und 11,7 g/t Ag (BC AR 14487). Die Mineralisierung scheint von der nordwestlich verlaufenden Verwerfung Saunders und den verbundenen Abspreizungen strukturell kontrolliert zu sein – einer Struktur auf regionaler Ebene, die Teil eines weiteren mineralisierten Korridors ist, der sich durch den zentralen Distrikt Toodoggone zieht.

Durchschneidende nordöstlich verlaufende Strukturen, die auf Basis der Topografie und Dateien zur regionalen Verwerfung interpretiert wurden, werden als wichtige sekundäre Kontrollen der Mineralisierung angesehen. Ähnliche strukturelle Schnittpunkte werden als wesentliche Kontrollen epithermaler und porphyrischer Systeme anderorts im Distrikt verstanden.

Innerhalb und in der Nähe der Claims Saunders ist frühjurassisches Intrusivgestein vorhanden, das zeitlich mit der Porphyr-Cu-Au- und Epithermal-Au-Ag-Mineralisierung durch die Region Toodoggone hindurch in Einklang steht. Die Mineralfundstelle Saunders wird als Darstellung einer oberen epithermalen Ausprägung interpretiert, die sich oberhalb oder seitlich eines möglichen tieferen Porphyrsystem entwickelt hat, in Einklang mit regionalen geologischen Zusammenhängen.

Eine Prüfung kürzlich veröffentlichter schematischer Abbildungen von Daten zur induzierten Polarisation (IP) von nahegelegenen Projekten deutet an, dass erhöhte Anomalien der Aufladbarkeit nicht durchgehend mit einer Mineralisierung von Interesse zusammenfallen. In Porphyr-Epithermal-Systemen des Distrikts Toodoggone können solche Resonanzen der Aufladbarkeit als pyritreiche Phyllit-Alterationszonen interpretiert werden, wobei eine wirtschaftliche Mineralisierung möglicherweise unter, neben oder versetzt zu Höchstständen der Aufladbarkeit auftritt. IP-Daten sind daher am effektivsten, wenn sie mit geologischer Kartierung, struktureller Auswertung und geochemischen Informationen kombiniert werden.

Das Unternehmen hat zudem eine historische Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) über dem Konzessionsgebiet Saunders ausfindig gemacht, die eine Anomalie umrissen hat, die daraufhin mit Bohrungen erprobt wurde. Das Unternehmen digitalisiert derzeit diese vorhandenen Daten, um auszuwerten, ob die historischen Bohrarbeiten die Anomalie der Aufladbarkeit hinreichend untersucht haben. BC Assessment Report 30061, British Columbia ARIS (Assessment Report Indexing System).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82931/GXLD_021026_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. TDG GOLD CORP. Pressemitteilung – 16. Juli 2025

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82931/GXLD_021026_DEPRcom.003.png

Abbildung 3. TDG GOLD CORP. Pressemitteilung – 2. September 2025

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82931/GXLD_021026_DEPRcom.004.png

Abbildung 4. Konturen der magnetischen Gesamtfeldstärke (Total Magnetic Field Intensity, TMI) (nT) der luftgestützten Magnetikuntersuchung

Über das Konzessionsgebiet Nub

Das 873,9 ha große Projekt Nub ist vom Projekt JOY umgeben, das von Amarc Resources betrieben wird. Das Projekt JOY wird als nördliche Erweiterung des Porphyr-Cu-Au-Distrikts Kemess interpretiert und beherbergt eine signifikante porphyrartige Mineralisierung, einschließlich der Lagerstätten Pine (BC MinFile 094E016) und MEX (094E057) sowie der kürzlich entdeckten Lagerstätte AuRORA. Während auf dem Projekt JOY epithermale Ziele bekannt sind, hat sich die Exploration auf die Entdeckung und Definition von Mineralisierungen des Porphyrtyps konzentriert. Das vorrangigste Explorationsziel auf dem Konzessionsgebiet Nub ist eine magnetische Anomalie in der Talsohle in unmittelbarer Nähe der Diskordanz der Hazelton- und Stuhini-Gruppe, die gemeinhin als Red-Line bezeichnet wird. Diese Anomalie deckt sich auch mit anomalen Kupferwerten in der Bodengeochemie.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82931/GXLD_021026_DEPRcom.005.png

Abbildung 5. Die Claims auf Nub

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82931/GXLD_021026_DEPRcom.006.jpeg

Abbildung 6. Das durch luftgestützte Untersuchungen definierte Zielgebiet Nub

Das Management weist darauf hin, dass die historischen Ergebnisse von früheren Betreibern erfasst und gemeldet wurden und von einem qualifizierten Sachverständigen weder überprüft noch bestätigt wurden, jedoch eine Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den betreffenden Konzessionsgebieten bilden können. Das Management weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Ergebnisse zulassen, die auf den betreffenden Konzessionsgebieten erzielt werden können. Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die CSE.

Zusätzliche Bekanntmachungen

Im Zusammenhang mit der am 29. Januar 2026 gemeldeten Ernennung von Herrn Cook wird das Unternehmen 100.000 Restricted Share Units (RSU) des Unternehmens an Herrn Cook ausgeben. Das Unternehmen wird zudem 100.000 RSUs an Berater und Consultants ausgeben.

Das Unternehmen hat die folgenden Marketing-Dienstleistungen beibehalten.

Market-Making-Dienstleistungen

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es – vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung – Independent Trading Group (ITG) damit beauftragt hat, Market-Making-Dienstleistungen in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (CSE) bereitzustellen. ITG wird Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange (CSE) und allen anderen Handelsplätzen handeln, mit der Zielsetzung, einen angemessenen Markt zu wahren und die Liquidität der Stammaktien des Unternehmens zu verbessern.

Gemäß der Vereinbarung wird ITG eine Vergütung in Höhe von 5.500 $ pro Monat erhalten, welche monatlich im Voraus zu entrichten ist. Die Vereinbarung gilt für eine anfängliche Zeitdauer von einem Monat und verlängert sich jeweils um die Dauer eines weiteren Monats, falls sie nicht beendet wird. Die Vereinbarung kann von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen gekündigt werden. In der Vereinbarung sind keine Leistungsfaktoren enthalten, und ITG wird weder Aktien noch Optionen als Vergütung erhalten. ITG und das Unternehmen sind nicht verbundene und nicht angegliederte Organisationen, und zum Zeitpunkt der Vereinbarung hatten weder ITG noch seine Inhaber eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens. (Adresse: 33 Yonge Street, Suite 420, Toronto, Ontario M5E 1G4, CA, E-Mail: jeffgamble@itg84.com, Telefon: 416-583-2194)

Über Independent Trading Group

Independent Trading Group (ITG) Inc. ist ein in Toronto ansässiger CIRO Dealer Member und spezialisiert sich auf Market Making, Liquiditätsvorsorge, Agency Execution, äußerst latenzarme Konnektivität und zugeschnittene algorithmische Handelslösungen. ITG wurde 1992 gegründet und legt seinen Schwerpunkt auf Marktstruktur, Auftragsausführung und Handel, wobei es seine eigene Technologie wirksam einsetzt, um einer großen Bandbreite an öffentlichen Emittenten und institutionellen Investoren hochqualitative Dienstleistungen im Bereich Liquiditätsvorsorge und Handelsausführung zu übermitteln.

Marktbewusstsein

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es eine Marketing-Vereinbarung mit Plutus Invest & Consulting GmbH eingegangen ist, der zufolge Plutus dem Unternehmen im Zeitraum vom 13. Februar 2026 bis 31. Juli 2026 Marketing- und Kommunikationsdienstleistungen bieten wird. Die von Plutus gebotenen Mediendienste werden in Abstimmung mit dem Management des Unternehmens zum Aufbau des Unternehmensbewusstseins über das Netzwerk von Plutus in Europa erfolgen. Das Unternehmen hat vereinbart, Plutus ein anfängliches Entgelt in Höhe von 50.000 Euro bei Leistung der Mediadienste zu zahlen, sowie bis zu 200.000 Euro, wenn das Unternehmen eine Verlängerung der anfänglichen Kampagne wünscht. Plutus und das Unternehmen sind nicht verbundene Parteien, und Plutus besitzt derzeit keine Aktien des Unternehmens, weder direkt noch indirekt. (Adresse: Buchtstr. 13, Bremen, 28195, Deutschland; E-Mail: contact@plutusinvest.de, Telefon: +49-421-1754-0174)

Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Marilyne Lacasse, P.Geo., Beraterin des Unternehmens und qualifizierte Sachverständige gemäß der Definition in National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, bringt ein Portfolio an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.791 Hektar ab und beinhalten das Vorzeige-Projekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis – alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Weitere Projekte im Portfolio umfassen die Konzessionsgebiete Nub und Saunders, während die Northern Claims und Harmon Peak unter aktiven Optionsvereinbarungen verbleiben. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

R. Nick Horsley

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley – CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 377-8994

Website: www.hiviewresources.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte erwartet, plant, sieht voraus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung des daraus erzielten Erlöses. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hi-View Resources Inc.

Howard Milne

Suite 170-422 Richards Street

V6B 2Z4 Vancouver, BC

Kanada

email : hdmcap@shaw.ca

Pressekontakt:

Hi-View Resources Inc.

Howard Milne

Suite 170-422 Richards Street

V6B 2Z4 Vancouver, BC

email : hdmcap@shaw.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Kunst der Resonanz: Wie ein „Hidden Champion“ seit 25 Jahren das Event-Entertainment prägt New Earth Resources kündigt Pläne für Seeboden-Sedimentprobenahmeprogramm auf seinem Seltenerdmetallprojekt SL an