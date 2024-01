High-Quality Content und professionelle Marketingdienstleistungen für mittelständische Technik-Unternehmen

Das Marketing Büro® ist ein führender Anbieter von Marketingdienstleistungen für Technik-Unternehmen und bieten drei alternativen Leistungsbausteinen für professionelles Content-Marketing an.

Mittelständische Technik-Unternehmen steht vor der Herausforderung, in einem hart umkämpften Markt auffällig zu sein und ihre Zielgruppen effektiv anzusprechen. Um hier optimale Unterstützung zu bieten, haben wir drei alternativen Leistungsbausteinen zusammengestellt, die darauf abzielen, die digitale Sichtbarkeit mittels professioneller Content-Marketing-Dienstleistungen zu steigern.

Unser Basic-Paket beinhaltet die Erstellung und Veröffentlichung von zwei Social-Media- oder Newsbeiträgen pro Quartal. Dies umfasst Planung, Texterstellung, Bild- bzw. Grafikerstellung sowie die Veröffentlichung auf bis zu drei Social-Media-Kanälen und der Unternehmenswebsite. Quartalsweise erfolgt eine detaillierte Dokumentation der Maßnahmen und eine Erfolgskontrolle.

Das Advanced-Paket erweitert das Basic-Angebot um die Erstellung eines kleineren Fachbeitrags alle zwei Monate. Dieser kann eine Produktbeschreibung von etwa einer Seite oder alternativ einen größeren Fachbeitrag als Anwenderbericht oder Fachartikel umfassen. Die Maßnahmen werden quartalsweise dokumentiert und einer Erfolgskontrolle unterzogen.

Unser Professional-Paket bietet eine umfassende Lösung, die zusätzlich zu Social Media und Content-Marketing auch Akquisitionsdienstleistungen einschließt. Neben den bereits genannten Leistungen umfasst dieses Paket die Vorbereitung, Planung und Ausarbeitung von Dokumenten zur Kundenerstansprache sowie 12 Erstkontaktgespräche und 8 Follow-up Gespräche pro Monat. Die Maßnahmen werden quartalsweise dokumentiert und einer Erfolgskontrolle unterzogen.

Durch unsere professionellen Marketingdienstleistungen bieten wir Ihrem Unternehmen eine ganzheitliche Unterstützung. Durch regelmäßige, hochwertige Veröffentlichungen auf verschiedenen Plattformen und in relevanten Medien schaffen wir eine professionelle Präsenz, steigern Ihr Image und erhöhen die Bekanntheit. Gleichzeitig ermöglichen wir Ihnen durch die Konzentration auf Ihre Kernkompetenzen und die Inanspruchnahme unserer professionellen Leistungen eine effiziente Nutzung Ihrer Ressourcen und eine erhebliche Zeitersparnis. Unsere gründliche Planung und regelmäßigen Kontrollen gewährleisten, dass Ihre Marketingstrategien kontinuierlich optimiert werden, was zu messbaren Ergebnissen und nachhaltigen Fortschritten führt. Mit unserer umfangreichen B2B-Erfahrung, insbesondere im Technik-Bereich, verstehen wir die spezifischen Anforderungen Ihrer Zielgruppen und bieten maßgeschneiderte Lösungen für eine erfolgreiche Marktpositionierung.

Das Marketing Büro® ist darauf spezialisiert mittelständische Technik-Unternehmen im Marketing und Vertrieb zu beraten und als externe Marketingabteilung operativ bei der Umsetzung zu unterstützen. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte liegen in den Bereichen: Strategische Marketingberatung, Online Marketing, Akquisition und Vertriebsunterstützung, Content Marketing und Imagepräsentation sowie Public Relations in der Fachpresse. Seit mehr als 15 Jahren sind wir im B2B Marketing aktiv und haben mehr als 100 Unternehmen beraten. Viele gehören auch heute noch zu unseren Dauerkunden. Wir sind erfahren in Branchen wie Maschinenbau, Anlagenbau, Elektronik, Medizintechnik und vielen mehr.

