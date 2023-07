High Tide eröffnet neue Canna Cabana-Filiale in St. Thomas, Ontario

Unternehmen feiert seine 50. Ladeneröffnung in der Provinz

CALGARY, ALBERTA, 28. Juli 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – das leistungsstarke und auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass sein ‚Canna Cabana‘-Cannabisladen an der Adresse 1010 Talbot Street, St. Thomas in Ontario am 30. Juli mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 154. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada bzw. den 50. Geschäftsstandort in Ontario, Kanadas größter Provinz.

Die im Zentrum des Industriegürtels im Südwesten der Provinz Ontario gelegene Kleinstadt St. Thomas, auch als Railway City bekannt, hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts rund um den Personen- und Geschäftsverkehr der Eisenbahn entwickelt und ist mittlerweile zu einem wichtigen Zentrum der Automobilherstellung herangewachsen. Diese Canna Cabana-Filiale befindet sich an einer wichtigen Durchzugsstraße in St. Thomas und ist nur wenige Schritte von einer Spirituosen-Einzelhandelskette im Besitz der Provinz, einem großen Diskonter und einer nationalen Lebensmittelkette entfernt. Dank der strategischen Lage können unsere Cabana Club- und ELITE-Mitglieder die neue Filiale ganz bequem während ihrer Tageseinkäufe aufsuchen.

Die Eröffnung unserer 50. Canna Cabana-Filiale in Ontario ist ein wichtiger Meilenstein für uns, und ich bin unseren ELITE- und Cabana-Club-Mitgliedern sehr dankbar, dass sie unser innovatives und einzigartiges Diskontclub-Modell so nachhaltig unterstützen. Seit der Eröffnung unserer ersten Filiale in Ontario im Jahr 2020 konzentrieren wir uns ganz auf die Umsetzung unserer vorbildlichen Einzelhandelsstrategie, mit der wir uns Top-Standorte in stark frequentierten Einzelhandelsvierteln, unter anderem auch in großen Einkaufszentren, sichern. Der aktuelle Standort ist ein hervorragendes Beispiel für dieses Geschäftsmodell, meint Raj Grover, der President und Chief Executive Officer von High Tide.

Dieser Standort wird als Pilot für ein mögliches neues Konzept dienen, bei dem die von uns entwickelte ‚Fastendr‘-Kiosktechnologie im Mittelpunkt steht. Der Erfolg, den wir derzeit mit der Einführung dieser Technologie in unserem gesamten Netzwerk verzeichnen, gibt uns recht. In der zweiten Jahreshälfte 2023 werden wir noch weitere Canna Cabana-Geschäftsstandorte errichten und damit unsere Präsenz in Kanadas größter Provinz weiter ausbauen. Die Umsätze in unseren stationären kanadischen Läden entwickeln sich derzeit prächtig, und so bringt uns jeder neue gut platzierte Standort näher an das von uns klar formulierte Ziel, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow erzielen zu wollen. Ich freue mich schon, wenn ich den Marktteilnehmern im Rahmen der Berichterstattung zum dritten Geschäftsquartal Mitte September weitere wichtige Neuigkeiten dazu berichten kann, fügt Herr Grover hinzu.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte nicht konzessionierte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 154 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario, Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler Kanadas mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske und intelligente Schließfächer integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

E-Commerce-Plattformen: High Tide betreibt eine Reihe der führenden Websites für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brand weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021 als auch 2022 vom Report on Business Magazine der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas genannt. Das Unternehmen landete überdies in der Liste der wachstumsstärksten Unternehmen auf dem amerikanischen Kontinent der Financial Times für 2023 auf Platz eins in der Kategorie Einzelhandel. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt, zu dem unser neuer Standort mit dem Verkauf von Freizeit-Cannabisprodukten und Konsumzubehör für Erwachsene beginnt, die erwarteten Vorteile des Geschäftsstandorts, die Verpflichtung zur Eröffnung künftiger Geschäfte in erstklassigen Lagen in Einkaufszentren und die Ausweitung unseres Discount-Club-Modells sowie unsere Fähigkeit, unser zuvor kommuniziertes Ziel zu erreichen, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow zu erzielen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, beruhen diese Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als unzutreffend erweisen können, einschließlich der Annahme, dass neue hochwertige Standorte zum Ziel des Unternehmens beitragen werden, bis zum Ende dieses Kalenderjahres einen positiven freien Cashflow zu erzielen, und unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen sich einige der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste von Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, wobei diese Faktoren hier durch Verweis einbezogen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Finanzinformationen und Finanzprognosen (zusammen „FOFI“) über die Finanz- und Freie-Cashflow-Ziele des Unternehmens, die alle den gleichen Annahmen, Risikofaktoren, Einschränkungen und Qualifikationen unterliegen, wie sie hierin dargelegt sind. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die daraus resultierenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den in dieser Pressemitteilung dargelegten Beträgen abweichen, und diese Abweichungen können wesentlich sein. Das Unternehmen und seine Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass der FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurde und die angemessenen Schätzungen und Beurteilungen der Geschäftsleitung widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, sollten sie nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse herangezogen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese FOFI zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI wurden zum Datum dieser Pressemitteilung erstellt und dienen dem Zweck, weitere Informationen über die voraussichtliche zukünftige Geschäftstätigkeit und Strategie des Unternehmens bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke verwendet werden sollten als die, für die sie hier offengelegt wurden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Ereignisse oder Umstände dazu führen können, dass der freie Cashflow des Unternehmens und die damit verbundenen Ergebnisse wesentlich von den Prognosen abweichen, und dass die Prognosen des Unternehmens für 2023 möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Dementsprechend sollte kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen gesetzt werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anlegerkontakt:

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

