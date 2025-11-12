High Tide eröffnet vier neue Canna-Cabana-Standorte in Alberta und Ontario

CALGARY, AB, 12. November 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echte Werte zu schaffen, gab heute bekannt, dass es vier neue Standorte der Marke Canna Cabana in Ontario und Alberta eröffnen wird: in Calgary, Scarborough, Kitchener und Nepean. Mit diesen Neueröffnungen steigt die Gesamtzahl der Läden von High Tide auf 215 Canna-Cabana-Standorte in ganz Kanada, davon 90 in der Provinz Alberta und 92 in der Provinz Ontario.

Das Eröffnen von 215 Cabana-Läden – nahezu ausschließlich durch organisches Wachstum – ist eine eindrucksvolle Bestätigung unserer disziplinierten Kapitalzuteilungsstrategie und unserer Fähigkeit, die richtigen Standorte zu identifizieren und zu gewinnen, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Angesichts von 24 neuen Standorten, die in diesem Kalenderjahr bis dato eröffnet wurden, liegen wir weiterhin auf Kurs, unser Ziel von 20 bis 30 neuen Filialen im Jahr 2025 zu erreichen. Die konsequente Umsetzung durch unser Team vergrößert nach wie vor unsere nationale Reichweite und stärkt die Marke Canna Cabana, was zu profitablem Wachstum führt, während wir unsere Präsenz in Alberta und Ontario ausbauen, fügte Herr Grover hinzu.

STANDORT CALGARY

Der neue Canna-Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 2525 Bridlecrest Way SW in Calgary, Alberta, wird am 13. November 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten und Zubehör für den Freizeitkonsum durch Erwachsene beginnen. Er befindet sich im Südwesten von Calgary, einem neuen Stadtteil, in dem es zurzeit noch keine Canna-Cabana-Läden gibt. Dank des günstigen Standorts in einem Nachbarschaftsviertel neben Fast-Food-Restaurants und anderen beliebten Geschäften des täglichen Bedarfs befindet sich Canna Cabana in einer strategisch vorteilhaften Position in einem wachstumsstarken Gebiet. Da es nur begrenzte Möglichkeiten für den Markteintritt von Wettbewerbern gibt, stärkt dieser Standort unsere Präsenz in Calgary weiter und trägt gleichzeitig zur Kundenbindung in einer schnell wachsenden Community bei.

STANDORT SCARBOROUGH

Der neue Canna-Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 2000 Eglinton Avenue East in Scarborough, Ontario, wird voraussichtlich am 17. November 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten und Zubehör zur Freizeitanwendung durch Erwachsene beginnen. Dieser Standort profitiert von seiner guten Sichtbarkeit entlang der Eglinton Avenue, die sich an der Ostseite von Toronto und am westlichen Ende von Scarborough befindet. Der Standort liegt an der Einkaufsmeile Golden Mile und grenzt an ein großes Einkaufszentrum für den täglichen Bedarf, zu dem ein Discounter, eine landesweit vertretene Tierhandlung und beliebte Fast-Food-Ketten gehören, was für einen konstanten Kundenverkehr und eine gute Erreichbarkeit sorgt.

STANDORT KITCHENER

Der neue Canna-Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 875 Highland Road West in Kitchener, Ontario, wird voraussichtlich am 18. November 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten und Zubehör für den Freizeitkonsum durch Erwachsene beginnen. Dieser neue Laden befindet sich in einem stark frequentierten Einkaufszentrum, in dem ein landesweit vertretener Lebensmitteleinzelhändler, ein Spirituosenhändler und andere große Einzelhändler des täglichen Bedarfs ansässig sind. Die Kombination aus starker Anziehungskraft für Einzelhändler und begrenzter Konkurrenz in der Nähe versetzt Canna Cabana in die Lage, in diesem wachsenden Stadtgebiet von Kitchener einen bedeutenden Marktanteil zu erobern.

STANDORT NEPEAN

Der neue Canna-Cabana-Laden des Unternehmens unter der Anschrift 1831 Robertson Road in Nepean, Ontario, wird voraussichtlich am 20. November 2025 mit dem Verkauf von Cannabisprodukten und Zubehör zur Freizeitanwendung durch Erwachsene beginnen. Bells Corners in Nepean bleibt für Canna Cabana als sich schnell entwickelnder Vorort von Ottawa ein starker Markt und dieser neue Standort wird die Präsenz des Unternehmens in der Region weiter vertiefen. Der Laden befindet sich in einem stark frequentierten Einkaufszentrum und profitiert von einer günstigen Wettbewerbslandschaft, guter Sichtbarkeit von der Hauptverkehrsstraße aus sowie einer günstigen Nachbarschaft, einschließlich Schnellrestaurants, die für einen konstanten Kundenstrom sorgen.

GEWÄHRUNG VON MITARBEITER-AKTIENOPTIONEN

Darüber hinaus gibt High Tide die Gewährung von 61.000 Incentive-Aktienoptionen (die Optionen) an unterschiedliche Mitarbeiter des Unternehmens bekannt. Jede Option kann zum Schlusskurs der an der TSX Venture Exchange (TSX-V) notierten Stammaktien des Unternehmens am letzten Handelstag unmittelbar vor dieser Pressemitteilung ausgeübt werden, verfällt drei Jahre nach dem Datum der Zuteilung und wird über einen Zeitraum von zwei Jahren unverfallbar. Jede Option kann ausgeübt werden, um eine Stammaktie des Unternehmens zu erwerben, und wird gemäß den Bedingungen des Omnibusplans des Unternehmens ausgegeben, der am 2. Juni 2022 in Kraft trat.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 215 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario und hat einen wachsenden Marktanteil von derzeit 12 %. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club. Das Unternehmen ist überdies Besitzer und Betreiber mehrerer globaler E-Commerce-Plattformen, die Zubehör und CBD-Produkte auf Hanfbasis zum Verkauf anbieten.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

