Terra Clean schließt den Erwerb der ehemals produzierenden Uran-Claims im San Rafael Swell, Utah, USA, ab

Vancouver, British Columbia, 12. November 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 24. September 2025 insgesamt 750.000 Stammaktien an die derzeitigen Eigentümer der Bergbaukonzessionen in Emery County, Utah, ausgegeben hat. Die ersten Aktienemissionen stehen im Zusammenhang mit Vereinbarungen zum Erwerb von Beteiligungen an den Claims Wheel Anne und den Claims Green Vein Mesa (ausführliche Informationen zu den Earn-in-Bedingungen finden Sie in der Pressemitteilung vom 24. September 2025).

Zur Vorbereitung eines Bohrprogramms werden in den nächsten zwei Wochen eine Besichtigung vor Ort und ein Probenahmeprogramm durchgeführt. Die Proben werden entlang des mineralisierten Kontakts zwischen der triassischen Moenkopi-Formation und der darüber liegenden Chinle-Formation entnommen, wobei der Schwerpunkt auf der Umgebung historischer Probenahmestellen und Bergwerksanlagen liegt. Die Probenahme umfasst sowohl radiometrische Untersuchungen mit einem Handspektrometer als auch ausgewählte Gesteinsproben für geochemische Analysen. Die historischen Bergwerksanlagen werden genau lokalisiert und mit historischen Karten und Aufzeichnungen der Bergwerksanlagen abgeglichen, damit für Anfang 2026 ein effektives Bohrprogramm geplant werden kann. Es wird erwartet, dass dieses Vorbereitungsprogramm bis zu einer Woche dauern wird.

Aufgrund der vorliegenden Informationen aus den alten Bergwerken sind wir sehr zuversichtlich, dass in den Claim-Gruppen Green Vein Mesa und Wheel Anne noch mehr Uran zu gewinnen ist, kommentierte Trevor Perkins, VP of Exploration bei Terra. Ein gezieltes Bohrprogramm wird es uns ermöglichen, genau zu bestimmen, wie viel Uran vorhanden ist, fuhr Herr Perkins fort.

Mit dem Abschluss der jüngsten Finanzierung verfügt das Unternehmen über die Mittel für sein erstes Arbeitsprogramm, einschließlich Bohrungen, von denen ich glaube, dass sie einen erheblichen Wert für die Aktionäre erschließen werden, sagte Greg Cameron, CEO von Terra.

Alle in Verbindung mit diesen Vereinbarungen ausgegebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum gebunden.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit die Uranlagerstätte Fraser Lakes B auf dem Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan sowie die ehemaligen Uranminen in San Rafael Swell Emery County im US-Bundesstaat Utah.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen und behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

Tel: 416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

