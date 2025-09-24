Terra Clean schließt LIFE-Emissionsangebot im Wert von 2,5 Millionen $ ab

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver B.C., 5. November 2025 / IRW-Press / TERRA CLEAN ENERGY CORP. (Terra oder das Unternehmen) (CSE: TCEC, OTCQB: TCEFF, FWB: C9O0) freut sich unter Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 20. Oktober 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Emissionsangebot) abgeschlossen und in deren Rahmen insgesamt 17.641.293 Einheiten des Unternehmens (Einheiten) mit einem Bruttoerlös von 2.469.781,02 $ begeben hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,17 C$ während eines Zeitraums, der 60 Tage nach Abschluss des Angebots beginnt und 36 Monate nach Abschluss des Angebots endet.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Emissionsangebot zur Finanzierung eines Teils des Kaufpreises für die Claims in Utah und zukünftiger Explorations- und Erschließungskosten sowie für allgemeine Betriebskapital- und Unternehmenszwecke zu verwenden.

Die Einheiten wurden vorbehaltlich der Einhaltung der entsprechenden behördlichen Anforderungen und im Einklang mit der Vorschrift National Instrument 45-106 – Prospectus Exemptions (NI 45-106) gemäß der Listed Issuer Financing Exemption nach Part 5A von NI 45-106, geändert durch Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (zusammen die Listed Issuer Financing Exemption/LIFE), angeboten. Nachdem das Emissionsangebot im Einklang mit der Listed Issuer Financing Exemption erfolgte, sind die im Rahmen des Emissionsangebots begebenen Einheiten nicht an eine Haltedauer gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen gebunden.

Das Unternehmen hat Vermittlungsprovisionen an bestimmte unabhängige Vermittler gezahlt, die aus (i) einer Barprovision von insgesamt 116.359,60 $ und (ii) 831.140 nicht übertragbaren Vermittler-Warrants des Unternehmens bestanden. Die Vermittler-Warrants können innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb von Stammaktien zum Ausübungspreis von 0,14 C$ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Kein Angebot oder Registrierung in den USA

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre, einschließlich Wertpapiere in den Vereinigten Staaten. Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen (im Sinne der Regulation S des Gesetzes von 1933) bzw. auf deren Rechnung oder zu deren Gunsten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert oder es besteht eine Ausnahme von diesen Registrierungsanforderungen.

Über Terra Clean Energy Corp.

Terra Clean Energy Corp. ist ein kanadisches Unternehmen, das auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen spezialisiert ist. Das Unternehmen erschließt derzeit das Uranprojekt South Falcon East im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan, das eine vermutete historische Uranressource von 6,96 Millionen Pfund* innerhalb der Lagerstätte Fraser Lakes B beherbergt, sowie die ehemaligen Uranminen im US-Bundesstaat Utah.

IM NAMEN DES BOARDS VON TERRA CLEAN ENERGY CORP.

Greg Cameron

Greg Cameron, CEO

Qualifizierter Sachverständiger

Die fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden im Einklang mit der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt und im Namen des Unternehmens durch C. Trevor Perkins, P.Geo., Vice President, Exploration des Unternehmens und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

*Die historische Ressource wird im technischen Bericht über das Konzessionsgebiet South Falcon East beschrieben, der am 9. Februar 2023 auf sedarplus.ca veröffentlicht wurde. Das Unternehmen behandelt die Ressourcen nicht als aktuelle Ressourcen und hat nicht genügend Arbeiten durchgeführt, um die Ressourcen als aktuelle Mineralressourcen einstufen zu können. Obwohl das Unternehmen diese historischen Ressourcen nicht als aktuell betrachtet, ist es der Ansicht, dass die durchgeführten Arbeiten zuverlässig sind und die entsprechenden Informationen für den Leser hilfreich sein können.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die nicht aus historischen Fakten bestehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse und Möglichkeiten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich Aussagen über das Emissionsangebot und die potenzielle Erschließung von Mineralressourcen und Mineralreserven, die eintreten oder nicht eintreten könnten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Veränderungen auf den Aktien- und Schuldenmärkten, Schwankungen der Rohstoffpreise, Verzögerungen bei der Erlangung erforderlicher behördlicher oder staatlicher Genehmigungen sowie allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Meinungen und Annahmen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der behördlichen Genehmigungen, zum erwarteten Zeitpunkt eingehen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf diese Informationen verlassen. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu den Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeitigen Erwartungen abweichen, finden Sie in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, die unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der CSE definiert) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zusätzliche Informationen erhalten Sie über:

Greg Cameron, CEO

info@tcec.energy

416-277-6174

Terra Clean Energy Corp

Suite 303, 750 West Pender Street

Vancouver, BC V6C 2T7

www.tcec.energy

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Terra Clean Energy Corp.

Alex Klenman

Suite 2200, 885 West Georgia Street

V6C3E8 Vancouver, BC

Kanada

email : info@tcec.energy

Pressekontakt:

Terra Clean Energy Corp.

Alex Klenman

Suite 2200, 885 West Georgia Street

V6C3E8 Vancouver, BC

email : info@tcec.energy

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Majestic meldet Ergebnisse für das 3. Quartal 2025 und quartalsweise Dividendenausschüttung Loar Holdings Inc. gibt Datum und Uhrzeit der Telefonkonferenz zur Erörterung der Ergebnisse des dritten Quartals 2025 bekannt