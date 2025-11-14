Tom Stern besingt hingebungsvoll sein „Baby Blue“

„Baby Blue“ – Tom Stern bringt den Schmusehit der 70er tanzend ins Jahr 2025.

Eine der schönsten Liebeserklärungen der Schlagergeschichte feiert ihr großes Comeback: Mit „Baby Blue“ interpretiert

Tom Stern einen der gefühlvollsten und erfolgreichsten Titel der 1970er Jahre völlig neu – modern, tanzbar und voller Gefühl.

Der Song stammt ursprünglich von der George Baker Selection und wurde in den 70ern schon vom Erfolgsduo Waterloo & Robinson ins Rampenlicht gerückt.

Jetzt, genau 50 Jahre später, erweckt Tom Stern den Schmuseklassiker zu neuem Leben. Produziert von Peter Bruckner & Hannes Marold und veröffentlicht über das Label Schlagerhimmel, wird aus dem romantischen Klassiker ein moderner Schlager, der zum Träumen und Tanzen einlädt.

Ein Song wie eine Umarmung – zeitlos, zärtlich und voller Wärme.

„Baby Blue“ erzählt von einer Liebe, die nie vergeht. Von der Nähe zweier Menschen, die sich gefunden haben und zusammenbleiben wollen – ganz egal, was kommt.

Der Text ist einfach, ehrlich und genau deshalb berührt er uns bis heute:

„Träum mit mir, schau mich an – denn mein Herz gehört nur dir“

Tom Sterns Stimme verleiht diesen Worten eine wundervolle Tiefe. Er singt mit einer Ruhe, einer Wärme und einer Zärtlichkeit, die unter die Haut geht. Und während die Melodie leichtfüßig zum Tanzen einlädt, bleibt das Gefühl bestehen: Hier geht es um echte Liebe.

Ein Highlight ist auch der moderne Schlager-Sound, der den Titel frisch und zeitgemäß klingen lässt – perfekt für Radios, Tanzflächen und Liebes-Playlists.

Tom Stern – Der Gentleman des Schlagers

Geboren am 13. November 1953 in Wien, ist Tom Stern längst mehr als ein Geheimtipp. Seit Jahren begeistert er sein Publikum mit gefühlvollen Liedern, die die Liebe in all ihren Farben zeigen.

Seine Musik ist wie ein Liebesbrief zum Mitsingen. Und seine Stimme – getragen von jahrzehntelanger Erfahrung – klingt ehrlich, warm und vertrauensvoll.

Tom Stern widmet sich in seinen Liedern fast immer der Liebe – mal leise, mal leidenschaftlich, aber immer berührend.

Und wer ihn kennt, weiß: Auch abseits der Bühne ist er mit Herzblut dabei.

Als leidenschaftlicher Turniertennisspieler weiß er, was Ausdauer bedeutet. Und als Pferdefreund mit einer großen Liebe zum Reitsport spürt man seine Nähe zur Natur – ein Wesenszug, der sich auch in seiner Musik widerspiegelt.

„Baby Blue“ – Eine Hommage mit Herz

Der Song wurde ursprünglich vom niederländischen Sänger Johannes Bouwens geschrieben, besser bekannt als George Baker. Schon damals landete „Baby Blue“ einen Hit.

Jetzt – ein halbes Jahrhundert später – zeigt Tom Stern, dass gute Musik keine Altersgrenze kennt. Seine Version ist eine liebevolle Verneigung vor dem Original und gleichzeitig eine tanzbare Neuentdeckung für ein neues Publikum.

Arrangiert wurde der Titel von Hannes Marold, der mit seinem Gespür für moderne Schlagersounds und musikalisch-emotionale Spannung auch diesmal wieder punktet.

Musikvideo & mehr

Ein Lyricvideo zur Single ist auf YouTube verfügbar – gefühlvoll gestaltet, mit einer stimmungsvollen Atmosphäre, passend zum Song. Ein aufwändiges Musikvideo ist aktuell in Planung.

Jetzt reinhören, mittanzen und mitfühlen

„Baby Blue“ ist ab 14.11. auf allen bekannten Streaming-Plattformen verfügbar – darunter Spotify, Apple Music, Amazon und viele mehr.

Ein Song für alle, die das Herz auf der Zunge tragen. Für alle, die sich verliebt haben oder es wieder tun möchten.

Tom Stern – Baby Blue 3:36 Min.

Komposition: Johannes Bouwens

Text: Johannes Bouwens

Verlag: Emi Music Publishing

Label: Schlagerhimmel (LC 92267)

Produktion, Arrangement & Programming: Hannes Marold

Chor: Helmut Hirner, Roland Krainz & Hannes Marold

Gitarren: Bernd Kofler

Mix & Master: Roland Krainz

Coverfoto: Bernhard Pölzl

Covergestaltung: Hannes Marold

ISRC: ATKC82500018

EAN: 9008798734252

VÖ-Datum: 14.11.2025

Quelle: Schlagerhimmel/ Hannes Marold

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



