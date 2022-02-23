High Tide feiert vierjähriges Bestehen von Cabana Club

Unternehmen hebt seine langfristigen Ziele auf 3 Millionen Cabana-Club-Mitglieder und 350 Canna-Cabana-Standorte in ganz Kanada an

Canna Cabana als Cannabis-Einzelhändler mit der höchsten Markenbekanntheit in Kanada ausgezeichnet

CALGARY, AB, 21. Oktober 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSX-V: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Sparte des Cannabissektors echten Mehrwert zu schaffen, feiert das siebenjährige Jubiläum der Legalisierung von Cannabis für den Konsum durch Erwachsene in Kanada sowie das vierjährige Bestehen seines branchenführenden Discount-Club-Modells.

Während viele unserer Mitbewerber zu kämpfen hatten oder aus dem Markt ausgestiegen sind, hat sich unser Discount-Club-Modell als widerstandsfähig, profitabel und skalierbar erwiesen. Wir haben Canna Cabana gegründet, um die Verbraucher langfristig zu beliefern, indem wir unser Hauptaugenmerk auf Wert, Innovation und Gemeinschaft richten, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Heute ist Canna Cabana im kanadischen Cannabis-Einzelhandel nicht nur führend, sondern eine feste Größe. Als bekannteste Marke des Landes legen wir uns die Latte mit neuen Zielen höher: 3 Millionen Cabana-Club-Mitglieder und 350 Läden. Unsere Mission bleibt unverändert: Wir möchten qualitativ hochwertiges Cannabis für alle erwachsenen Verbraucher in Kanada zugänglich und erschwinglich machen, fügte Herr Grover hinzu.

Die kanadische Cannabisindustrie für den Konsum durch Erwachsene wurde am 17. Oktober 2018 ins Leben gerufen und wuchs in den zwölf Monaten bis zum Juli 2025 kontinuierlich auf einen Einzelhandelsumsatz von 5,5 Milliarden $. Basierend auf öffentlich zugänglichen Daten von Statistics Canada

Die fünf Provinzen, in denen Canna Cabana tätig ist, machen mit einem Einzelhandelsumsatz von 4,5 Milliarden $ in diesem Zeitraum den Löwenanteil des nationalen Marktes aus, was einem Wachstum von 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Seit der Einführung seines innovativen Discount-Club-Modells am 20. Oktober 2021 ist die Mitgliederzahl des Cabana Clubs um 800 % auf aktuell 2,2 Millionen Mitglieder gestiegen, was ihn zum weltweit größten Cannabis-Treueprogramm macht. Die Einkäufe dieser Mitglieder machen über 90 % des Umsatzes im Einzelhandelsnetzwerk von Canna Cabana aus. Unschlagbare Preise und Auswahl, verkaufsfördernde Laden-Layouts an erstklassigen Standorten, gefragte Konsumzubehörartikel und einzigartige White-Label-Produkte sind die Markenzeichen des Cabana-Club-Treueprogramms.

Etwas mehr als ein Jahr nach der Einführung seines innovativen Discount-Club-Modells setzte das Unternehmen den nächsten Schritt und schuf eine kostenpflichtige Mitgliedschaftsstufe, ELITE, die Kunden noch größere Rabatte, Flash-Sales, exklusiven Zugang zu bestimmten Bestandseinheiten und noch bessere Angebote und Werbeaktionen bietet, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Die Zahl der ELITE-Mitglieder ist von 0 im November 2022 auf heute 120.000 gestiegen.

Das beeindruckende Umsatzwachstum in den Läden über mehrere Jahre hinweg hat das Wachstum des Unternehmens auf heute 210 Cabanas erweitert, wodurch Canna Cabana in den fünf Provinzen, in denen das Unternehmen tätig ist, für das Quartal zum Juli 2025 einen Marktanteil von 12 % hat – gegenüber 5 % unmittelbar vor der Einführung des Discount-Clubs.

Anhand der bisherigen Wachstumskennzahlen hat das Unternehmen seine Möglichkeiten für die Cabana-Club-Mitgliedschaft und das Ladenwachstum neu bewertet und daher seine Ziele von 2,5 Millionen auf 3 Millionen Mitglieder und von 300 Cabanas auf 350 in ganz Kanada erhöht, was eine Steigerung um zwei Drittel gegenüber den zurzeit branchenführenden 210 Standorten darstellt.

RETAILER INSIGHTS-BERICHT VERDEUTLICHT FÜHRENDE MARKTPOSITION VON CANNA CABANA

Rebel & Thorn, ein renommiertes Medienunternehmen, hat kürzlich einen Bericht Der Bericht kann über Rebel & Thorn erworben werden.

erstellt, der Einblicke in den Einzelhandel der kanadischen Cannabisindustrie gibt. Die Höhepunkte des Berichts für das dritte Quartal 2025 beinhalten Folgendes:

– Canna Cabana hat seine Position als bekanntester Cannabis-Einzelhändler Kanadas weiter gefestigt. Die Studie ergab, dass 29 % der Cannabiskonsumenten landesweit die Marke Canna Cabana kannten – mehr als jeden anderen Einzelhändler im Land. Dies entspricht einer Steigerung von 27 % im zweiten Quartal 2025 bzw. von 11 % im vierten Quartal 2021, als das Unternehmen sein Discount-Club-Modell einführte. Der nächstplatzierte Einzelhändler im Bericht für das dritte Quartal 2025 war Fire & Flower mit einem Bekanntheitsgrad von 18 % unter den Verbrauchern.

– Regional gesehen wies Canna Cabana einen Bekanntheitsgrad von 52 % in Alberta, 42 % in Manitoba und Saskatchewan, 29 % in Ontario und 18 % in British Columbia auf – trotz der Begrenzung auf acht Filialen in dieser Provinz.

– Die Umfrage bestätigte die Strategie und die erfolgreiche Umsetzung des Unternehmens vollständig und ergab, dass 49 % der täglichen Cannabiskonsumenten am häufigsten bei Canna Cabana einkauften. Dies war etwa doppelt so viel wie der nationale Durchschnitt der Verbraucher (25 %) und der nächste Wettbewerber von Canna Cabana, Spiritleaf (26 %).

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 210 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario und hat einen wachsenden Marktanteil von derzeit 12 %. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club. Das Unternehmen ist überdies Besitzer und Betreiber mehrerer globaler E-Commerce-Plattformen, die Zubehör und CBD-Produkte auf Hanfbasis zum Verkauf anbieten.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen, das sich auf den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen spezialisiert hat. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinischen Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde 2024 zum vierten Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung The Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange zu einem Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienkontakt:

Carter Brownlee

Communications und Public Affairs Advisor

High Tide Inc.

cbrownlee@hightideinc.com

403-770-3080

Investorenkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: die Fähigkeit des Unternehmens, seine langfristigen Ziele für Cabana Club-Mitglieder und -Standorte zu erreichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen sollten. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

Kanada

email : ir@hightideinc.com

Pressekontakt:

High Tide Inc.

Vahan Ajamian

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

email : ir@hightideinc.com

