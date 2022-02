High Tide wird von TSX Venture 50(TM) als eines der 10 besten Unternehmen im Sektor „Diversifizierte Industrien“ für 2022 ausgezeichnet

Calgary, CNW, 24. Februar 2022. High Tide Inc. (NASDAQ: HITI, TSX-V: HITI, FWB: 2LYA) (High Tide oder das Unternehmen), ein führendes, auf den Einzelhandel ausgerichtetes Cannabisunternehmen, das sowohl über konventionelle Läden als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt, freut sich bekannt zu geben, dass es im TSX Venture 50 2022, der sich aus den 50 besten von über 1.600 Unternehmen an der TSX Venture Exchange zusammensetzt, zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien zählt.

Die ausgewählten Venture 50-Unternehmen haben im Jahr 2021 ein beträchtliches Wachstum verzeichnet, ihren Aktionären hervorragende Renditen geboten und werden aktiv am Markt gehandelt.

Wir wurden im November 2020 an der TSX Venture Exchange notiert – gleichzeitig mit der Übernahme von META Growth Corp. – und wir sind stolz darauf, im Jahr 2022 in den Venture 50 aufgenommen worden zu sein, sagte Raj Grover, President und Chief Executive Officer von High Tide. High Tide wurde kürzlich von der Globe and Mail als eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen Kanadas im Jahr 2021 ausgezeichnet. Es ist großartig zu sehen, dass unsere betriebliche Umsetzung und unsere Fortschritte auf den Kapitalmärkten auch von anderen Marktteilnehmern anerkannt werden. Wir freuen uns auf noch mehr Wachstum in unserem Geschäft sowie auf die Wertschöpfung für die Aktionäre, sagte Grover außerdem.

ÜBER DEN VENTURE 50

Im Venture 50, dem Vorzeigeprogramm der Börse, werden die stärksten börsennotierten Unternehmen aus fünf Branchen vorgestellt: saubere Technologie und Biowissenschaften, diversifizierte Industrien, Bergbau, Energie und Technologie. Die Gewinner werden auf Basis der Performance im Jahresvergleich anhand von drei gleich gewichteten Kriterien ausgewählt: Wachstum der Marktkapitalisierung, Wertsteigerung des Aktienkurses und Handelsvolumen für das Jahr zum 31. Dezember 2021.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.tsx.com/venture50 .

Über High Tide Inc.

High Tide ist ein führendes, auf den Einzelhandel fokussiertes Cannabisunternehmen, das sowohl über Ladengeschäfte als auch über globale E-Commerce-Aktiva verfügt. Das Unternehmen ist – gemessen am Umsatz – der größte kanadische Cannabiseinzelhändler für Genusszwecke; mit derzeit 111 Standorten in Ontario, Alberta, Manitoba und Saskatchewan. High Tide wurde im dritten jährlichen Ranking des Business Magazines der kanadischen Top-Wachstumsunternehmen 2021 aufgeführt und in der TSX Venture 50 2022 und zählt zu den zehn stärksten Aktien im Bereich der diversifizierten Industrien. Das Unternehmen ist der erste und einzige Cannabis-Discount-Club-Händler in Nordamerika, der die Marken Canna Cabana, Meta Cannabis Co. und Meta Cannabis Supply Co anbietet. Weitere Standorte im ganzen Land befinden sich in Planung. High Tide beliefert Verbraucher seit mehr als einem Jahrzehnt über seine etablierten E-Commerce-Plattformen, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com und in letzter Zeit im Bereich der aus Hanf gewonnenen CBD-Produkte über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com und BlessedCBD.co.uk sowie über seinen Großhandelsvertrieb Valiant Distribution, zu dem auch der lizenzierte Unterhaltungsprodukthersteller Famous Brandz gehört. Die Strategie von High Tide als Muttergesellschaft besteht darin, seine ganzheitliche Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein vollständiges Kundenerlebnis zu bieten sowie den Aktionärswert zu maximieren.

Die TSXV und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressmeldung.

Für weitere Informationen über High Tide Inc. besuchen Sie bitte www.hightideinc.com, die Unternehmensprofilseite auf SEDAR unter www.sedar.com und das Unternehmensprofil auf EDGAR unter www.sec.gov.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Informationen und Aussagen, die hier als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet werden, werden zum Datum dieser Pressemitteilung bzw. zum Datum des Inkrafttretens der in dieser Pressemitteilung beschriebenen Informationen gemacht. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Vorhersagen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. „Bedürfnisse“, „Strategie“, „Ziele“, „Zielsetzungen“ oder Abwandlungen davon, oder die Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „ergriffen werden können“, „können“, „könnten“, „würden“, oder „werden“, oder die Verneinung eines dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke und andere ähnliche Terminologie) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zu: Aussagen von Herrn Grover in Bezug auf das zukünftige Wachstum von High Tide und die zukünftige Wertschöpfung für die Aktionäre von High Tide; und die Strategie des Unternehmens, seine integrierte Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten und den Unternehmenswert zu maximieren.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die sich als falsch erweisen können, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit von High Tide, sein Geschäft in Zukunft auszubauen; die Fähigkeit von High Tide, in Zukunft Werte für seine Aktionäre zu schaffen, und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Wertschöpfungskette zu erweitern und zu stärken und gleichzeitig ein umfassendes Kundenerlebnis zu bieten und den Unternehmenswert zu maximieren. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass eines oder mehrere der hier dargelegten Regierungs-, Branchen-, Markt-, Betriebs- oder Finanzziele erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aktuell. Sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist High Tide nicht verpflichtet, irgendjemanden zu informieren, wenn es von einer Ungenauigkeit oder Auslassung in einer zukunftsgerichteten Aussage erfährt, und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und gelten, sofern nicht anders angegeben, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 (das „Gesetz von 1933“) oder einem der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (wie im Gesetz von 1933 definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Gesetz von 1933 und den geltenden bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder es liegt eine Befreiung von einer solchen Registrierung vor.

Kontaktinformationen:

Medienkontakt

Robert Nelson

Coordinator, Corporate and Public Affairs

rnelson@hightideinc.com

Anlegerkontakt

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

vahan@hightideinc.com

