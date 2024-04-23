Hinter jeder Ernte steckt Kali-Dünger

Die weltweite Ernährungssicherheit ist auf Kalium als wichtigen Pflanzennährstoff angewiesen. Kali-Dünger bleibt damit ein zentraler Baustein der modernen Landwirtschaft.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 06.07.2026, 5:33 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Millennial Potash Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 08.07.2026, 5:33 Uhr Zürich/Berlin ·

In den USA und in Kanada gilt Kali beziehungsweise Potash inzwischen als kritischer Rohstoff. Das unterstreicht die strategische Bedeutung dieses Düngemittelrohstoffs für Versorgungssicherheit, Landwirtschaft und stabile Lieferketten. Die weltweite Kaliproduktion ist stark konzentriert.

Zu den wichtigsten Produzenten zählen Kanada, Russland, China und Belarus; auch Deutschland verfügt über bedeutende Kali-Lagerstätten und Produktion. Gleichzeitig gibt es große Importmärkte wie Brasilien, China oder Indien, die auf verlässliche Kaliquellen angewiesen sind. Trotz grundsätzlich großer globaler Vorräte können gestörte Handelswege, Handelskonflikte oder politische Krisen die Verfügbarkeit und die Preise spürbar beeinflussen.

Kalidünger stammt aus Kalisalzen, die unter der Erde lagern und bergbaulich gewonnen werden. Häufig erfolgt die Verarbeitung…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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o Millennial Potash – Banio Project: https://millennialpotash.com/project

o Millennial Potash – DFS mit U.S.-DFC-Unterstützung, 13.01.2026: https://millennialpotash.com/news/millennial-potash-corp.-initiates-definitive-feasibility-study-with-us-dfc-funding-at-its-banio-potash-project-gabon

o Millennial Potash – Phase-3-Bohrprogramm, 12.05.2026: https://millennialpotash.com/news/millennial-announces-initiation-of-phase-3-drill-program-at-its-banio-potash-project

o Millennial Potash – 80-%-Beteiligung an Banio, 15.04.2026: https://millennialpotash.com/news/millennial-completes-milestone-payment-and-increases-ownership-of-its-banio-potash-project-to-80

o Millennial Potash – PEA Banio, 23.04.2024: https://millennialpotash.com/news/millennial-potash-completes-positive-pea-with-after-tax-npv%2810%29-of-1-07b-and-irr-of-32-6-for-its-banio-potash-project

o U.S. Geological Survey – Mineral Commodity Summaries 2026, Potash: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2026/mcs2026-potash.pdf

o U.S. Department of the Interior / USGS – Final 2025 List of Critical Minerals: https://www.usgs.gov/news/science-snippet/interior-department-releases-final-2025-list-critical-minerals

o Government of Canada – Critical minerals in Canada: https://www.canada.ca/en/campaign/critical-minerals-in-canada/critical-minerals-an-opportunity-for-canada.html

o K+S – Q1/2026 Angaben zum Segment Agriculture: https://www.kpluss.com/en-us/investor-relations/publications/announcements/release-of-insider-information-according-to-section-17-mar/quarterly-results-forecast/

o K+S – Analystenpräsentation Q1/2026: https://www.kpluss.com/.downloads/ir/2026/quartalsmitteilung-q1-2026/kpluss-presentation-of-the-analysts-conference.pdf

o Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Millennial Potash bei SRC: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/

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