hkk-Gesundheitstag: Nils Traummann spricht über Schlaf als Präventionsfaktor

Beim hkk-Gesundheitstag im Bremer Weserstadion sprach Nils Traummann vor rund 1.200 Teilnehmenden über Schlaf, Regeneration und umsetzbare Routinen im Arbeitsalltag.

Bremen, 5. Juni 2026

Am 5. Juni 2026 hat Nils Traummann beim hkk-Gesundheitstag im Bremer Weserstadion vor rund 1.200 Teilnehmenden einen Vortrag zum Thema Schlaf gehalten. Im Zentrum stand Prävention als betriebliche Realität: Schlaf wird im Arbeitsalltag oft als Restgröße behandelt, wirkt aber direkt auf Konzentration, Stressstabilität, Entscheidungsqualität und Regeneration.

„Schlaf ist das Betriebssystem der Regeneration. Wenn dieses System instabil läuft, steigen Reibung, Fehleranfälligkeit und mentale Erschöpfung – nicht punktuell, sondern systematisch“, sagte Traummann im Anschluss.

Schlaf als System: weniger Aktionismus, mehr Architektur

Traummann ordnete Schlaf nicht als kurzfristiges „Optimierungsprojekt“ ein, sondern als Ergebnis einer stabilen Architektur aus Rhythmus, Reizmanagement und klaren Grenzen. Der Fokus lag auf Mechanismen, die in belasteten Lebens- und Arbeitsphasen typischerweise kippen: zu späte Aktivierung, fragmentierte Abendroutinen, unklare Übergänge zwischen Arbeit und Erholung sowie ein dauerhaft erhöhter innerer Tonus.

„Viele Menschen versuchen Schlaf zu reparieren, statt ihn zu führen. Entscheidend sind Standards, die auch unter Druck greifen: konstante Ankerzeiten, ein klarer Abend-Downshift und weniger späte Reizspitzen“, so Traummann.

Kernthemen des Vortrags

Der Vortrag setzte auf umsetzbare Hebel, die ohne Überfrachtung funktionieren und präventiv gedacht sind:

– Rhythmus als Anker: stabile Aufsteh- und Schlafzeiten als Grundlage für circadiane Stabilität

– Schlafdruck und Timing: Zubettgehen, wenn der Körper tatsächlich schlafbereit ist, statt „zu früh in den Kampf zu gehen“

– Reizmanagement am Abend: Licht, Screens, Inhalte und mentale Last als zentrale Stellgrößen

– Mentale Entlastung: Grübelschleifen nicht im Bett verhandeln, sondern strukturiert auslagern

– Pragmatische Routinen: kurze, wiederholbare Abläufe statt komplexer Programme

„Prävention scheitert selten am Wissen. Sie scheitert an fehlender Umsetzbarkeit. Schlaf braucht weniger Diskussion und mehr Struktur“, sagte Traummann.

Die im Vortrag dargestellte Systemlogik ist in Traummanns jüngst erschienenem Buch „Schlaf ist kein Zufall“ zusammengeführt. Das Werk beschreibt Schlaf als steuerbares Zusammenspiel aus Umgebung, Reizen, Routinen und Grenzen und arbeitet mit Checklisten sowie einem kompakten Umsetzungsrahmen, der sich in den Alltag übertragen lässt.

„Wer Schlaf stabilisieren will, braucht kein weiteres Informationspaket, sondern eine klare Ordnung. Das Buch ist als Arbeitsgrundlage gebaut: weniger Theorie, mehr Standard“, so Traummann.

Nils Traummann ist Schlafcoach, Lifestyle-Speaker und Content Creator mit Fokus auf Schlaf, Regeneration und moderne Arbeits- und Lebenswelten. In seinen Vorträgen, Coachings und digitalen Formaten verbindet er evidenzbasierte Erkenntnisse der Schlafforschung mit umsetzbaren Routinen für Menschen im Spannungsfeld von Leistungsdruck, Mediennutzung und Erholung.

Mit seinem Content erreicht er eine wachsende Community, die Schlaf als strategische Ressource für Gesundheit, Performance und Lebensqualität versteht. Weitere Informationen zu Angeboten, Vorträgen und aktuellen Formaten finden sich unter nils-traummann.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nils Traummann

Herr Nils Traummann

Kornstrasse 129

28201 Bremen

Deutschland

fon ..: 0163 523 0398

web ..: http://www.nils-traummann.de

email : info@nils-traumann.de

Nils Traummann ist Schlafcoach, Lifestyle-Speaker und Content Creator mit Fokus auf Schlaf, Regeneration sowie moderne Arbeits- und Lebenswelten. In Vortraegen, Coachings und digitalen Formaten verbindet er evidenzbasierte Erkenntnisse der Schlafforschung mit umsetzbaren Routinen fuer Menschen im Spannungsfeld von Leistungsdruck, Mediennutzung und Erholung.



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