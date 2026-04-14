Neues Buch von Nils Traummann: „SCHLAF IST KEIN ZUFALL“

Mit „SCHLAF IST KEIN ZUFALL“ legt Schlafcoach und Lifestyle-Speaker Nils Traummann ein praxisorientiertes Buch vor, das Schlaf als Systemthema behandelt: Umgebung, Reizmanagement statt kurzfristiger

Mit dem Titel „SCHLAF IST KEIN ZUFALL – Wie Räume, Reize, Routinen und klare Grenzen zu einem stabilen Schlafsystem werden“ ist ein neues Buch von Nils Traummann erschienen. Das Buch setzt auf eine nüchterne Grundannahme: Schlaf ist weniger eine Frage von Glück oder Willenskraft als eine Frage von Struktur – also der konsequenten Ordnung von Umgebung, Reizen und Verhalten.

„Viele Menschen suchen abends nach einer schnellen Lösung. In der Praxis scheitert Schlaf meist nicht an fehlendem Wissen, sondern an einem System, das widersprüchliche Signale sendet. Das Buch setzt genau dort an: Es ordnet, statt zu überfrachten“, sagt Traummann.

Inhaltliche Ausrichtung

Der Ansatz verbindet eine klare Methodik mit konkreten Alltagsthemen. Im Fokus stehen Fragen, die im Schlafalltag regelmäßig unterschätzt werden: Bett als Zone, Licht, Haustiere, Essen im Bett, Schlafkleidung, Partnerschaft, Kinderabende sowie Bettnässen als sensibler Praxisfall, der häufig an Routinen und Rahmenbedingungen hängt.

„Schlaf wird oft wie ein Gefühl behandelt. Ein stabiler Schlaf funktioniert eher wie ein Betriebssystem: Wenn die Eingaben stimmen, wird die Nacht ruhig. Wenn nicht, wird sie unberechenbar“, so Traummann.

Werkzeuge statt Theorie

Das Buch ist bewusst als Arbeitsgrundlage konzipiert. Enthalten sind ein 14-Tage-Protokoll, Checklisten, Kurztests und kompakte Schlaf-Basics, die eine schnelle Übertragung in die eigene Routine ermöglichen.

„Nicht mehr Tipps sind der Engpass, sondern Umsetzbarkeit. Darum arbeitet das Buch mit Protokollen und Grenzen: weniger Diskussion, mehr Standard.“

Buchdaten

Titel: SCHLAF IST KEIN ZUFALL – Wie Räume, Reize, Routinen und klare Grenzen zu einem stabilen Schlafsystem werden

Autor: Nils Traummann

Format: Gebundene Ausgabe

Erscheinungstermin: 14. April 2026

Umfang: 84 Seiten

ISBN-10: 3000868380

ISBN-13: 978-3000868382

Herausgeber: Nils Traummann

Verfügbarkeit

Das Buch ist seit dem 14. April 2026 über Amazon verfügbar. Informationen zum Buch, Kontext und weiteren Formaten sind zusätzlich über die Webpräsenz von Nils Traummann abrufbar.

Über den Autor

Nils Traummann ist Schlafcoach, Lifestyle-Speaker und Content Creator mit Fokus auf Schlaf, Regeneration und moderne Arbeits- und Lebenswelten. In seinen Vorträgen, Coachings und digitalen Formaten verbindet er evidenzbasierte Erkenntnisse der Schlafforschung mit umsetzbaren Routinen für Menschen im Spannungsfeld von Leistungsdruck, Mediennutzung und Erholung.

Mit seinem Content erreicht er eine wachsende Community, die Schlaf als strategische Ressource für Gesundheit, Performance und Lebensqualität versteht. Weitere Informationen zu Angeboten, Vorträgen und aktuellen Formaten finden sich unter nils-traummann.de.

www.nils-traummann.de



Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nils Traummann

Herr Nils Traummann

Kornstrasse 129

28201 Bremen

Deutschland

fon ..: 01635230398

web ..: https://nils-traummann.de/

email : info@nils-traummann.de

Pressekontakt:

Nils Traummann

Herr Nils Traummann

Kornstrasse 129

28201 Bremen

fon ..: 01635230398

web ..: https://nils-traummann.de/

email : info@nils-traummann.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Prostatakarzinom: Moderne Diagnostik und dendritische Zelltherapie im Fokus der Immunonkologie ILA Berlin 2026 – Die Automatisierungslücke in der Ultraschallprüfung schließen