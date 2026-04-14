  • Neues Buch von Nils Traummann: „SCHLAF IST KEIN ZUFALL“

    Mit „SCHLAF IST KEIN ZUFALL“ legt Schlafcoach und Lifestyle-Speaker Nils Traummann ein praxisorientiertes Buch vor, das Schlaf als Systemthema behandelt: Umgebung, Reizmanagement statt kurzfristiger

    BildMit dem Titel „SCHLAF IST KEIN ZUFALL – Wie Räume, Reize, Routinen und klare Grenzen zu einem stabilen Schlafsystem werden“ ist ein neues Buch von Nils Traummann erschienen. Das Buch setzt auf eine nüchterne Grundannahme: Schlaf ist weniger eine Frage von Glück oder Willenskraft als eine Frage von Struktur – also der konsequenten Ordnung von Umgebung, Reizen und Verhalten.
    „Viele Menschen suchen abends nach einer schnellen Lösung. In der Praxis scheitert Schlaf meist nicht an fehlendem Wissen, sondern an einem System, das widersprüchliche Signale sendet. Das Buch setzt genau dort an: Es ordnet, statt zu überfrachten“, sagt Traummann.

    Inhaltliche Ausrichtung

    Der Ansatz verbindet eine klare Methodik mit konkreten Alltagsthemen. Im Fokus stehen Fragen, die im Schlafalltag regelmäßig unterschätzt werden: Bett als Zone, Licht, Haustiere, Essen im Bett, Schlafkleidung, Partnerschaft, Kinderabende sowie Bettnässen als sensibler Praxisfall, der häufig an Routinen und Rahmenbedingungen hängt.
    „Schlaf wird oft wie ein Gefühl behandelt. Ein stabiler Schlaf funktioniert eher wie ein Betriebssystem: Wenn die Eingaben stimmen, wird die Nacht ruhig. Wenn nicht, wird sie unberechenbar“, so Traummann.

    Werkzeuge statt Theorie

    Das Buch ist bewusst als Arbeitsgrundlage konzipiert. Enthalten sind ein 14-Tage-Protokoll, Checklisten, Kurztests und kompakte Schlaf-Basics, die eine schnelle Übertragung in die eigene Routine ermöglichen.
    „Nicht mehr Tipps sind der Engpass, sondern Umsetzbarkeit. Darum arbeitet das Buch mit Protokollen und Grenzen: weniger Diskussion, mehr Standard.“

    Buchdaten

    Titel: SCHLAF IST KEIN ZUFALL – Wie Räume, Reize, Routinen und klare Grenzen zu einem stabilen Schlafsystem werden
    Autor: Nils Traummann
    Format: Gebundene Ausgabe
    Erscheinungstermin: 14. April 2026
    Umfang: 84 Seiten
    ISBN-10: 3000868380
    ISBN-13: 978-3000868382
    Herausgeber: Nils Traummann

    Verfügbarkeit

    Das Buch ist seit dem 14. April 2026 über Amazon verfügbar. Informationen zum Buch, Kontext und weiteren Formaten sind zusätzlich über die Webpräsenz von Nils Traummann abrufbar.

    Über den Autor

    Nils Traummann ist Schlafcoach, Lifestyle-Speaker und Content Creator mit Fokus auf Schlaf, Regeneration und moderne Arbeits- und Lebenswelten. In seinen Vorträgen, Coachings und digitalen Formaten verbindet er evidenzbasierte Erkenntnisse der Schlafforschung mit umsetzbaren Routinen für Menschen im Spannungsfeld von Leistungsdruck, Mediennutzung und Erholung.
    Mit seinem Content erreicht er eine wachsende Community, die Schlaf als strategische Ressource für Gesundheit, Performance und Lebensqualität versteht. Weitere Informationen zu Angeboten, Vorträgen und aktuellen Formaten finden sich unter nils-traummann.de.

    www.nils-traummann.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Nils Traummann
    Herr Nils Traummann
    Kornstrasse 129
    28201 Bremen
    Deutschland

    fon ..: 01635230398
    web ..: https://nils-traummann.de/
    email : info@nils-traummann.de

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