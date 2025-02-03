HM Exploration erweitert neu entdeckte, verborgene Massivsulfidlinse auf dem Projekt Lewis Pilley’s

Vancouver, 7. Juli 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE: HM) (FWB: X5H) (OTCQB: HMEXF) freut sich, ein visuelles Bohrupdate zu vier weiteren Diamantbohrlöchern bereitzustellen, die im Rahmen des Phase-1-Bohrprogramms des Unternehmens (das Programm) auf seinem Projekt Lewis Pilleys (das Projekt) in Neufundland, Kanada, niedergebracht wurden.

Die vier Bohrlöcher in dieser Pressemitteilung entsprechen weiteren 1.115,60 Metern, womit sich die Gesamtbohrlänge auf 2.747,87 m beläuft. Aufgrund der ermutigenden visuellen Beobachtungen laufen bereits die Planungen für ein Phase-2-Bohrprogramm im Herbst 2026.

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Abbildung 1: Bohrkern (untere Zone) aus Bohrloch PI-26-010 in 140,51 bis 148,80 m Bohrtiefe. Detailaufnahme aus der Bohrkernkiste (blau umrandet), die Abschnitte mit einer massiven Chalkopyrit- und Pyrit-Sulfid-Mineralisierung hervorhebt. Detaillierte visuelle Beschreibungen finden Sie in Tabelle 2.

Highlights:

– Die Bohrlöcher 9 und 10 haben die neue verborgene Massivsulfidmineralisierung erfolgreich durchteuft und damit die Streichlänge der unteren Zone um etwa 40 m in nordwestlicher Richtung erweitert. Der mineralisierte Trend der oberen Zone lässt sich über etwa 130 m in nordwestlicher Richtung durchgehend verfolgen.

– Die in der unteren Linse der Bohrlöcher 9 und 10 beobachtete Mineralisierung weist ähnliche Merkmale auf wie PI-26-008 (siehe Pressemitteilung vom 29. Juni 2026).

– Es wurden mehrere mineralisierte Abschnitte mit unterschiedlichen Mineralisierungsarten entdeckt, die von disseminierten über halbmassiven bis hin zu massiven Sulfiden reichten, darunter:

o PI-26-009*

§ Von 17,00 bis 22,45 m Bohrtiefe; Bohrlänge 5,45 m.

§ Von 155,03 bis 157,66 m Bohrtiefe; Bohrlänge 2,63 m.

o PI-26-010*

§ Von 141,81 bis 145,90 m Bohrtiefe; Bohrlänge 4,09 m. (Abbildung 1)

– Zahlreiche kantige kupferhaltige Klasten wurden beobachtet, was möglicherweise auf einen begrenzten Transport vom Ursprungsort und die Nähe zu einem hydrothermalen Schlotmilieu hindeutet.

– Derzeit laufen die Planungen für eine elektromagnetische (EM) Bohrlochvermessung, gefolgt von einem Phase-2-Diamantbohrprogramm, mit dem das wachsende mineralisierte System weiter untersucht werden soll.

– Die Analyseergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms werden voraussichtlich in Kürze veröffentlicht.

Die Bohrlöcher 9 und 10 haben die neu entdeckte untere Massivsulfidlinse erfolgreich durchteuft und die Zone in einer vertikalen Tiefe von nur etwa 135 Metern um ca. 40 Meter nach Nordwesten erweitert, sagte Nick Rodway, CEO von HM Exploration. Diese visuellen Ergebnisse stärken unser geologisches Modell weiter und untermauern das Potenzial, dass wir uns in Richtung der Quelle des mineralisierten Systems bewegen. Da die Analyseergebnisse aller zwölf Phase-1-Bohrlöcher noch ausstehen, planen wir bereits eine elektromagnetische Bohrlochvermessung, gefolgt von einem Phase-2-Bohrprogramm im Herbst 2026.

Das Phase-1-Bohrprogramm 2026 konzentrierte sich auf die Bewertung der Kontinuität des mineralisierten Systems unterhalb bekannter Vorkommen an der Oberfläche und im Streichen der Zone Clifford Jones (die Zone), um das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich der geologischen Kontrollfaktoren der Mineralisierung zu verbessern (Abbildung 4). Visuelle Beobachtungen aus den Bohrlöchern deuten darauf hin, dass der angepeilte obere kupferhaltige Schuttstrom erfolgreich durchteuft wurde, wobei im Bohrkern Alterationszonen sowie massive bis halbmassive Sulfidmineralisierungen beobachtet wurden.

Die Bohrlöcher 9 und 10 haben erfolgreich eine bisher unentdeckte tiefer liegende mineralisierte Sulfidlinse durchteuft. Die Kernproben wurden zur Analyse an das Labor geschickt. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie dem Unternehmen vorliegen.

Die Bohrlöcher 9 und 10 durchteuften eine breite Palette an massiver, halbmassiver und disseminierter Sulfidmineralisierung über die folgenden Bohrkernlängen*:

– PI-26-009*

o Von 17,00 bis 22,45 m Bohrtiefe; Bohrlänge 5,45 m. (Abbildung 2)

o Von 155,03 bis 157,66 m Bohrtiefe; 2,63 m Bohrlänge. (Abbildung 3)

o

– PI-26-010*

o Von 141,81 bis 145,90 m Bohrtiefe; 4,09 m Bohrlänge. (Abbildung 1)

– PI-26-011

o Von 143,57 bis 144,94 m Bohrtiefe; Bohrlänge 1,37 m.

– PI-26-012

o Von 22,32 bis 23,15 m Bohrtiefe; Bohrlänge 0,83 m.

Die Beobachtungen am Bohrkern stützen weiterhin die Interpretation, dass die neue, tiefer liegende mineralisierte Sulfidlinse möglicherweise Schutt darstellt, der näher am ursprünglichen hydrothermalen Schlotsystem abgelagert wurde (Abbildung 5).

Die Mineralisierung lässt sich als von Klasten dominierte Schuttzonen beschreiben, die überwiegend aus kantengerundeten bis eckigen Fragmenten von Massivsulfid bestehen, das sich aus Cpy + Py ± Sph ± Gn zusammensetzt und in einer Matrix aus feinkörnigen, disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ± Gn) sowie zermahlenem felsischem ± mafischem Gestein eingebettet ist. Matrixdominierte Schuttströme, bestehend aus Fragmenten von abgerundeten bis kantigen Klasten aus massivem Sulfid (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und felsischen ± mafischen Gesteinsfragmenten, sind in eine Matrix aus feinkörnigem Sulfid (Py + Cpy ± Sph ± Gn) und zermahlenem felsischem ± mafischem Gestein eingebettet. Detailliertere Klassifizierungen für einzelne Abschnitte sind in Tabelle 2 unten* aufgeführt.

* Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Vorhandensein sichtbarer Sulfide und visuelle Schätzungen des Mineralvorkommens keine Aussage über den Gehalt treffen und nicht als Ersatz für Laboranalysen angesehen werden sollten. Die Analyseergebnisse stehen noch aus. Die wahren Mächtigkeiten der durchteuften Abschnitte sind derzeit nicht bekannt.

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Abbildung 2: Bohrkern (obere Zone) aus Bohrloch PI-26-009 in 16,53 bis 23,72 m Bohrtiefe. Detailaufnahme aus der Bohrkernkiste (blau umrandet), die Abschnitte mit einer massiven Chalkopyrit- und Pyrit-Sulfidmineralisierung hervorhebt. Detaillierte visuelle Beschreibungen finden sich in Tabelle 2.

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Abbildung 3: Bohrkern (untere Zone) aus Bohrloch PI-26-009 in 154,90 bis 159,19 m Bohrtiefe. Detailaufnahme aus der Bohrkernkiste (blau umrandet), die Abschnitte mit einer massiven Chalkopyrit- und Pyrit-Sulfid-Mineralisierung hervorhebt. Detaillierte visuelle Beschreibungen finden Sie in Tabelle 2.

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Abbildung 4: Lageplan der Diamantkernbohrungen 2026 in der Zone Clifford Jones (Bull Road). Die Standorte der in dieser Pressemitteilung erörterten Bohrlöcher sind als rote Kreise dargestellt; die Standorte von Bohrlöchern aus früheren Pressemitteilungen sind als weiße Kreise dargestellt; die Standorte historischer Bohrlöcher sind als schwarze Kreise dargestellt. Derzeit sind die Mineralisierungen der oberen Linse (UL) und der unteren Linse (LL) in Streichrichtung und in der Tiefe noch offen.

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Abbildung 5: Konzeptionelles Modell der VMS-Mineralisierung und der möglichen Lage verschiedener Mineralisierungsarten innerhalb des Systems. Die in der Zone Clifford Jones durchteufte Mineralisierung scheint von der Quelle transportiert worden zu sein; die Kantigkeit der Massivsulfidklasten könnte jedoch auf eine begrenzte Transportentfernung vom Ursprungsschlot hindeuten (modifiziert nach Kirkham und Thurlow, 1987).

Tabelle 1: Angaben zu den Standorten der Bohrungen 2026; Koordinaten in NAD83 – Zone 21N angegeben.

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimuth Neigung Tiefe (m) Stand der Analyse

PI-26-001 593296 5485437 255 -45 187,00 ausstehend

PI-26-002 593269 5485422 75 -45 199,00 ausstehend

PI-26-003 593269 5485422 75 -65 199,00 ausstehend

PI-26-004 593269 5485422 90 -45 151,00 ausstehend

PI-26-005 593281 5485460 255 -45 352,00 ausstehend

PI-26-006 593281 5485460 255 -65 133,00 ausstehend

PI-26-007 593264 5485472 255 -45 191,27 ausstehend

PI-26-008 593264 5485472 255 -60 220,00 ausstehend

PI-26-009 593243 5485492 260 -45 341,60 ausstehend

PI-26-010 593243 5485492 260 -60 259,00 ausstehend

PI-26-011 593213 5485522 260 -50 253,00 ausstehend

PI-26-012 593213 5485522 235 -45 262,00 ausstehend

Tabelle 2: Beschreibungen der mineralisierten Abschnitte.

Bohrloch-Nr. von_m bis_m Länge_m Anmerkungen

PI-26-009 17,00 18,00 1,00 Matrixdominierter Schuttstrom, bestehend aus Fragmenten von

kantengerundeten bis eckigen Klasten aus massivem Sulfid (Py + Cpy

± Sph ± Gn) und felsischen ± mafischen Gesteinsfragmenten,

eingebettet in eine Matrix aus feinkörnigem Sulfid (Py + Cpy ± Sph

± Gn) und zermahlenem felsischem ± mafischem

Gestein

18,00 19,45 1,45 Von Klasten dominierte Schuttzone, die überwiegend aus

kantengerundeten bis eckigen Fragmenten von Massivsulfid besteht,

das sich aus Cpy + Py ± Sph ± Gn zusammensetzt, eingebettet in eine

Matrix aus feinkörnigen, disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ±

Gn) sowie zermahlenem felsischem ± mafischem

Gestein

19,45 20,00 0,55 Matrixdominierter Schuttstrom, bestehend aus Fragmenten von

kantengerundeten bis eckigen Klasten aus massivem Sulfid (Py + Cpy

± Sph ± Gn) und felsischen ± mafischen Gesteinsfragmenten,

eingebettet in eine Matrix aus feinkörnigem Sulfid (Py + Cpy ± Sph

± Gn) und zermahlenem felsischem ± mafischem

Gestein

20,00 22,00 2,00 Von Klasten dominierte Schuttzone, die überwiegend aus

kantengerundeten bis eckigen Fragmenten von Massivsulfid besteht,

das sich aus Cpy + Py ± Sph ± Gn zusammensetzt, eingebettet in eine

Matrix aus feinkörnigen, disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ±

Gn) sowie zermahlenem felsischem ± mafischem

Gestein

22,00 22,45 0,45 Abschnitte einer von Klasten dominierten, durch Bruchbildung

geprägten Schuttzone, die überwiegend aus kantengerundeten bis

eckigen Fragmenten von Massivsulfid besteht, das sich aus Cpy + Py

± Sph ± Gn zusammensetzt, eingebettet in eine Matrix aus

feinkörnigen, disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ± Gn) sowie

zermahlenem felsischem ± mafischem

Gestein

PI-26-009 155,03 155,62 0,59 In der Matrix wurden vereinzelte Abschnitte mit überwiegend

feinkörniger, disseminierter Mineralisierung (Py + Cpy ± Sph ± Gn)

beobachtet.

155,62 155,98 0,36 Klastendominierte Schuttzone, die überwiegend aus kantengerundeten

bis eckigen Fragmenten von Massivsulfid besteht, das sich aus Cpy +

Py ± Sph ± Gn zusammensetzt und in einer Matrix aus feinkörnigen,

disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ± Gn) sowie zermahlenem

felsischem ± mafischem Gestein eingebettet

ist.

155,98 156,64 0,66 Vereinzelte Abschnitte mit überwiegend feinkörniger, disseminierter

Mineralisierung (Py + Cpy ± Sph ± Gn) in der Matrix

beobachtet

156,64 157,66 1,02 Von Klasten dominierte Schuttzone, die überwiegend aus

kantengerundeten bis eckigen Fragmenten von Massivsulfid besteht,

das sich aus Cpy + Py ± Sph ± Gn zusammensetzt, eingebettet in eine

Matrix aus feinkörnigen, disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ±

Gn) sowie zermahlenem felsischem ± mafischem

Gestein

PI-26-010 141,81 143,07 1,26 Matrixdominierter Schuttstrom, bestehend aus Fragmenten von

kantengerundeten bis eckigen Klasten aus massivem Sulfid (Py + Cpy

± Sph ± Gn) und felsischen ± mafischen Gesteinsfragmenten,

eingebettet in eine Matrix aus feinkörnigem Sulfid (Py + Cpy ± Sph

± Gn) und zermahlenem felsischem ± mafischem

Gestein

143,07 145,90 2,83 Von Klasten dominierte Schuttzone, die überwiegend aus

kantengerundeten bis eckigen Fragmenten von Massivsulfid besteht,

das sich aus Cpy + Py ± Sph ± Gn zusammensetzt, eingebettet in eine

Matrix aus feinkörnigen, disseminierten Sulfiden (Py + Cpy ± Sph ±

Gn) sowie zermahlenem felsischem ± mafischem Gestein eingebettet

ist.

PI-26-011 143,57 144,94 1,37 Vereinzelte Abschnitte mit überwiegend feinkörniger, disseminierter

Mineralisierung (Py + Cpy ± Sph ± Gn) in der Matrix

beobachtet

PI-26-012 22,32 23,15 0,83 Vereinzelte Abschnitte mit überwiegend feinkörniger, disseminierter

Mineralisierung (Py + Cpy ± Sph ± Gn) in der Matrix

beobachtet

Geologie und Mineralisierung

Das Projekt befindet sich innerhalb der Subzone Notre Dame der tektonostratigrafischen Zone Dunnage. Bemerkenswert ist, dass der größte Teil des Projekts von ordovizischen submarinen Vulkangesteinen der Gruppe Roberts Arm unterlagert wird, die regional als Teil einer vollentwickelten Inselbogenabfolge identifiziert wird, die als Gürtel Buchans-Roberts Arm bezeichnet wird und die auch die historische Mine Buchans beherbergt (nach Dunning et al., 1987). Die Mineralisierung tritt in Form von Lagerstätten mit niedrigem Gehalt (Spencers Dock), mittlerem Gehalt (Old Mines) und hohem Gehalt (Zone 3B/Clifford Jones) auf, die sowohl dem Typ der Verdrängungsmineralisierung unter dem Meeresboden als auch dem exhalativen Typ zuzuordnen sind. Die Lagerstätten werden häufig von ausgedehnten Zonen mit Chloritisierung, Serizitisierung, Verkieselung, K-Feldspat- und Epidotalteration flankiert, wie sie oft in bimodalen felsischen VMS-Systemen zu beobachten sind. Das Gebiet Spencers Dock weist eine Serizitisierung/Verkieselung auf, deren Intensität in der Nähe mineralisierter Zonen im Allgemeinen zunimmt, während die Gebiete 3B/Old Mine eine Serizitisierung/Verkieselung aufweisen, die zwar reichlich vorhanden, aber weniger weit verbreitet ist und in der Nähe mineralisierter Zonen eine höhere Intensität aufweist (nach Kerr, 1996).

VMS-Lagerstätten sind eine weltweit bedeutende Quelle für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. Die Geologie des Projekts weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit bekannten vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Distrikten in Neufundland auf, darunter die ehemals produzierenden Minen Buchans, Ming und Rambler, was das Explorationspotenzial des Projekts untermauert.

Über das Projekt Lewis Pilleys

Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und liegt rund fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des von Firefly Metals betriebenen Projekts Green Bay sowie ungefähr einhundertfünfzig (150) km über Hauptverkehrswege von der Pine Cove Mill und dem Hafen entfernt (Abbildung 6).

Das Projekt kann auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurückblicken, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht, als die Pilleys Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives pyritisches Erz aus der Mine Pilleys Island/den Minen Old gefördert hat (Kerr, 1996).

Auf dem Projekt findet sich eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospektionszielen, die nachweislich über hochgradige Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Abschnitte verfügen. Die Mineralisierung ist gewöhnlich vom bimodalen-felsischen VMS-Typ und weist sowohl massive Sulfide als auch Sulfid-Klasten-Brekzien auf (Thurlow, 1996). Das geologische Milieu ist direkt vergleichbar mit dem Buchans Camp (Thurlow, 1996) und das Vorkommen von Sulfid-Klasten-Brekzien bietet einen deutlichen Vektor in Richtung nahegelegener Massivsulfidlinsen.

Der Großteil der historischen Vorkommen, die sich innerhalb des Projekts befinden, wurde noch nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren relativ flach und wurden vertikal niedergebracht, was die geologischen Kenntnisse zu den Ausmaßen der zugrunde liegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkt. Es werden Arbeiten zur Bestätigung der historischen Analyseergebnisse und der Erhebung neuer Daten aus den Vorkommen 3B-Zone, Clifford Jones (Bull Road) Extension, Bouzanne Shaft, Henderson, Mansfield und Pilleys Cove geplant.

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Abbildung 6: Regionalkarte von Neufundland mit der Lage des Projekts sowie weiterer bedeutender Mineralexplorations- und Bergbauprojekte in Neufundland – Kanada.

Probenahme, Aufbereitung und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Standorte der Bohrlöcher wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät (NAD83-Zone 21N) bestimmt, und die Bohranlage wurde mithilfe eines Reflex TN-14-Gyrokompass-Ausrichtungsgeräts ausgerichtet. Alle Proben erhalten eine eindeutige Proben-Kennung und -Nummer und werden direkt an Eastern Analytical Ltd. (403 Little Bay Road, Springdale, NL) versandt, ein kommerzielles Labor, das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und völlig unabhängig vom Unternehmen ist. Zu den Analysemethoden gehören ICP-OES (34 Elemente) mit Vier-Säuren-Aufschluss, Au-Brandprobe (30 g) mit abschließendem AA-Verfahren sowie Erzgehaltsbestimmung (Mehrsäureaufschluss) mit abschließendem AA-Verfahren. Das Unternehmen fügt im Rahmen seiner standardmäßigen QA/QC-Verfahren Standard-, Blind- und Doppelproben ein.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens und der qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der Bohrprotokolle, Probenetikette, Chain-of-Custody-Verfahren und Analyseprotokolle. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

Quellenangaben

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G and Swinden, H.S. (1987): Geochronology of the Buchans, Roberts Arm and Victoria Lake Groups and Mansfield Cove Complex, Newfoundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 24, pages 1175-1184.

Kerr, A. (1996) New perspectives on the stratigraphy, volcanology, and structure of the island-arc volcanic rocks in the Ordovician Roberts Arm Group, Notre Dame Bay. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, pages 283-310.

Thurlow, J.G (1996): Geology of a newly discovered cluster of blind massive sulphide deposits, Pilleys Island, central Newfoundland. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, pages 181- 189.

Über HM Exploration Corp.

Das Augenmerk des Unternehmens ist derzeit auf die Weiterentwicklung seines Projekts Lewis Pilleys in Neufundland gerichtet. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 60,25 km2 und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Systemen sowie die historische Mine Pilleys Island (Produktion von ca. 450.000 Tonnen Erz gegen Ende des 19. Jahrhunderts). Historische Bohrungen in der 3B-Zone lieferten bedeutende Abschnitte, einschließlich 16,77 m mit 1,84 % Cu sowie 3,05 m mit 5,03 % Zn und 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Das geologische Milieu ist direkt mit dem ertragreichen Buchans Camp vergleichbar; das Projekt weist mehrere unzureichend erkundete Vorkommen auf und bietet ein großes Potenzial für neue Entdeckungen.

Das Unternehmen hält zudem 100 % der Anteile und Rechte am Projekt Devils Den, einem im Explorationsstadium befindlichen Projekt, das aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 3.200 Hektar Grundfläche westlich von Port Alberni auf Vancouver Island (British Columbia) besteht. Im Rahmen von Explorationsarbeiten im Jahr 2022 wurden vier geochemische Raster etabliert, um eine mögliche verborgene Mineralisierung zu ermitteln, wobei mehrere hochgradige Vorkommen unter anderem mit Kupferwerten von bis zu 4,68 % an der Oberfläche entdeckt wurden (NI 43-101-konformer technischer Bericht zu Devils Den, November 2022). Die Phase-1-Explorationsarbeiten im Jahr 2025 umfassten hochauflösende drohnengestützte Vermessungen der Magnetfeldstärke und ein lithogeochemisches Programm. Dabei wurden neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten geochemischen Kupfer-, Zink- und Nickelwerten ermittelt. Im Projektgebiet befinden sich mehrere historische Stollen mit hochgradigen Oberflächenvorkommen, in denen noch keine Bohrungen stattgefunden haben. Nach Ansicht von HM besteht aufgrund des Mangels an hinreichenden modernen Explorationsarbeiten ein bedeutendes Entdeckungspotenzial.

HM Exploration engagiert sich für den Einsatz moderner Explorationstechniken in seinen Projekten, um einen Wert in kanadischen Bergbaurevieren zu erschließen, die in der Vergangenheit nur unzureichend erkundet wurden.

Im Namen des Board of Directors

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

info@hmexploration.com

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