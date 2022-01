Hoch hinaus mit Ökovation Ventures und ottobahn

Großes hat ottobahn aus München vor und Ökovation Venture ist seit Minute eins mit am Start und bietet den Gründern jede Menge Unterstützung. Diese Zusammenarbeit stellt immer mehr eine großartige und sehr zukunftsträchtige Verbindung für beide Seiten dar. Die Teststrecke ist in Ihrer Entstehung und bereits jetzt kann man die schicken Gefährte testen und schnell darf man erleben, was die Zukunft bringen wird. Mobilität der ganz anderen und vor allem, der nachhaltigen Art. Diese Art zu reisen wird die Verkehrswelt revolutionieren!

Wie die FAZ aktuell titelt „..ein revolutionäres neues Verkehrssystem..“ und beschreibt die Genialität des Namens -ottobahn- und dessen traditionellen Hintergrund, der einmal mehr mit Innovation verbunden wird.

https://zeitung.faz.net/faz/technik-und-motor/2022-01-25/hoch-droben-auf-der-ottobahn/716701.html

Für Ökovation Ventures war es genau dieser revolutionäre Gedanke, der das Unternehmen zur Aufnahme von ottobahn in den Investment Fond veranlasste. So war ottobahn eine der ersten vier Beteiligungen bei Ökovation Ventures und es wird spannend und rasant! Eben genau wie die Gondeln der neuen Form der Mobilität. Es werden Tradition, Innovation und viel Erfahrung geteilt und Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Gemeinsam ist dem Erfolg kein Limit gesetzt.

