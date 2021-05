Weiter Horizont – und darüber hinaus – 52 Predigten von der Insel Langeoog

In „Weiter Horizont – und darüber hinaus“ veröffentlicht der ehemalige Pfarrer der Insel Langeoog eine Sammlung von Predigten, mit denen er jährlich Tausende in seinen Bann zog.

Die Inselkirche der ostfriesischen Insel Langeoog wird nicht nur von Einheimischen besucht. Insbesondere zur Urlaubssaison kommen jährlich tausende Touristen aus dem deutschen Sprachraum. So sind die kirchlichen Veranstaltungen stets gut besucht und nicht zuletzt durch den ehemaligen Pfarrer Klaus von Mehring weit über die Grenzen Norddeutschlands bekannt. Viele seiner Predigten wurden bereits in der Vergangenheit gedruckt oder in Funk und Fernsehen veröffentlicht. Sein jüngstes Buch widmet der Autor seinen 15 Enkelinnen und Enkeln als Dank für ihre vielfältigen Anregungen und als Orientierung in den Konflikten der modernen Welt.

Der Autor Klaus von Mering studierte Theologie in Heidelberg, Kiel und Hamburg. Seine erste Station als Pfarrer hatte er in Rastede. Später riefen ihn die Inselpfarrer der ostfriesischen Inseln als Kollegen nach Langeoog. Das besondere Profil dieser Sonderpfarrstelle eröffnete ihm viele Möglichkeiten zum Auftreten in der Öffentlichkeit. Bereits während seiner beruflich aktiven Zeit veröffentlichter er theologische Texte in Büchern und Zeitschriften. Heute lebt von Mehring gemeinsam mit seiner Frau in Rastede.

„Weiter Horizont – und darüber hinaus" von Klaus von Mehring ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-29119-5 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

