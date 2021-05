Reichtum verkürzt das Leben – Das Leben der Unschuldigen

In seinem neuen Roman „Reichtum verkürzt das Leben“ thematisiert der Autor Hans Martin Konzelmann die aktive Sterbehilfe und trägt damit maßgeblich zur Enttabuisierung dieses sensiblen Themas bei.

Der plötzliche Tod des Geschäftsführers Fred Schumann wirbelt das Leben in einer gemeinnützigen Stiftung durcheinander. Denn bisher verborgen gebliebene kriminelle Handlungen drohen aufgedeckt zu werden und es sind sogar weitere Todesfälle zu erwarten, so dass sich das Management berechtigte Sorgen macht. Dann überschlagen sich die Ereignisse und es beginnt eine fieberhafte Suche nach Fakten, die zur Aufklärung beitragen können. Während die verbliebenen Vertreter der Stifterfamilie an einer vollständigen Klärung interessiert sind, versuchen andere, der drohenden Gefahr zu entgehen. Mit Intrigen versuchen sie, eine Aufklärung der Geschehnisse zu verhindern. Ein Wettlauf zwischen Gut und Böse beginnt.

Die erste Auflage des Romans erschien bereits 2009, der zweiten Auflage ist im Anhang ein zeitgeschichtlicher Kommentar beigefügt.

Der Autor Martin Konzelmann ist mit einem eigenen Büro als Berufsbetreuer in Norddeutschland tätig. Zuvor arbeitete er vierzehn Jahre als Hausleiter einer Seniorenwohnanlage. Konzelmann studierte Betriebswirtschaft und ist Gesundheits- und Sozialökonom.

„Reichtum verkürzt das Leben“ von Hans Martin Konzelmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28886-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool „publish-Books“ bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Hirngesunde Aufstriche – Naturmedizinisches Kochbuch vermittelt die Kraft gesunder Ernährung