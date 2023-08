Hoch saugfähige Ölbindemittel – MPA und DHI zertifiziert

Die hochsaugfähigen Ölbindemittel aus Polypropylen von MAKRO IDENT sind leicht und günstig in der Entsorgung. Die verschiedenen Ausführungen kommen zum Einsatz in den unterschiedlichen Bereichen.

Bei MAKRO IDENT findet man Ölbindemittel in verschiedenen Ausführungen für die unterschiedlichsten Anwendungen. So kann auf jede Anforderung in Industrie, Labor, Gesundheitswesen und anderen Branchen mit dem passenden Bindevlies reagiert werden.

Alle Ölbindemittel sind zertifiziert durch das MPA und Deutsche Hygiene Institut. Sie unterstützen Unternehmen außerdem bei der Einhaltung aktueller OSHA und EPA Sicherheitsvorschriften. Die hoch saugfähigen weißen Ölbindemittel wurden speziell für Verschüttungen von Öl und anderen Flüssigkeiten auf Mineralölbasis konzipiert. Auch können Farben, Lacke und andere nicht-wasserlösliche Chemikalien damit schnell aufgenommen werden.

Die Bindevliese aus Polypropylen-Spinnvliesfasern nehmen kein Wasser auf und sind unbegrenzt schwimmfähig. Daher sind sie nicht nur für Anwendungen an Land, sondern auch für den Einsatz in Bächen, Flüssen, Seen und anderen kleinen und großen Gewässern sehr gut geeignet. Sie sind unempfindlich gegen Fäulnis und Schimmel und somit Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich.

Für die jeweiligen betrieblichen Anforderungen bietet MAKRO IDENT unterschiedliche Produkte an. Darunter Tücher, Wischtuchrollen, antistatische Materialien, Fassabdeckungen, Flocken für Filter- und Kläranlagen, Fenderkissen, Mini-Ölsperren, Kissen, Industriematten, schwere Ölperren und reaktive Ölsperren für die Seefahrt, Ölsperren für ruhige Gewässer und Eingrenzungssperren, sowie Saugschleier, Ölschleppfänger und Ölabsorptionsfasern für Land und Wasser.

Um zu vermeiden, das Böden verdreckt werden, hat MAKRO IDENT auch verschiedene saugfähige Sicherheits- und Bodenschutzmatten mit geschlossener Sperrschicht auf der Unterseite im Sortiment. Diese Matten gibt es entweder in grauer Farbe oder in auffälligem Gelb mit Warnsymbolen. Der hoch saugfähige Innenkern sorgt für das sofortige Aufnehmen von Flüssigkeiten. Die Sperrschicht sorgt dafür, dass Öl oder Lösungsmittel nicht durch das Bindevlies hindurch auf den Boden gelangt..

Diese Sicherheits- und Bodenschutzmatten können auf stark frequentierte Bereiche in Hallen oder im Außenbereich eingesetzt werden. Die Materialien sind sehr strapazierfähig, verfügen über einen extrem saugfähigen Innenkern, sind rutschfest und weisen eine hohe Haltbarkeit auf.

Anstatt Granulate, die alle 3-4 Tage oder 1 mal wöchentlich ausgetauscht werden müssen, sind die Bodenschutzmatten eine hervorragende Alternative. Sie hinterlassen keinen Dreck, sind staubfrei und nicht gesundheitsschädlich. Sie müssen – je nach Ölmenge – nur alle 3-4 Wochen ausgetauscht werden. Die Matten sind in Form von Rollen erhältlich. Entsprechende Rollenhalter – zur Wandmontage oder frei stehend – hat MAKRO IDENT ebenfalls im Sortiment.

Die Ölbindemittel für den Einsatz in der Seefahrt wurden dafür entwickelt, auf dem Wasser zu schwimmen und eine große Bandbreite an Schiffskraftstoffen und -öle einzugrenzen oder zu absorbieren. Zudem weisen sie eine hohe Saugfähigkeit auf, um bei einem schnellen Einsatz in schwierigen Notsituationen zu bestehen.

Diese Bindevliese und Ölsperren helfen Anwendern von der Eingrenzung bis zur Abriegelung auf Seen, Flüssen, Bächen und an Küstenlinien, indem sie die ausgelaufenen Kraftstoffe schnell aufnehmen. Empfohlen werden die Ölbindemittel für den Einsatz in Yachthäfen, auf Booten und Schiffen, Ladedocks, Überlaufleitungen, Übergabestellen für Flüssigkeiten im Freien, Kraftstofflagertanks und vielen anderen Anwendungen.

Und wer weder Materialien aus Ppolypropylenfasern oder recycletem hochsaugfähigem Zeitungspapier wünscht, für den hat MAKRO IDENT ein ganz besonders saugfähiges und hervorragendes Naturprodukt aus biologisch abbaubaren Kokosnussfaseren im Sortiment: Es handelt sich hierbei um das bekannte Universalpulver SpillFix, dass aus vielen kleinen Mikroschwämmchen besteht, dass alle Flüssigkeiten vollständig aufnehmen kann, ohne irgendwelche Rückstände von Öl, Klebstoffen, Lacken usw. auf dem Boden zu hinterlassen.

