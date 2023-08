Saugfähige Bodenschutzmatten für eine erhöhte Arbeitssicherheit

Hoch saugfähige Bodenschutzmatten von MAKRO IDENT absorbieren Flüssigkeiten sehr schnell. Sie bieten eine hohe Rutschfestigkeit und sorgen für eine erhöhte Arbeitssicherheit am Arbeitsplatz.

MAKRO IDENT verfügt über verschiedene Bodenschutzmatten wie Ölbindematten, Sicherheitsmatten, Komfortmatten und Matten mit einer speziellen klebenden Rückseite. Diese Matten verfügen über einen stark absorbierenden Kern für die hohe Aufnahme von Öl, Chemikalien und andere Flüssigkeiten. Sie stauben und schimmeln nicht, sind sehr saugfähig, bestehen aus nicht gesundheitsschädlichen Materialien und bieten einen sauberen, trockenen und rutschfreien Arbeitsplatz.

Dank der Eigenschaften wie Haltbarkeit, Strapazierfähigkeit, Reißfestigkeit und hoher Aufnahmekapazität sind die Bodenschutzmatten sehr beliebt in Produktions- und Fertigungsstätten, Lagerhallen und Fertigungslinien, wo mit wenig bis sehr viel Öl, Lösungsmitteln, Lacken, verschiedenen Säuren und Chemikalien hantiert wird.

Die Bodenschutzmatten werden direkt am Arbeitsplatz ausgelegt bzw. in den Bereichen mit Personen- und / oder Gabelstaplerverkehr, in Gängen, Hallen und auf Gehwegen. Für die verschiedensten Anwendungen in Industrieunternehmen, Werkstätten, Produktionsstraßen, in Maschinenbereichen hat MAKRO IDENT die passenden Ölbinde-, Sicherheits- und Bodenschutzmatten im Sortiment.

Die haftende und rutschfeste Bodenschutzmatte AD15100 und AD30100 ist für Öle und Lösungsmittel sowie auch zum Aufnehmen von Chemikalien und leichte Säuren gedacht. Sie lässt sich mühelos in Gängen und auf Gehwegen aufbringen und wieder entfernen. Diese haftende Matte ist eine hervorragende Ergänzung zu den anderen Bindevliesen von MAKRO IDENT. Die Unterseite dieser Matte haftet auf jeder Oberfläche und hält die Matte an Ort und Stelle. Die Rutsch-, Stolper- und Sturzgefahr ist somit gesenkt. Diese Matten sind universell einsetzbar und in der Farbe grau erhältlich, um Tropfen und verschüttete Substanzen optisch zu kaschieren. So kann die Matte auch längere Zeit eingesetzt werden.

Rutschfeste BSM-Matten haben eine undurchlässige Sperrschicht auf der Unterseite, damit der Boden immer trocken, sauber und rutschfest bleibt. Diese Matte ist ebenfalls in grau erhältlich, damit der Schmutz, ausgelaufene Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Wasserbasis sowie nicht-aggressive Chemikalien optisch kaschiert werden. Die Matte ist aus einem sehr strapazierfähigem, reißfestem und sehr saugfähigem Nadelfilz. Somit kann diese Matte überall dort ausgelegt werden, wo Bereiche stark frequentiert werden. Sie verhindert zudem unschöne und gefährliche Schmutzspuren zwischen den Arbeitsbereichen und ist auch als reine Ölbindematte zu verwenden.

Tarnmusterrollen (Battlemat) weisen eine robuste Deckschicht auf, damit man ausgelaufene und tropfende Substanzen gut kaschieren kann. Auch diese Matte ist für den längeren Einsatz an Ort und Stelle gedacht und bietet sicheren Halt.

Die Battlemat Tarnmusterrollen absorbieren jede Art von verschütteten und ausgelaufenen Flüssigkeiten wie Öle, Kühlmittel, Wasser, Lösungsmittel, Lacke usw. Sie ist sehr strapazierfähig, hat ein hochsaugfähigen Innenkern, eine abriebfeste Deckschicht und eignet sich für stark frequentierte Arbeitsbereiche, Gehwege, in Produktions- und Maschinenbereichen, unter Fertigungslinien usw.

Das Verschleppen von Flüssigkeiten von einem in den anderen Bereich wird auch durch die SIR-Matte unterbunden. Sie wurde speziell für Bereiche entwickelt, die mit Gabelstaplern befahren werden. Deshalb weist die SIR-Matte eine sehr hohe Reißfestigkeit auf. Wenn mit Gabelstaplern Fässer, HIBC-Container, Kanister, Eimer und ähnliche Behältnisse transportierten werden, werden mit der ausgelegten SIR-Matte der darunterliegende Boden und auch die Mitarbeiter geschützt. Die Matte ist für das viele Befahren mit Gabelstaplern entwickelt worden. Sie nimmt auch aggressive Chemikalien auf.

MAKRO IDENT verfügt auch über signalgelbe Sicherheits-Ölbindematten und Bodenschutzmatten, die mit Sicherheitssymbolen versehen sind. Diese Matten haben auf der Unterseite eine Sperrschicht, damit keine Flüssigkeit auf den Boden gelangt. Dieses Bindevlies ist ein universell einsetzbares Produkt für Einsatzbereiche, wo Sicherheit am Arbeitsplatz, in Gängen, auf Gehwegen usw. groß geschrieben wird. Die Sperrschicht ist reißfest und rutschfest. Die auffallend gelbe Farbe mit Sicherheitsschild-Aufdruck macht sofort auf Gefahrenbereiche aufmerksam. Diese Matte beinhaltet einen hoch saugfähigen Innenkern, um Öle, leichte Säuren und gefährlichen Chemikalien schnell aufnehmen zu können. Wie alle anderen Matten auch, gibt es diese Sicherheits-Ölbindematte und Bodenschutzmatte in 2-3 verschiedenen Maßen.

