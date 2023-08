Individuelle Shadowbaords mit Lockout-Tagout Ausstattung

Individuelle Shadowboards mit entsprechender Lockout-Tagout Ausrüstung werden individuelle vom Profi MAKRO IDENT erstellt. Die hochwertigen Boards tragen immens zur Erhöhung der Arbeitssicherheit bei.

Die effiziente Verwaltung eines visuellen Arbeitsplatzes und die Informationsvermittlung in Echtzeit sind wichtige Voraussetzungen für eine sichere Arbeitskontrolle sowie die Umsetzung von 5S- und Lean-Zielen. Mithilfe von Shadowboards lassen sich das Brady Lockout-Tagout Equipment und entsprechendes Zubehör sehr einfach ausfindig machen. So wird keine Zeit für die Suche verschwendet.

Auf den Shadowboards werden die benötigten Lockout-Verriegelungen, Sicherheitsschlösser, Warnanhänger, Dokumente und das erforderliche Zubehör übersichtlich angebracht. Auch Unterweisungsdokumente und LoTo-Prozeduren können in passenden Schutztaschen und Dokumentenhaltern mit angebracht werden, um wichtige Dokumenten sofort zur Hand zu haben.

Auf einem individuell erstellten Shadowbaord, dass vom bekannten Brady-Distributor MAKRO IDENT erstellt wird, haben alle benötigten Absperrvorrichtungen ihren festen Platz. Zusätzlich können auch Tabellen mit auf das Board aufgenommen werden. Damit sieht man auf einen Blick, wo sich welcher Mitarbeiter gerade befindet und welches LoTo-Equipment er mit dabei hat.

Shadowboards können auch mit unternehmens- oder abteilungsspezifischen Grafiken und Designs versehen werden, inklusive Firmenlogo und Umrandung. Damit ein Standard im Unternehmen erzielt wird, sollte an den jeweiligen Standorten konsequent das gleiche Layout verwendet werden. Dies führt zu Produktivitätssteigerungen und fördert zudem eine visuelle Standardisierung am Arbeitsplatz.

Auf den Schadowboards für Lockout-Tagout werden Schatten der jeweiligen Sicherheitsschlösser, Verriegelungen, Lockout-Boxen und vielen anderem Equipment in den gewünschten Farben aufgebracht. Es kann auch nur eine einzige Schattenfarbe verwendet werden. Für die Schlösser können die gleichen Farben aufgebracht werden, die auch die Schlösserfarben aufweisen. Somit erfolgt optisch eine sofort sichtbare Unterscheidung der verschiedenen Schlösser.

Zusätzliche Beschriftungen für Schlösser und Verriegelungen können ebenso aufgebracht werden, wie auch verschiedene Überschriften, um auf ein z.B. abteilungsbezogenes Equipment hinzuweisen. Natürlich werden kundenspezifische Positionierungen und Beschriftungen immer berücksichtigt.

Wer nicht weiß, wie er seine Boards erstellen soll, der gibt dem Customer Service von MAKRO IDENT einfach durch, was er an Schlössern, Lockout-Tagout Equipment und Zubehör benötigt. Der Customer Service erstellt ein erstes Layout zur Ansicht. Und das innerhalb kürzester Zeit. Nach Ansicht des Erstlayouts kann besprochen werden, ob die Anordnung so bleibt oder ob Anpassungen und Änderungen zu machen sind.

Eine zusätzliche Tabelle auf dem LoTo-Board hilft bei der Arbeitskontrolle. In der Tabelle können verschiedenste Informationen aufgenommen werden. Die häufigsten Informationen sind Name, Datum, Uhrzeit (abwesend und wieder anwesend), Standort (der zu wartenden Maschine). Manche Unternehmen wünschen auch die Information über die Tätigkeit. Eine Tabelle kann mit auf das Hauptboard aufgebracht werden oder als zusätzliches Board erstellt werden.

Ebenso können kleine Schlüsselboards erstellt werden. Schlüsselboards sind mit Haken für Schlüssel ausgestattet, die untereinander angeordnet werden. Daneben ist eine Tabelle aufgebracht, in der Name und Ort anzugeben ist. Somit ist sofort sichtbar, dass ein Mitarbeiter an einer bestimmten Maschine ist und bestimmte Bereiche abgesperrt wurden. Erst wenn keine Schlüssel mehr am Board sind und alle Eintragungen wieder abgewischt wurden, können Maschinen wieder hochgefahren werden. Auch andere Lösungen sind möglich.

Die Lockout-Tagout Shadowboards werden – nach Kundenwunsch – mit Abteilungs-, Maschinen- und Hallenbezeichnungen versehen. So hat jedes Board seinen festen Platz. Damit Schlösser genau zugeordnet werden können – passend zum bedruckten Board – bietet MAKRO IDENT auch zusätzlich Schlüsser- und Schüsselgravuren an. So kann das jeweils passende Schloss mit Schüssel an genau die Stelle hingehängt werden, wo es vorgesehen ist.

Die Shadowboards von MAKRO IDENT werden aus robustem PVC mit einer Dicke von 1 cm produziert. Alternativ wird für spezielle Boards auch transparentes Plexiglas verwendet. Aufgebracht werden saubere und geschützte Grafiken (Schatten), die auch bei häufiger Verwendung nicht zerkratzen oder sich abschaben lassen. Löcher zur Befestigung, wie auch die Bohrungen für die jeweiligen Haken zum Aufhängen, inklusive Haken und Muttern, sind inklusive. Kundenspezifische Bohrungen werden natürlich berücksichtigt.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.makroident.de/lockout-tagout/shadowboard.html .

Erstellt werden das Erstlayout vom Customer Service der MAKRO IDENT. Eine freundliche und fachmännische Beratung, sowie die Unterstützung bei der Umsetzung eines Lockout-Tagout Programmes mit entsprechendem LoTo-Equipment und LoTo-Prozeduren ist selbstverständlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 36.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

Pressekontakt:

MAKRO IDENT e.K.

Frau Angelika Hentschel

Bussardstraße 24

82008 Unterhaching

fon ..: 089-615658-28

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

BradyJet J4000 InkJet-Vollfarbdrucker für die Sicherheitskennzeichnung IfKom-Preis 2023 an der Hochschule Esslingen