Shadowboards mit dem passenden Lockout-Tagout Equipment

MAKRO IDENT erstellt individuelle Shadowboards mit passendem Lockout-Tagout Equipment. Ganz nach Lean-Prinzip bekommen Lockout-Verriegelungen, Schlösser, LoTo-Prozeduren einen festen Platz zugeordnet.

Das beste Lockout-Tagout Programm in einem Betrieb nutzt nichts, wenn die Mitarbeiter ihre Verriegelungen, Schlösser, Sicherheitskennzeichnungen und Lockout-Tagout Prozeduren nicht mehr wieder finden. Deshalb gehört alles an einen fest zugeordneten Platz. Nur so finden Mitarbeiter – für Wartungen und Reparaturen – auch das richtige Lockout-Tagout Equipment. Dank der Schatten auf dem Shadowboard ist sofort ersichtlich, an welche Stelle das Schloss, die Verriegelung, der Warnanhänger usw. zurück gehängt werden muss.

Lockout-Tagout Shadowboards werden – streng nach dem Lean-Vorbild – für jeden Kunden individuell erstellt. Von MAKRO IDENT wird ein Vorlayout erstellt, damit der Kunde sofort sieht, welche Maße das Board annehmen wird und wie die Anordnung von Schlössern und Verriegelungen aussehen wird. Zusammen mit dem Kunden wird die gewünschte LoTo-Tafel ausgearbeitet.

Erstellt werden auch Tabellen, auf denen Mitarbeiter Ihren Namen, Ihre Tätigkeit, den Namen oder die Nummer der jeweiligen Maschine, Uhrzeit des Einsatzes und andere Informationen hinterlassen können. So sehen andere Mitarbeiter und Vorgesetzte, wo sich der oder die Mitarbeiter gerade befinden, was sie tun und welche Verriegelungen und Schlösser sie gerade im Einsatz haben.

Die Schatten werden entweder in Grau oder in verschiedenen anderen Farben erstellt. Farbige Schatten werden vornehmlich für Schlösser verwendet. Bezüglich der Schlösser bietet MAKRO IDENT für das jeweilige Unternehmen entsprechende Schließsysteme mit unterschiedlichen Schließungen und Farbvariationen an. Ein Schließplan sorgt dafür, dass es – unter Garantie – keine Doppelschließungen gibt.

Neben den Standard-Warnanhägern werden von MAKRO IDENT auch Warnanhänger mit Logo und gewünschtem Text realisiert. Diese auch in kleineren Stückzahlen ab 10 Stück. Ebenso werden Sicherheitsschilder und LoTo-Prozeduren erstellt. Bezüglich der LoTo-Prozeduren werden auch Schulungen angeboten.

Ein LoTo-Schulungsprogramm auf Stick – für die Mitarbeiter – ist ebenfalls bei MAKRO IDENT erhältlich, wie auch das komplette Sortiment an Verriegelungen für die Elektrik, Pneumatik, Hydraulik, Mechanik etc. wie auch Sicherheitsschlösser in verschiedenen Modellen, Farben und Schließsystemen, über 10.000 Rohrmarkierer und Sicherheitsschilder und vieles mehr. Für Sicherheitsschlösser erstellt MAKRO IDENT auch verschiedene Sonderanfertigungen – auch mit Gravur – in verschiedenen Schließsystemen. Es können, aber müssen nicht die Standardpackungen bestellt werden.

Die Erstellung von Lockout-Prozeduren wird ausschließlich von einem Ingenieur vorgenommen, da dieser entsprechend Ahnung haben muss über den kompletten Ablauf. Da dies nicht ganz so einfach ist, wie sich das viele vorstellen, bietet MAKRO IDENT entsprechende Services für die komplette Ausführung und Erstellung von Lockout-Tagout Prozeduren an.

Für die Shadowboards gibt es Halterungen, wo auch LoTo-Prozeduren an einem festen Platz angebracht werden können. Ebenso gibt es auch für Warnanhänger entsprechende Halterungen.

Die Shadowboards werden sehr unterschiedlich erstellt: entweder eine einzige Tafel für das ganze Unternehmen an einem Platz, oder mehrere Abteilungs-bezogene oder Maschinen-bezogene Tafeln. Je nachdem, wie groß das Unternehmen und die Maschinen sind.

Wählen kann man – für die Shadowboards – zwischen einem weißen, robusten und laminieren PVC-Material, einer transparenten Plexiglastafel oder einer Metalltafel, wie sie für die Lebensmittel-Industrie verwendet werden. Die Schatten, Schriften, Grafiken, Logos usw. sind kratzfest und daher gut für den industriellen Einsatz geeignet.

Für das Befestigen an die Wand werden automatisch Löcher vorgebohrt. Löcher für das Anbringen der verschiedenen Haken des gesamten Lockout-Tagout Equipment werden ebenso vorgebohrt. Kundenspezifische Positionierungen werden berücksichtigt. Zusätzliche Befestigungen können mit angebracht werden, falls zu einem späteren Zeitpunkt weitere Werkzeuge oder andere Verriegelungen angebracht werden müssen.

Abteilungsbezeichnungen, Hallenbezeichnungen, bestimmte Standorte, Firmenlogo, Tabellen, Rahmen, verschiedenste Über- und Subüberschriften etc. können wunschgemäß mit auf das Board aufgedruckt werden. Die Schatten der Schlösser können auch mit Zahlen versehen werden. Es gibt viele Möglichkeiten ein individuelles LoTo-Board erstellen zu lassen. Der Customer Service von MAKRO IDENT kennt sich mit der Erstellung der Shadowboards gut aus und kann Anwendern daher sehr gut weiterhelfen und beraten.

Weitere Informationen über die Lockout-Tagout Shadowboards sind zu finden unter: www.makroident.de/lockout-tagout/shadowboard.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MAKRO IDENT e.K. – Zertifizierter Brady-Distributor für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

Frau Angelika Hentschel

Bussardstrasse 24

82008 Unterhaching

Deutschland

fon ..: 089-615658-28

fax ..: 089-615658-25

web ..: https://www.makroident.de

email : info@makroident.de

Zertifizierter Brady-Distributor und „GOLD-EXPERT“-Partner für Kennzeichnung & Arbeitssicherheit

——————————————————————————————————————–

o Kompetenter Partner für Handel, Industrie, Gesundheitswesen, Forschung, Luft- und Raumfahrt,

Nah-/Fernverkehr, Schifffahrt, Daten-/Telekommunikation, Behörden, Institute und vieles mehr.

o Komplettes BRADY-Sortiment und vollständiges Scafftag- und SPC-Programm mit über 38.000

Artikeln und Lockout-Tagout Artikel anderer Hersteller

o Freundliche Beratung, fundiertes Produkt- und Fachwissen, schnelle Abwicklung und Lieferung in

alle EU-Länder und der Schweiz.

Produktsortiment

———————–

Brady Etikettendrucker + Schilderdrucker mit sehr umfangreichem Etiketten- und Farbband-Sortiment mit Zubehör. 450 Druckmaterialien in vielen Größen wie z.B. Standard-Etiketten, Typenschilder, Laboretiketten, Schrumpfschläuche usw. 6000 Standard-Formate für Sonderanfertigungen. Etiketten-Software Brady-Workstation mit verschiedenen SoftwareApps für alle Kennzeichnungen in Labor- und Industrieumgebungen.

Lockout-Tagout Verriegelungen, Absperr- und Blockiersysteme, Sichehreitsschlösser, Sets, Tafeln und Shadowboards, Sicherheitskontrollsysteme (Scafftag), Sicherheits- und Gebäudekennzeichnungen nach ISO7010, Rohrkennzeichnungen, Bodenkennzeichnungen, Absperrmarkierungen usw,, Software für das Erstellen von Lockout-Tagout Prozeduren (LINK360).

Farbdrucker für das Drucken von Schildern, Bannern, Aufkleber für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung, Produkt-, Regal-, Objekt-Etiketten usw. Anorganische und organische Ölbindemittel, Universal- und Chemikalien-Bindemittel.

