Hoch über Meran wartet ein Ort der Weite und Ruhe

Oberhalb der Kurstadt Meran liegt ein Ort der Ruhe, Weite und Erholung mit mehr als nur einem Lieblingsort.

Wenn am Abend die letzten Sonnenstrahlen hinter den Südtiroler Bergen verschwinden, entsteht oberhalb von Meran ein Schauspiel aus Licht und Stille. Gegenüber zeichnen sich das Vigiljoch und die Mutspitze ab, dahinter die markanten Gipfel der Texelgruppe. Dazwischen öffnet sich der Blick in Richtung Vinschgau, während unten im Tal die Lichter der Kurstadt Meran zu funkeln beginnen. Genau hier, an den sonnigen Hängen von Schenna, liegt das Hotel Hohenwart.

Ein Rückzugsort oberhalb des Alltags

Schon die Anreise hinauf nach Schenna wirkt wie ein Übergang: Mit jeder Kurve bleibt ein Stück Alltag weiter unten im Tal zurück. Im Hotel selbst setzt sich dieser Eindruck fort. Ohne großes Tamtam, ohne inszenierten Luxus empfängt das Haus seine Gäste mit Ruhe, Freundlichkeit und einer selbstverständlichen Herzlichkeit. Das Hohenwart ist kein klassischer Hotelkomplex, sondern ein über Jahre gewachsenes Ensemble aus Stammhaus, Haus Christine und Haus Traube, verbunden durch Gänge und geprägt von einer Atmosphäre, die eher an ein Zuhause als an ein Hotel erinnert.

Weite, Wärme und Panorama im VistaSpa

Ein besonderer Ort des Hauses ist das VistaSpa – zugleich das höchstgelegene Gebäude des Hotels. Hoch über dem Meraner Becken eröffnet sich hier ein weiter Blick über Schenna bis hinüber nach Dorf Tirol. In der Panoramasauna mischen sich warme Düfte von Tonkabohne, Honig und Bratapfel mit der klaren Bergluft. Herzstück des Adults-only-Bereichs ist das beheizte Solebecken auf dem Dach: 34 Grad warmes Wasser, zwischen Infinity Pool und Whirlpool, mit freiem Blick auf die umliegende Bergwelt. Gerade in den Abendstunden, wenn die Luft abkühlt und die Lichter im Tal angehen, entfaltet dieser Ort eine besondere Magie.

Ergänzt wird das Angebot durch weitere Saunen, Dampfbäder und großzügige Ruheräume, die bewusst Raum für Entschleunigung lassen. Zeit verliert hier ihre Bedeutung – Lesen, Liegen, Nichtstun stehen im Vordergrund.

Raum zum Ankommen

Auch die Zimmer und Suiten folgen diesem Prinzip. Großzügige Grundrisse, viel Licht und ein stimmiges Raumgefühl prägen alle Kategorien. Die Gestaltung reicht von klassisch alpin bis modern reduziert, stets mit heimischen Hölzern und warmen Farben. Der Blick geht entweder hinaus ins Grüne oder hinunter nach Meran – ein leiser Luxus, der den Tagesbeginn ebenso begleitet wie den Abend.

Familien willkommen, Ruhe bewahrt

Während im VistaSpa Ruhe dominiert, bietet der FamilySpa-Bereich Platz für Bewegung und gemeinsame Zeit. Innen- und Außenpools, ein Babybecken sowie ein 25 Meter langer Außenpool im Garten sorgen für Abwechslung. Ein Fitnessraum, Spielzimmer und ein Außenspielplatz runden das Angebot ab. So gelingt dem Haus der Spagat zwischen Rückzugsort für Ruhesuchende und komfortablem Urlaubsziel für Familien.

Natur und Stadt direkt vor der Tür

Ein weiterer Vorteil des Hotels: Der Urlaub beginnt direkt vor der Haustür. Spaziergänge entlang historischer Waalwege, Wanderungen durch Kastanienhaine und Weinreben oder Ausflüge nach Meran lassen sich unkompliziert umsetzen. Dank Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe und Südtirol Guest Pass kann das Auto stehen bleiben. Meran mit Lauben, Passerpromenade und Kurhaus ist ebenso schnell erreichbar wie der berühmte Tappeinerweg oder die Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Auch Schloss Schenna und das Dorfzentrum von Schenna liegen nur wenige Gehminuten entfernt.

Kulinarik mit regionaler Handschrift

Kulinarisch verbindet das Hotel Hohenwart Südtiroler Wurzeln mit mediterraner Leichtigkeit. Das Frühstücksbuffet setzt auf regionale Produkte und frisch zubereitete Eierspeisen aus der Showküche. Am Nachmittag lädt eine klassische Marende mit warmen und kalten Speisen sowie Kuchen zum Innehalten ein. Abends folgt ein mehrgängiges Menü mit verschiedenen Linien, auch vegetarisch, begleitet von Südtiroler Weinen oder einem Bier aus der familieneigenen Hausbrauerei Pfefferlechner in Lana.

Ein Haus mit Geschichte und Haltung

Geführt wird das Hotel von der Familie Mair in dritter Generation. Viele Mitarbeitende sind seit Jahren, teils seit Jahrzehnten Teil des Hauses – ein Umstand, der die Atmosphäre spürbar prägt. Aus einer kleinen Pension ist ein 4-Sterne-Superior-Hotel geworden, das seine Wurzeln nicht vergessen hat.

Das Hotel Hohenwart richtet sich an Gäste, die Ruhe suchen, gerne draußen unterwegs sind, Wellness schätzen und die Nähe zu Meran genießen möchten. Die Kombination aus Lage, Aussicht, Spa, Küche und gelebter Gastfreundschaft macht den Aufenthalt zu einer Erfahrung, die nachwirkt – oft über den Check-out hinaus.

