Hochbeete aus Palettenrahmen – Ein echter Gartentrend

Palettenrahmen-Hochbeete sind eine echte Augenweide im Garten und zudem rücken- sowie knieschonend.

Hochbeete, die mit Palettenrahmen aufgebaut werden, sind eine echte Augenweide im Garten und zudem rücken- sowie knieschonend. Des Weiteren sorgt die erhöhte Bodenwärme und die eingebrachten Nährstoffe für eine deutlich höhere Ernte sowie für eine erheblich längere Erntezeit.

Die Palettenrahmen von muellerbestellung.de können eindrucksvoll als Gartenbeet/Hochbeet verwendet werden, die Ihnen helfen werden, einen schönen Garten zu schaffen.

Die Hochbeet-Faltrahmen im Garten bieten vielfältige und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und können zur Bepflanzung mit Gemüse, Kräutern, Blumen, Stauden und vielen weiteren Pflanzen verwendet werden.

Die Palettenaufsatzrahmen mit den Abmessungen 120x80x20cm und der Farbe Natur eignen sich ebenfalls als hervorragendes Verpackungsmittel, um Waren vor Beschädigungen zu schützen.

Mit diesen Palettenrahmen kann eine Palette einfach in eine Box oder Kiste verwandelt werden und sie sind einfach und bequem bis zur gewünschten Höhe zu stapeln.

Holzaufsatzrahmen bieten einen guten Schutz für Ihre Ladung und sind ideal zur Stabilisierung.

Unsere Holzrahmen sind IPPC behandelt und zertifiziert, hergestellt aus Nadelholz (90% Kiefer und 10% Fichte) und mit verzinkten Scharnieren ausgestattet.

Hochbeete aus Palettenrahmen bringen viele Vorteile mit sich.

Die Beetgestaltung nimmt mittlerweile einen wichtigen Punkt in der Gartenplanung ein, sodass man immer häufiger Hochbeete neben Flachbeeten, Rasenflächen oder Obstbäumen stehen sieht.

Hochbeete aus Palettenrahmen unterscheiden sich aufgrund der festen Rahmenkonstruktion und können problemlos im Stehen gepflegt werden. Dadurch sind Hochbeete von der Bodenqualität des Gartens unabhängig.

Besonders für Regionen mit schlechter Bodenbeschaffenheit sind Hochbeete eine exzellente Bereicherung. Je nach Pflanze kann ein individuelles Schichtsystem innerhalb des Hochbeets bestmögliche Voraussetzungen schaffen.

Hochbeetvorteile im Überblick:

Individuelle Hochbeete für Balkon, Terasse und Vorgarten ermöglichen das Gärtnern in Städten

Reduzierter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln

Gestalterische Flexibilität

Zwei- bis dreimal so hohe Erträge beim Ernten

Gesundheitsschonendes, angenehmes Arbeiten

Unkomplizierte Beschaffung der Palettenrahmen für das Anlegen der Hochbeete.

Zusammengeklappte Palettenrahmen sind schwer und unhandlich. Auch der eigene private Transport ist schwer und umständlich mit dem eigenen Auto oder sonstigen Hilfsmitteln umzusetzen.

Viele Online-Anbieter hingegen versenden Ihre Palettenrahmen entstiftet, mit einzelnen Scharnieren und Brettern (zusätzlicher Mehraufwand bzgl. des Zusammesteckens), oder nur an gewerbliche Kunden.

Durch selbstentwickelte, individuell auf Maß angefertigte Kartons, werden die Rahmen für das Hochbeet unkompliziert, gestiftet und zusammengefaltet in kürzester Zeit vor die Haustür geliefert.

Kein Zusammenstecken der einzelnen Bretter, kein Abladen von größeren Paletten oder ähnlich aufwendigen Geschichten.

Karton auf, Rahmen auffalten, fertig!

Das Anlegen eines Hochbeets – so gelingt es einwandfrei

Palettenaufsatzrahmen werden einfach aufgeklappt, übereinander gestapelt und fertig ist das Hochbeet – kein Zusammenbau der einzelnen Bretter und Schaniere notwendig.

Zusätzlich können die Hochbeete mit einer handelsüblichen Teichfolie ausgekleidet werden. Das schützt und beugt der Austrocknung des Holzes vor.

Zudem sollte beim Kauf der Pflanzenerde nicht gespart werden. Billige Pflanzenerde verklumpt schneller und beschädigt die Wurzeln langfristig. Um ein Hochbeet anzulegen, eignet sich der Frühling und Herbst ideal. Der Jahreszeit geschuldete, natürlich anfallende Abfall im Garten versorgt die Hochbeete von Anfang an mit äußerst nützlichen Nährstoffen.

Wählen Sie den richtigen Standort für Ihre Hochbeete

Seinen Garten mit Hochbeeten aus Palettenrahmen zu bereichern, hat grundlegend schon einmal, bezüglich der vielen Vorteile, die richtige Entscheidung getroffen. Dennoch können weitere Punkte beachtet werden, die das spätere Bearbeiten nochmals erleichtern.

Optimal ist ein sonniges Plätzchen in Nord-Süd-Richtung – so wird am effektivsten die Sonneneinstrahlung genutzt. Der Untergrund sollte zudem eben gehalten werden. Dies erleichtert die Bepflanzung und man kommt von allen Seiten unkompliziert ans Hochbeet.

Ein Hochbeet benötigt mehr Wasser als ein herkömmliches Beet – vor allem gerade im Sommer. Daher ist ein Wasseranschluss in der Nähe des Hochbeetes sinnvoll.

